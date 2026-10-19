Venus Retrograde 2026: ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की चाल में बदलाव को ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार 6 नवंबर 2026 को शुक्र के वक्री होने से कन्या, मकर, सिंह और मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं। मान्यता है कि शुक्र की शुभ स्थिति से जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार धन के दाता शुक्र ग्रह 3 अक्टूबर को तुला राशि में वक्री हुए थे। वहीं अब शुक्र ग्रह दिवाली से पहले कन्या राशि में 6 नवंबर को रात 1 बजे के आसपास वक्री होंगे। वहीं शुक्र ग्रह 14 नवंबर को मार्गी होंगे। ऐसे में शुक्र ग्रह लगभग 42 दिन तक वक्री अवस्था में संचरण करेंगे।

कन्या राशि पर शुक्र वक्री होने का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र की वक्री चाल धन और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों पर ध्यान देने का समय हो सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का लाभ मिलने की उम्मीद रह सकती है। वहीं, व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने संपर्कों के माध्यम से नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना फायदेमंद रहेगा। रुके हुए काम पूरे करने के लिए भी प्रयास तेज किए जा सकते हैं।

मकर राशि पर शुक्र वक्री होने का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र की चाल में बदलाव आर्थिक योजनाओं पर दोबारा विचार करने का अवसर दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। व्यापारियों को पुराने निवेश, ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से लाभ की उम्मीद रह सकती है। हालांकि, किसी भी बड़े निवेश से पहले डिसीजन सोच समझकर करें।

सिंह राशि पर शुक्र वक्री होने का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करने का हो सकता है। नौकरी में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। वहीं, कारोबार करने वाले लोगों को नई योजनाओं पर काम करने से फायदा होने की संभावना रह सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखने और सेविंग बढ़ाने की कोशिश आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है।

मिथुन राशि पर शुक्र वक्री होने का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र की वक्री चाल नई आर्थिक योजनाओं पर विचार करने का संकेत मानी जा सकती है। नौकरी में पदोन्नति, अतिरिक्त जिम्मेदारी या आय बढ़ाने के अवसर तलाशने में सफलता मिल सकती है। व्यापारियों को पुराने सौदों और संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना रह सकती है। हालांकि, जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा।

शुक्र वक्री 2026 का क्या होगा प्रभाव?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुक्र के वक्री होने के दौरान प्रेम संबंधों, सुख-सुविधाओं, खरीदारी और आर्थिक फैसलों की समीक्षा करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में कुछ लोग पुरानी योजनाओं में बदलाव कर सकते हैं, जबकि कुछ को रुके हुए कामों पर दोबारा ध्यान देने का अवसर मिल सकता है। कन्या, मकर, सिंह और मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति की संभावनाएं ज्योतिषीय विश्लेषण का विषय हो सकती हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम व्यक्ति की परिस्थितियों और उसके निर्णयों पर निर्भर करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।