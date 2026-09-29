Shukra Nakshatra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, सुख-सुविधा, प्रेम, कला, वैभव और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। अक्टूबर 2026 में शुक्र एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। लेकिन तुला, कन्या, मेष और मकर राशि के जातकों को इस समय धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

द्रिक पंचांग के अनुसार 24 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 3:22 बजे शुक्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह शुक्र का वक्री अवस्था में चित्रा नक्षत्र में दोबारा प्रवेश होगा। शुक्र यहां 5 दिसंबर तक रहेंगे। इसके बाद स्वाती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे।

चित्रा नक्षत्र में शुक्र का क्या प्रभाव होगा?

ज्योतिष के अनुसार चित्रा नक्षत्र का संबंध मंगल से माना जाता है और इसके देवता विश्वकर्मा हैं। वहीं ज्योतिष मे चित्रा को रचनात्मकता, आकर्षण, कला और निर्माण से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में शुक्र का इस नक्षत्र में गोचर करियर, व्यापार, रचनात्मक कार्यों, धन और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में बदलाव का संकेत दे सकता है। हालांकि वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है।

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तुला राशि पर शुक्र नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन विशेष महत्व रख सकता है, क्योंकि शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं। नौकरी और व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। काम के क्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होने के साथ आय के नए रास्ते खुलने की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को नई डील या साझेदारी से लाभ मिल सकता है।

कन्या राशि पर शुक्र नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ सकती है तथा मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है। पुराने आर्थिक प्रयासों से लाभ मिल सकता है। साथ ही कार्यक्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

मेष राशि पर शुक्र नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करियर और धन से जुड़े मामलों में नए अवसर ला सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अवसर मिल सकता है। व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं और अटके हुए आर्थिक मामलों में गति आने की संभावना है। निवेश से जुड़े फैसले हालांकि सोच-समझकर लेने चाहिए।

मकर राशि पर शुक्र नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर पेशेवर जीवन में प्रगति के अवसर बना सकता है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और आय बढ़ाने के नए रास्ते सामने आ सकते हैं। कारोबार में नए प्रोजेक्ट या ग्राहक मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाई गई योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है।

ध्यान देने वाली बात

ज्योतिष शास्त्र अनुसार 24 अक्टूबर को शुक्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही शुक्र वक्री अवस्था में रहेंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार शुक्र 3 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। इसलिए इस अवधि में धन, रिश्तों और महत्वपूर्ण आर्थिक फैसलों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी के बजाय अपनी जन्मकुंडली के अनुसार निर्णय लेना उचित माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।