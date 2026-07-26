Virgo August Horoscope 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2026 कई महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर और शुभ राजयोगों के कारण मिलाजुला लेकिन तरक्की भरा परिणाम लेकर आ रहा है। पंचांग के अनुसार महीने की शुरुआत में 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश आपके व्यक्तित्व, आकर्षण और आर्थिक मामलों को मजबूती देगा। साथ ही 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में जाकर करियर और कार्यक्षेत्र में कंपटीशन बढ़ाएंगे, जबकि 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में प्रवेश कर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे संपर्क, नेटवर्क और आय के नए अवसर मिल सकते हैं।

साथ ही 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कुछ समय के लिए खर्चों और मानसिक दबाव में वृद्धि हो सकती है। वहीं गजकेसरी राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग और हंस राजयोग पूरे महीने भाग्य, धन और सम्मान से जुड़े मामलों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। से में आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है अगस्त का महीना…

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इंटरव्यू में सफलता और प्रमोशन के योग

अगस्त का महीना नौकरीपेशा लोगों के लिए नई जिम्मेदारियां और बेहतर अवसर लेकर आएगा। मिथुन राशि में मंगल का गोचर आपको कार्यक्षेत्र में एक्टिव और प्रभावशाली बनाएगा। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा जीतने का अवसर मिलेगा, हालांकि कार्यभार भी बढ़ सकता है। वहीं कर्क राशि में बनने वाला बुधादित्य राजयोग आपकी योजनाओं, कम्युनिकेशन और डिसीजन को मजबूत करेगा, जिससे इंटरव्यू, प्रमोशन या नई नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों को सफलता मिलने के योग बनेंगे।

साथ ही 17 अगस्त के बाद सूर्य के सिंह राशि में जाने से विरोधियों से सतर्क रहना होगा और गोपनीय योजनाओं को साझा करने से बचना चाहिए। वहीं हंस राजयोग कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता देगा।

रुका हुआ धन मिल सकता है

व्यापारियों के लिए यह महीना लाभदायक रहने की संभावना है। शुक्र का आपकी राशि में होना ग्राहकों को आकर्षित करेगा और नए व्यापारिक संबंध बन सकते हैं। साथ ही महालक्ष्मी राजयोग धन लाभ, बचत और निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाएगा। वहीं गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से बड़े लोगों का सहयोग मिल सकता है और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना रहेगी। ऑनलाइन व्यापार, शिक्षा, फैशन, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल, लेखन और कंसल्टिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। हालांकि 17 अगस्त के बाद अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा।

कंधे, गर्दन या नसों से जुड़ी से परेशानी हो सकती है

वैदिक ज्योतिष अनुसार स्वास्थ्य के लिहाज से महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। शुक्र आपकी राशि में होने से एनर्जी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि मंगल के प्रभाव से भागदौड़ अधिक रहने के कारण थकान, कंधे, गर्दन या नसों से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के बाद नींद की कमी, तनाव और आंखों से जुड़ी समस्या होने की संभावना है।

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गलतफहमी और अंहकार से बचें

वैवाहिक जीवन में अगस्त का महीना सामान्य से बेहतर रहेगा। शुक्र का आपकी राशि में होना रिश्तों में मधुरता और आकर्षण बढ़ाएगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताने और भविष्य की योजनाएं बनाने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। गजकेसरी राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग परिवार में सुख-शांति और आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। हालांकि 17 अगस्त के बाद छोटी-छोटी बातों पर अहंकार या गलतफहमी से विवाद हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव कन्युनिकेशन बनाए रखें। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की भी संभावना बन सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।