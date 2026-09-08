Trigrhi Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जब एक ही राशि में तीन ग्रह एक साथ मौजूद होते हैं, तो इसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसे योग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है। पंचांग अनुसार अक्टूबर 2026 में बनने वाला ग्रहों का ऐसा संयोग कुछ राशियों के लिए करियर, धन और सफलता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तुला राशि में ग्रहों की युति से बनेगा शुभ संयोग

ज्योतिषीय गणना के अनुसार तुला राशि को शुक्र की स्वामित्व वाली राशि माना जाता है। तुला का संबंध संतुलन, साझेदारी, व्यापार, संबंधों, कला और भौतिक सुख-सुविधाओं से जोड़ा जाता है। ऐसे में जब शुभ ग्रहों का प्रभाव इस राशि पर बढ़ता है तो इन क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना मानी जाती है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर को चंद्रमा ग्रह सुबह 10 बजकर 5 मिनट पर तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही शुक्र औऱ बुध विराजमान हैं। ऐसे में तुला राशि में बुध, शुक्र और चंद्रमा का संयोग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष में त्रिग्रही योग कहा जाता है। यह योग 13 अक्टूबर तो शाम 7 बजकर 12 मिनट तक बना रहेगा। क्योंकि उसके बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर जाएंगे।

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इन 4 राशियों के लिए बन सकते हैं तरक्की के योग

तुला राशि पर त्रिग्रही योग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों का प्रभाव आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलने के साथ रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। साझेदारी से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल सकते हैं।

कन्या राशि पर त्रिग्रही योग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए यह समय योजनाओं को आगे बढ़ाने और आर्थिक मामलों में सुधार का संकेत दे सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है।

कर्क राशि पर त्रिग्रही योग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए धन और करियर से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर बन सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम पूरा होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, जबकि व्यापार करने वालों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है।

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मिथुन राशि पर त्रिग्रही योग का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय नई योजनाएं शुरू करने और करियर में आगे बढ़ने वाला साबित हो सकता है। व्यापार में नए सौदे मिल सकते हैं और नौकरी में तरक्की के अवसर बन सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।

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क्यों खास माना जाता है त्रिग्रही योग?

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र को धन, सुख-सुविधा, प्रेम और ऐश्वर्य से जोड़कर देखा जाता है। चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इन ग्रहों की एक राशि में युति को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि किसी जातक की कुंडली में योग का वास्तविक फल लग्न, चंद्र राशि, दशा और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।