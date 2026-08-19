Venus Retrograde 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख-सुविधा, धन, प्रेम, भौतिक सुख, कला, कारोबार और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। जब शुक्र की चाल में बदलाव होता है तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 3 सितंबर 2026 को शुक्र ग्रह तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र का तुला राशि में वक्री होना ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परिवर्तन का असर खासतौर पर करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर पड़ सकता है। वहीं तुला, सिंह, मकर और मेष राशि वालों को धन- दौलत की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार धन के दाता शुक्र ग्रह 3 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 46 मिनट पर तुला राशि में वक्री होंगे और वह 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे।

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शुक्र वक्री होने का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

शुक्र का वक्री होना तुला राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा को पहचान मिल सकती है। कारोबार करने वालों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। हालांकि बड़े आर्थिक फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

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शुक्र वक्री होने का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

शुक्र की वक्री चाल सिंह राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है। नौकरी में प्रमोशन या बेहतर अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबारियों को किसी नई डील या प्रोजेक्ट से फायदा मिल सकता है। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम दोबारा गति पकड़ सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं।

शुक्र वक्री होने का मकर राशि पर प्रभाव (Capricon Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का वक्री होना धन और करियर के मामले में लाभकारी साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को भी कोई बेहतर अवसर मिल सकता है।

शुक्र वक्री होने का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए शुक्र की वक्री चाल करियर और कारोबार में नए अवसर लेकर आ सकती है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार में निवेश या विस्तार से जुड़े फैसलों में लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटाएं। साझेदारी से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखना फायदेमंद रहेगा।

किन मामलों में दिखेगा असर?

शुक्र के वक्री होने के दौरान पुराने रिश्तों, पुराने प्रोजेक्ट और पहले किए गए आर्थिक फैसलों की समीक्षा करने का समय माना जाता है। इस दौरान कुछ लोगों को पुराने अवसर दोबारा मिल सकते हैं। वहीं प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं, इसलिए बातचीत के जरिए स्थिति संभालना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।