Malavya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख-समृद्धि, धन-वैभव, भोग-विलास, प्रेम, आकर्षण, विलासिता आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हैं, तो सुख-सुविधाओं में वृद्धि के साथ वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। वर्तमान में यानी 6 नवंबर की रात को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और वहीं 22 नवंबर को पुन: तुला राशि में आ जाएंगे।

तुला राशि में शुक्र के आने से जीवन में खुशियों की दस्तक होने के साथ व्यापार, सामाजिक संबंधों से लेकर सौंदर्य के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही आकस्मिक धन लाभ, करियर में उन्नति, कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए शुक्र के तुला राशि में जाने से किन राशियों को लाभ मिल सकता है…

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शुक्र का तुला राशि में कब होगा गोचर?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्रदेव 22 नवंबर को शाम 5 बजकर 21 मिनट पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशि में 1 जनवरी 2027 तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र इस राशि में प्रवेश करके मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के जीवन में काफी लाभ मिल सकता है।

मेष राशि पर मालव्य राजयोग का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए तुला में शुक्र का जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग लाभकारी हो सकता है। आपकी गोचर कुंडली के सातवें भाव में शुक्र प्रवेश करेंगे। ऐसे में आर्थिक दृष्टि काफी अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों को लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों को नए व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो लाभ मिल सकता है। नए संपर्क बनेंगे और आमदनी बढ़ाने का मौका मिल सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

मिथुन राशि पर मालव्य राजयोग का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के पांचवें भाव में शुक्र प्रवेश करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के रचनात्मकता क्षमता और निर्णय योग्यता में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही बाजार में किए गए निवेश से अब अच्छा लाभ मिल सकता है। हालांकि किसी भी प्रकार का निवेश जल्दबाजी में न करें।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। अपने विचारों की सराहना हो सकती है। मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, मनोरंजन और क्रिएटिव क्षेत्र में जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। लव लाइफ में सुधार हो सकता है।

सिंह राशि पर मालव्य राजयोग का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि में शुक्र तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में आत्मविश्वास और सामाजिक संपर्कों को मजबूत कर सकता है। आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिल सकता है। नौकरी या कारोबार में नए संपर्क के माध्यम से आमदनी बढ़ने की संभावना बन रही है। लंबे समय से रुका काम एक बार फिर शुरू हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। आपके काम की सराहना हो सकती है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। नए ग्राहक बनने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिल सकता है।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और सामान्य गणनाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है। किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक या व्यक्तिगत निर्णय के लिए केवल ज्योतिषीय भविष्यवाणी पर निर्भर न रहें।