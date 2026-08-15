22 August 2026 Trigrahi Yog: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 22 अगस्त 2026 का दिन ग्रहों की स्थिति के लिहाज से खास रहने वाला है। इस दिन बुध देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक गणना के अनुसार बुध का सिंह राशि में प्रवेश 22 अगस्त को शाम करीब 7:30 बजे के आसपास होगा। वहीं सूर्य पहले से ही सिंह राशि में मौजूद रहेंगे और केतु की स्थिति भी सिंह राशि में है। ऐसे में सूर्य, बुध और केतु की युति से सिंह राशि में त्रिग्रही योग बनने की स्थिति बनेगी।

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, कारोबार, तर्क, गणना और नौकरी-व्यापार से जुड़ा ग्रह माना जाता है, जबकि सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और मान-सम्मान का कारक है। ऐसे में सिंह राशि में इन ग्रहों का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। हालांकि त्रिग्रही योग का फल व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

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सिंह राशि वालों को मिल सकता है करियर में लाभ (Leo Zodiac)

सिंह राशि में ही यह ग्रह संयोग बनने के कारण इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी, पद में बदलाव या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नई संभावना मिल सकती है। कारोबारियों के लिए भी नए संपर्क और योजनाएं लाभकारी साबित हो सकती हैं।

तुला राशि वालों के धन में वृद्धि के योग (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय आय के नए रास्ते खोलने वाला माना जा सकता है। नौकरी में बेहतर अवसर मिलने के साथ आय बढ़ने के योग बन सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने निवेश या किसी नए प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशि को करियर में मिल सकती है नई दिशा (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का यह संयोग करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी में बदलाव, नई जिम्मेदारी या प्रमोशन से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। कारोबारियों को अपने काम का विस्तार करने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है। इस दौरान जल्दबाजी के बजाय रणनीति बनाकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा।

मेष राशि वालों की चमक सकती है किस्मत (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का सिंह राशि में गोचर शिक्षा, रचनात्मकता, प्रतियोगिता और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू या नई जॉब से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबारियों को नए ग्राहक या नई डील मिल सकती है। धन कमाने के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।