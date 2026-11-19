Kalatamak Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख-सुविधा, धन, वैभव, प्रेम और कला का कारक माना जाता है। वहीं चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति के कारक हैं। जब इन दोनों ग्रहों का विशेष संयोग बनता है, तो इसका प्रभाव व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता, आर्थिक स्थिति और करियर पर देखने को मिल सकता है। पंचांग के अनुसार 5 दिसंबर 2026 को शुक्र और चंद्रमा की युति से कलात्मक योग बनने जा रहा है। इस योग को कला, सौंदर्य, संगीत, मीडिया, फैशन और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए खास माना जा रहा है।

इस योग का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशियों के जातकों के लिए विशेष रह सकता है। खासतौर पर कन्या, तुला, मेष और कुंभ राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है, वहीं व्यापार करने वाले जातकों को नई डील या लाभदायक अवसर मिलने की संभावना रहने वाली है।

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फ्यूचर पंचांग के अनुसार 4 दिसंबर को चंद्रमा रात को 11 बजकर 2 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही शुक्र देव विराजमान हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति से कलात्मक योग बनेगा। वहीं आपको बता दें यह योग 7 दिसंबर को सुबह तक प्रभावी रहेगा। वहीं इसके बाद चंद्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

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कन्या राशि पर कलात्मक योग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

शुक्र और चंद्रमा का कलात्मक योग कन्या राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान आपको करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं, जिससे भविष्य में अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

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तुला राशि पर कलात्मक योग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र-चंद्र का संयोग आर्थिक उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है। आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने के योग बनेंगे। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। साझेदारी में काम करने वाले लोगों को भी फायदा हो सकता है।

मेष राशि पर कलात्मक योग का प्रभाव (Aries Zodiac)

शुक्र और चंद्रमा का कलात्मक योग मेष राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में लाभकारी साबित हो सकता है। आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं। जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों को नई डील मिलने और कारोबार का विस्तार करने का मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं।

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कुंभ राशि पर कलात्मक योग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र-चंद्र का संयोग भाग्य का साथ दिलाने वाला रह सकता है। करियर में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां कम हो सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपकी नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। व्यापार से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा मिलने और कारोबार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। मीडिया, फिल्म, संगीत, डिजाइनिंग और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है।

शुक्र-चंद्र की युति का ज्योतिषीय महत्व

शुक्र और चंद्रमा दोनों ही ज्योतिष में शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शुक्र जहां भौतिक सुख, प्रेम और वैभव का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक हैं। इन दोनों का संयोग कला, सौंदर्य, क्रिएटिव और व्यक्तित्व से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, किसी भी योग का वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा पर भी निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।