Venus Transit in Libra 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2 सितंबर 2026 को शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। शुक्र के अपनी ही राशि में आने से मालव्य राजयोग का निर्माण होगा, जिसे पंचमहापुरुष योगों में सबसे शुभ योगों में से एक माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह राजयोग सुख-सुविधा, धन, वैभव, प्रेम, कला, वाहन, संपत्ति और करियर में उन्नति का कारक माना जाता है। इस दौरान विशेष रूप से तुला, मकर, कुंभ और कर्क राशि के जातकों को आर्थिक मामलों, नौकरी और कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही धन- दौलत में वृद्धि हो सकती है।

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फ्यूचर पंचांग के अनुसार 2 सितंबर को शुक्र ग्रह दोपहर 1 बजकर 44 मिनट पर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां वो मालव्य महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शुक्र ग्रह तुला राशि में 6 नवंबर तक विराजमान रहेंगे।

क्या होता है मालव्य राजयोग?

ज्योतिष अनुसार जब शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ या तुला अथवा उच्च राशि मीन में होकर जन्मकुंडली के केंद्र भाव (प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम) में स्थित होते हैं, तब मालव्य राजयोग बनता है। यह योग व्यक्ति को भौतिक सुख-सुविधाएं, आकर्षक व्यक्तित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाला माना जाता है।

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इन राशियों पर पड़ सकता है शुभ प्रभाव

मालव्य राजयोग का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

शुक्र का अपनी ही राशि में प्रवेश तुला राशि वालों के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को मजबूत कर सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।

मालव्य राजयोग का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए यह गोचर करियर के लिहाज से अनुकूल माना जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना रहेगी। कारोबार में बड़े ग्राहकों से लाभ हो सकता है। निवेश से भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।

मालव्य राजयोग का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों को भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है। व्यापार में लाभ और आय में वृद्धि के संकेत बन रहे हैं।

मालव्य राजयोग का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर संपत्ति, वाहन और पारिवारिक सुख के मामले में शुभ माना जा सकता है। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ बढ़ने की संभावना रहेगी। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने के योग बन सकते हैं।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।