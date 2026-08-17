शुक्र गोचर 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख-सुविधा, धन, वैभव, प्रेम, कला, कारोबार और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना गया है। वैदिक ज्योतिष अनुसार सितंबर की शुरुआत में शुक्र अपनी ही राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि तुला शुक्र की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। ऐसे में इस गोचर को ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फ्यूचर पंचांग गणना के अनुसार शुक्र 2 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 1:51 बजे तुला राशि में प्रवेश करेंगे।

आपको बता दें कि शुक्र का तुला राशि में गोचर कई राशियों के लिए रिश्तों, आर्थिक मामलों और प्रोफेशनल लाइफ में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे सकता है। खासतौर पर कन्या, कुंभ, मेष और मकर राशि के जातकों को करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि ज्योतिषीय फल व्यक्ति की जन्मकुंडली और दशा पर भी निर्भर करता है।

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तुला राशि में शुक्र का गोचर क्यों है खास?

तुला शुक्र की स्वामित्व राशि होने के साथ-साथ उसकी मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है। इसलिए इस राशि में शुक्र के आने पर शुक्र से संबंधित विषयों, धन, व्यापार, साझेदारी, कला, आकर्षण, सुविधाएं और रिश्तों को ज्योतिष में विशेष महत्व दिया जाता है।

इस दौरान कारोबार में नई डील, पार्टनरशिप, नेटवर्किंग और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना मानी जाती है। वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बनाने का समय हो सकता है।

शुक्र के गोचर का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का तुला राशि में प्रवेश आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं और लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी में अपनी मेहनत का लाभ मिल सकता है और नई जिम्मेदारी के साथ पद या वेतन में वृद्धि के अवसर बन सकते हैं।

कारोबार करने वाले जातकों को नए ग्राहकों से जुड़ने और व्यापार का विस्तार करने का मौका मिल सकता है। निवेश या बड़ी खरीदारी करते समय हालांकि जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

शुक्र के गोचर का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर भाग्य और उन्नति से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी बदलने या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ने की योजना बना रहे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

कारोबार में नए संपर्क भविष्य में लाभ का कारण बन सकते हैं। विदेश से जुड़े काम, ऑनलाइन कारोबार, यात्रा या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है।

शुक्र के गोचर का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए शुक्र का तुला राशि में गोचर साझेदारी और प्रोफेशनल संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। कारोबार में किसी नए पार्टनर के साथ काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। व्यापारिक डील में लाभ मिलने की संभावना रहेगी।

नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है। इंटरव्यू या नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में भी मधुरता बढ़ने के संकेत हैं।

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शुक्र के गोचर का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए शुक्र का तुला राशि में प्रवेश करियर के लिहाज से काफी अहम माना जा सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और साथ ही आपकी पहचान भी मजबूत हो सकती है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं।

कारोबार करने वाले जातकों को कोई बड़ी डील या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। लंबे समय से व्यापार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो इस दौरान नए प्रयास गति पकड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर भी मिल सकते हैं।

किन क्षेत्रों में मिल सकता है लाभ?

शुक्र को ज्योतिष में धन, विलासिता, कला, सौंदर्य, मनोरंजन, फैशन, डिजाइन, होटल, मीडिया और साझेदारी जैसे क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। इसलिए इनसे जुड़े कारोबार और प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों के लिए यह गोचर विशेष रुचि का हो सकता है।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।