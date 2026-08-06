Venus Transit in Libra 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2 सितंबर 2026 को धन, सुख-सुविधा, वैभव, प्रेम और कला के कारक ग्रह शुक्र अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में शुक्र का अपनी ही राशि में गोचर बेहद शुभ माना जाता है। इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन तुला, कर्क, मकर और कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान करियर में नई जिम्मेदारियां, कारोबार में विस्तार, आर्थिक स्थिति में सुधार और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बन सकते हैं।

शुक्र का तुला राशि में प्रवेश क्यों है खास?

शुक्र जब अपनी स्वराशि तुला में आते हैं तो उनकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। तुला राशि बैलेंस, साझेदारी, सौंदर्य, व्यापार और सामाजिक संबंधों की राशि मानी जाती है। ऐसे में यह गोचर व्यापार, नौकरी, निवेश, साझेदारी, कला, संगीत और फिल्म लाइन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम दे सकता है। लंबे समय से रुके कार्यों में गति आने की संभावना भी रहेगी।

इन 4 राशियों पर रहेगा सबसे अधिक शुभ प्रभाव

शुक्र गोचर का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। नया व्यवसाय शुरू करने या व्यापार का विस्तार करने का समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा।

शुक्र गोचर का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों को करियर में नई संभावनाएं मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी, वाहन या घरेलू सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

शुक्र गोचर का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापारियों को नए ग्राहक और अच्छे मुनाफे के अवसर मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत बनने की संभावना भी रहेगी।

शुक्र गोचर का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्य का साथ दिला सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। विदेश या लंबी यात्रा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को भी शुभ परिणाम मिल सकते हैं।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।