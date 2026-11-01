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कन्या राशि – आज का राशिफल (Kanya Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 01 नवंबर 2026 कन्या राशि – आज का राशिफल (Kanya Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 01 नवंबर 2026

आज का कन्या राशि का राशिफल (01 नवंबर): आज आपका मन व्यथित रहेगा आज आपका कही जाने का मन नहीं करेगा, सारा दिन आप घर में ही बिताना पसंद करेंगे। एकाकी लोगों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त होगा। जिससे उन्हें अपने निकट मित्र से किया हुआ वचन तोडना होगा।अगर परिवार के साथ बाहर सैर सपाटे पर जाने की योजना बना रहे हैं तो आज दिन अच्छा है।आज जमीन-जायदाद के कारोबारियों के लिए सामान्य कामकाज का दिन रहेगा।राजनेता अनौपचारिक समारोहों में कुछ बहुत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से मिल सकते हैं। यह बैठक बेहद विवेकपूर्ण होगी।अब आप आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति आ सकते हैं। कर्ज से भी कुछ राहत मिल सकती है।

Kanya Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 01 November 2026: जानें आज का दिन कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kanya राशिफल (01 नवंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

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Updated: 03:57 AM

राशि

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