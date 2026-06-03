Virgo Horoscope June To December 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए जून से लेकर दिसंबर तक का माह काफी खास जाने वाला है। बता दें कि माह आरंभ होते ही यानी 2 जून को गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर गए हैं और 31 अक्टूबर तक यहीं रहने वाले हैं। ऐसे में वह कई ग्रहों के साथ शुभ योग, दृष्टि बना रहे हैं, जिससे आपके जीवन में असर देखने को मिल सकता है। बता दें कि गुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली के ग्यारहवें भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में आपके आय में तेजी से बढ़ोतरी से लेकर कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। इसके साथ ही शनि सप्तम भाव में रहेंगे। जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हैं और अक्टूबर तक नकारात्मक प्रभाव काफी कम हो सकते हैं।

वैदिक ज्योतिष के अनुसार अन्य ग्रहों की बात करें, तो राहु छठे भाव में, केतु 12वें भाव रहेंगे। इसके अलावा मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा अपनी स्थिति में समय-समय पर बदलाव करते रहेंगे। जिसका असर इस राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं जून से लेकर दिसंबर तक का समय कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा हो सकता है…

कन्या राशिफल 2026 – करियर ( Virgo Career Horoscope 2026)

कन्या राशि पर ग्रहों के राजा सूर्य का विशेष प्रभाव रहने वाला है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे वह दिग्बली हो जाएंगे। ऐसे में आपको प्रमोशन के साथ उच्च पद मिल सकता है। इसके अलावा नई नौकरी के भी कई अवसर बन रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को भी सफलता हासिल हो सकती है। इसके अलावा छठे भाव में राहु के होने से इंटरव्यू से लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही राहु की दृष्टि दूसरे और दसवें भाव पर होने से करियर में तेजी से प्रगति हो सकती है। विदेश में नौकरी करने के भी सपना पूरा हो सकता है। रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं।

कन्या राशिफल 2026 – व्यापार ( Virgo Business Horoscope 2026)

सूर्य, गुरु और मंगल की स्थिति के कारण जून और जुलाई में आप कई प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। इसका असर आपके व्यापार में काफी देखने को मिल सकता है। व्यापार के लिए बैंक से ऋण या आर्थिक सहायता मिलने के योग बन रहे हैं। आपको कई नई डील, कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जिससे आपके बिजनेस का तेजी से विस्तार हो सकता है। आपको काफी मुनाफा के योग बन रहे हैं। सूर्य की दृष्टि लाभ भाव पर होने के कारण विदेश में कर रहे व्यापार से लाभ मिल सकता है। जुलाई-अगस्त में बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है।

कन्या राशिफल 2026 – आर्थिक स्थिति (Virgo Finance Horoscope 2026)

कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले सात माह आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में काफी सकारात्मक असर जाल सकते हैं। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। इसके अलावा राहु दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके अलावा पहले किए गए निवेश से अच्छा लाभ कमा सकते हैं।

इस राशि के जातक शेयर बाजार, निवेश, प्रॉपर्टी या किसी अन्य क्षेत्र से काफी लाभ कमा सकते हैं। इस अवधि में आप नया वाहन, संपत्ति, घर, प्रॉपर्टी आदि खरीदने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा आप किसी संपत्ति को बेचकर काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हालांकि गुरु के सिंह राशि में जाने से आपकी कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में अक्टूबर से दिसंबर तक बेवजह खर्च से परेशान हो सकते हैं। विशेषकर परिवार और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च हो सकता है। निवेश करने से पहले सोच-विचार कर लें।

कन्या राशिफल 2026 – शिक्षा (Virgo Education Horoscope 2026)

गुरु के ग्यारहवें भाव में होने से शिक्षा के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। शोध, तकनीक और प्रबंधन क्षेत्र के जुड़े जातकों के लिए ये साल काफी अच्छा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। रचनात्मक क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है।

कन्या राशिफल 2026 – स्वास्थ्य (Virgo Health Horoscope 2026)

गुरु के उच्च राशि में आने से स्वास्थ्य अक्टूबर तक काफी अच्छा रहने वाला है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चली आ रही समस्याएं भी समाप्त हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य संबंधी उपचार या ऑपरेशन जैसे कार्य में सफलता हासिल हो सकती है।

कन्या राशिफल 2026 – लव लाइफ और पारिवारिक जीवन (Virgo Love Life & Relationship Horoscope 2026)

जून से लेकर दिसंबर तक परिवार के साथ आपका अच्छा समय बीत सकता है। परिवार के बीच रिश्ता मजबूत रहेगा। परिवारिक वातावरण सुखद रहने वाला है। लव लाइफ भी अच्छी जाने वाली है। इसके अलावा अविवाहितों के लिए शादी के भी योग बन रहे हैं। अक्टूबर में गुरु के राशि परिवर्तम करने से परिवार के बीच किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकते हैं। ऐसे में धैर्य, संयम के साथ रहने की कोशिश करें।

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डिस्क्लेमर: यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों, ग्रहों के गोचर और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के आधार पर वास्तविक परिणाम हर व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकते हैं। इसे किसी भी प्रकार का अकाट्य दावा या अचूक निर्णय न माना जाए। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, वित्तीय निवेशों अथवा स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं के लिए कृपया संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित और योग्य विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें।