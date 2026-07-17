Kanya Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 17 July 2026: आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य देव कर्क राशि में विराजमान हैं। साथ ही रवि योग और वरीयान योग का शुभ संयोग आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। वहीं आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय आपके फेवर में जा सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को आज प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। साथ ही कारोबार में रुका हुआ काम आज बन सकता। वहीं आज जल्दबाजी से बचते हुए प्लानिंग से काम करना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा।

रवि योग का प्रभाव आपको फंसा हुआ धन दिला सकता है। यदि आपकिसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें। वरीयान योग के प्रभाव से लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने की संभावना बनेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छी एकाग्रता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। वहीं परिवार का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

वैदिक ज्योतिष अनुसार दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतर रहेगा। किसी पुराने मतभेद को बातचीत के माध्यम से दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी विश्वास और मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मौसम के बदलाव के कारण थकान, आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।