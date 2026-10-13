Trigrahi Yog 17 October 2026: ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है। पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में सूर्य, शुक्र और बुध की युति से त्रिग्रही योग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का प्रभाव करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर देखने को मिल सकता है। खास तौर पर तुला, कन्या और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय तरक्की और आर्थिक लाभ के अवसर लेकर आ सकता है।

क्या होता है त्रिग्रही योग?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब किसी एक राशि में तीन ग्रह एक साथ स्थित होते हैं, तो उसे ज्योतिष में त्रिग्रही योग कहा जाता है। सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। वहीं शुक्र सुख-सुविधाओं, धन और वैभव से जुड़ा है, जबकि बुध बुद्धि, कारोबार, वाणी और संचार का प्रतिनिधित्व करता है। इन तीनों ग्रहों की युति को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, इसका वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य देव शाम को 7 बजकर 51 मिनट पर अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही शुक्र और बुध देव विराजमान हैं। ऐसे में तुला राशि में सूर्य, शुक्र और बुध के संयोग से त्रिग्रही योग बनेगा। साथ ही यहां पर सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग और सूर्य- शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग भन बनेगा।

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तुला राशि पर त्रिग्रही योग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि में यह योग बनने के कारण इस राशि के जातकों के लिए इसे विशेष महत्व वाला माना जा सकता है। नौकरी करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी, अधिकारियों का सहयोग या पदोन्नति से जुड़ी सकारात्मक खबर मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबार करने वालों को नए ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से फायदा मिल सकता है। आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले लाभकारी साबित हो सकते हैं।

कन्या राशि पर त्रिग्रही योग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान देने का हो सकता है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने और नई योजनाओं पर काम शुरू करने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में बातचीत, मार्केटिंग और संपर्कों के माध्यम से लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि, जल्दबाजी में निवेश करने या बिना जांच-पड़ताल के किसी आर्थिक योजना में पैसा लगाने से बचना बेहतर रहेगा।

कुंभ राशि पर त्रिग्रही योग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग को करियर और आर्थिक योजनाओं के लिहाज से सकारात्मक माना जा सकता है। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में विस्तार, नई साझेदारी या किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। लंबे समय से अटके कामों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास तेज किए जा सकते हैं। सफलता पाने के लिए योजना बनाकर काम करना जरूरी रहेगा।

ध्यान दें

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में सूर्य, शुक्र और बुध की युति से बनने वाला त्रिग्रही योग ज्योतिषीय नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तुला, कन्या और कुंभ राशि के जातकों को करियर और धन से जुड़े मामलों में नए अवसर मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि, इसे निश्चित भविष्यवाणी न मानें। किसी भी बड़े आर्थिक या करियर संबंधी फैसले में अपनी परिस्थितियों और व्यावहारिक तथ्यों को प्राथमिकता दें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।