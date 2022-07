Daily Hindi Panchang 15 July 2022 Friday: आज शुक्रवार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया, आज कई महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त और योग हैं। आज है विशेष सार्थ सिद्धि योग। आज के पंचांग में आज के शुभ मुहूर्त में आप ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त, गोधूलि मुहूर्त, अमृतकल, निशिता मुहूर्त सहित सभी महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर सुनिश्चित कर सकते हैं। भारतीय वैदिक ज्‍योतिष के अनुसार, उपरोक्‍त मुहूर्त शुभ मुहूर्त के अंतर्गत आते हैं। सर्वार्थ सिद्ध‍ि योग और रवियोग, पुष्‍कर योग विषेष शुभ योग माने जाते हैं।

राष्ट्रीय मिति आषाढ़ 24, शक सम्वत् 1944, श्रावण कृष्ण द्वितीया शुक्रवार, विक्रम सम्वत् 2079। सौर आषाढ़ मास प्रविष्टे 31, जिल्हिज 15, हिजरी 1443 (मुस्लिम), तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 जुलाई सन् 2022 ई॰। सूर्य दक्षिणायण उत्तर गोल, वर्षा ऋतु।

प्रीति योग अर्धरात्रोत्तर 12 बजकर 21 मिनट तक उपरांत आयुष्मान योग का आरंभ, तैतिल करण प्रातः 06 बजकर 29 मिनट तक उपरांत विष्टि करण का आरंभ। चंद्रमा अगले दिन सुबह 04 बजकर 17 मिनट तक मकर उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा।

आज का पंचांग (15 जुलाई 2022)

विक्रम संवतः 2079

शक संवतः 1944

आयनः दक्षिणायन

ऋतुः वर्षा ऋतु

मासः श्रावण माह

पक्षः कृष्ण पक्ष

आज की तिथि (15 जुलाई 2022)

तिथिः- द्वितीया तिथि 16:39:00 तक तदोपरान्त तृतीया तिथि

तिथि स्वामीः- द्वितीय तिथि के स्वामी ब्रह्म देव हैं तथा तृतीया तिथि के स्वामी पार्वती शिव जी हैं।

नक्षत्रः- श्रवण नक्षत्र 26:26:01 तक तदोपरान्त घनिष्ठा

नक्षत्र स्वामीः- श्रवण नक्षत्र के स्वामी चन्द्र देव हैं तदोपरान्त घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल जी हैं।

योगः- प्रीति 24:20:00 तक तदोपरान्त आयुष्मान

गुलिक कालः- शुभ गुलिक काल 07:16:00A.M से 08:59:00A.M बजे तक

आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय का समय

सूर्योदय: 05:36

सूर्यास्त: 19:16

चन्द्रोदय: 20:18

चन्द्रास्त: 05:42

Aaj ka Shubh Muhurat Samay 14 July 2022 (आज 13 जुलाई शुभ मुहूर्त का समय):

शुभ मुहूर्त/अशुभ मुहूर्त 14 जुलाई 2022 Panchang: हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्य से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुल मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं जिसमें से 15 शुभ मुहूर्त और 15 अशुभ मुहूर्त माने जाते हैं।

आज का शुभ मुहूर्त (Today Auspicious Time)

अभिजीत मुहूर्त- 12:06 PM से 12:59 PM

अमृत काल–02:42 PM से 04:06 PM

ब्रह्म मुहूर्त–04:17 AM से 05:05 AM

विजय मुहूर्त-06:20 PM से 06:44 PM

गोधूलि मुहूर्त-06:38 PM से 07:02 PM 11:43 PM से 12:25 AM, 15जुलाई

आज का शुभ योग (Aaj Ka Shubh Yog)

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 11 मिनट से 04 बजकर 52 मिनट तक। विजय मुहूर्त दोपहर 02 बजकर 45 मिनट से 03 बजकर 40 मिनट तक रहेगा। निशीथ काल मध्‍यरात्रि 12 बजकर 07 मिनट से अगले दिन 16 जुलाई को 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। गोधूलि बेला शाम 07 बजकर 07 मिनट से 07 बजकर 31 मिनट तक।

आज का अशुभ समय( Today Bad Time)

राहुकाल दोपहर 10 बजकर 30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक। दोपहर 03 बजकर 30 मिनट से 04 बजकर 30 मिनट तक यमगंड रहेगा। सुबह 07 बजकर 30 मिनट से 9 बजे तक गुलिक काल रहेगा। दुमुहूर्त काल सुबह 08 बजकर 19 मिनट से 09 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। इसके बाद दोपहर के समय 12 बजकर 55 मिनट से 01 बजकर 50 मिनट तक रहेगा। भद्रा दोपहर 02 बजकर 59 मिनट से अगले दिन 16 जुलाई को सुबह 5 बजकर 34 मिनट तक।

दिशाशूल :- शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो दही खाकर घर से निकलें।

राहुकाल:- आज का राहुकाल सुबह 10:43:00 बजे से दोपहर 12:26:00 बजे तक है।

तिथि का महत्व :- इस दिन बैगन और नींबू खाना वर्जित है और यह तिथि राजकार्य और भूषण आदि के लिए शुभ होती है।

हे तिथि स्वामी, योग स्वामी, नक्षत्र स्वामी, पंचांग पढ़ने वालों पर नजर रखें।

विशेष—इस दिन शाम के समय घर के ईशान कोण या मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं।