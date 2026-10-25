Malavya Rajyog 2026: दिवाली के बाद ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव ज्योतिष के नजरिए से खास माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार 22 नवंबर को शुक्र के तुला राशि में प्रवेश करने से मालव्य राजयोग बनने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को धन, सुख-सुविधा, प्रेम, वैभव और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं, मालव्य राजयोग पंच महापुरुष योगों में से एक है, जिसका संबंध सुख-सुविधाओं, आकर्षण, समृद्धि और भौतिक उन्नति से जोड़ा जाता है।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जब शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ या तुला में अथवा उच्च राशि मीन में होकर कुंडली के केंद्र भावों में स्थित होते हैं, तब मालव्य महापुरुष राजयोग बनता है। ऐसे में शुक्र का तुला राशि से संबंध विशेष महत्व रखता है। हालांकि, इस योग का वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में शुक्र की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार शुक्र ग्रह 6 नवंबर को कन्या राशि में वक्री होंगे। वहीं वह 22 नवंबर यानी दिवाली बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि शुक्र ग्रह की स्वराशि है। ऐसे में तुला में प्रवेश करने से मालव्य राजयोग का निर्माण होगा।

तुला, कन्या, मकर और मेष राशि वालों को मिल सकते हैं शुभ अवसर

तुला राशि पर मालव्य राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

शुक्र का अपनी राशि तुला में प्रवेश आपके लिए रिश्तों, साझेदारी और आर्थिक मामलों में नए अवसरों का संकेत दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कारोबारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखना फायदेमंद रहेगा।

कन्या राशि पर मालव्य राजयोग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

इस गोचर के दौरान आपको आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देने का अवसर मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है, हालांकि इसके लिए प्रयास जारी रखने होंगे। नौकरी बदलने या अतिरिक्त आय के विकल्प तलाश रहे लोगों को नई संभावनाओं पर विचार करना चाहिए।

मकर राशि पर मालव्य राजयोग का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए करियर और आमदनी से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव की संभावना मानी जा सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। व्यापार में नई योजनाएं बनाने और पुराने संपर्कों से लाभ लेने के अवसर मिल सकते हैं।

मेष राशि पर मालव्य राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए साझेदारी, व्यापार और वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों में यह गोचर महत्वपूर्ण हो सकता है। कारोबार में नए समझौते या काम के नए अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचें और हर प्रस्ताव की अच्छी तरह जांच करें।

क्या है मालव्य राजयोग का महत्व?

वैदिक ज्योतिष में मालव्य महापुरुष राजयोग को शुक्र से बनने वाला महत्वपूर्ण योग माना जाता है। यह योग तब बनता है, जब शुक्र वृषभ, तुला या मीन राशि में होकर जन्मकुंडली के केंद्र भावों में स्थित हों। इसलिए 22 नवंबर को शुक्र का तुला राशि में प्रवेश अपने आप हर व्यक्ति की कुंडली में मालव्य राजयोग नहीं बनाता। इसका फल लग्न, भाव और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।