Venus Transit in Libra 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधाओं, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। शुक्र की स्थिति का संबंध व्यक्ति के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और वैवाहिक जीवन से भी जोड़ा जाता है। ऐसे में 22 नवंबर 2026 को शुक्र के तुला राशि में गोचर को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है, इसलिए इस गोचर को विशेष महत्व दिया जाता है।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुक्र का अपनी राशि तुला में आना कुछ राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में अनुकूल अवसर लेकर आ सकता है। खासतौर पर मेष, मकर और कन्या राशि के जातकों को नौकरी, कारोबार, आय और नए अवसरों के मामले में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि, वास्तविक परिणाम व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करते हैं।

शुक्र गोचर 2026: क्यों खास है तुला राशि में शुक्र का आना?

शुक्र ग्रह को सुख-संपत्ति, भौतिक सुविधाओं, कला, सौंदर्य और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। तुला राशि में शुक्र को स्वगृही स्थिति प्राप्त होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इस स्थिति में शुक्र के प्रभाव से प्रेम संबंधों, साझेदारी, कला, संगीत कार्यों और आर्थिक मामलों से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि मेष, मकर और कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा रह सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार धन के दाता शुक्र ग्रह 22 नवंबर को शाम 5 बजकर 21 मिनट पर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। साथ ही वह यहां पर 1 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे।

मेष राशि: साझेदारी से मिल सकता है लाभ

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर साझेदारी और वैवाहिक जीवन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नए लोगों से संपर्क बढ़ने और साझेदारी के जरिए लाभ के मौके बन सकते हैं। हालांकि, किसी भी समझौते से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा।

मकर राशि: करियर में तरक्की के बन सकते हैं योग

मकर राशि वालों के लिए शुक्र का तुला राशि में गोचर करियर और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों को एक्टिव कर सकता है। नौकरी में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। कारोबार करने वाले जातकों को नए प्रोजेक्ट या क्लाइंट मिलने की संभावना रह सकती है। मेहनत और सही योजना से आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

कन्या राशि: धन और बचत पर रहेगा फोकस

कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर धन, बचत और पारिवारिक मामलों से जुड़ा हो सकता है। आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने का अवसर मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि, बोनस या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद रह सकती है, हालांकि ये परिणाम निश्चित नहीं हैं। कारोबारियों को अपनी कमाई और खर्च के बीच बैलेंस बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।