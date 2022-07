Daily Hindi Panchang 19 July Mangalwar: 19 जुलाई आज का पंचांग: वैदिक पंचांग के अनुसार आज श्रवण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और मंगलवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज सुबह 7 बजकर 51 मिनट तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी लग जायेगी। आज दोपहर 1 बजकर 44 मिनट से अगले दिन दोपहर 12 बजकर 42 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा। जिसको ज्योतिष में बहुत शुभ माना गया है। आइए जानते हैं आज शुभ- अशुभ समय…

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय:

सूर्योदय – 05:34:53 AM

सूर्यास्त – 19:19:29 PM

चन्द्रोदय – 23:30:00

चन्द्रास्त – 11:18:58

Aaj ki Tithi 19 July 2022 (आज 19 जुलाई की तिथि):

तिथि षष्ठी – 07:51:36 तक

नक्षत्र उत्तराभाद्रपद – 12:12:19 तक

करण: वणिज – 07:51:36 तक, विष्टि – 19:38:19 तक

पक्ष: कृष्ण

वार: मंगलवार

मास पूर्णिमांत: श्रावण

आज का अशुभ मुहूर्त:

दुष्टमुहूर्त: 08:19:49 से 09:14:47 तक

कुलिक: 13:49:39 से 14:44:38 तक

कंटक: 06:29:52 से 07:25:49 तक

राहु काल: 15:53:21 से 17:36:26 तक

कालवेला / अर्द्धयाम: 08:19:49 से 09:14:47 तक

यमघण्ट: 10:09:46 से 11:04:43 तक

यमगण्ड: 09:01:03 से 10:44:07 तक

गुलिक काल:12:27:11 से 14:11:16 तक

Aaj ka Shubh Muhurat Samay 19 July 2022 (आज 19 जुलाई शुभ मुहूर्त का समय):

शुभ मुहूर्त/अशुभ मुहूर्त 19 जुलाई 2022 Panchang: हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्य से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुल मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं जिसमें से 15 शुभ मुहूर्त और 15 अशुभ मुहूर्त माने जाते हैं।

अभिजीत मुहूर्त : 12:00:00 से 12:55:00

विजय मुहूर्त: 14:45:00 से 15:40:00 तक

सर्वार्थ सिद्धि योग: 05:35:00 AM से 12:10:00 PM तक

आज का चौघड़िया:

दिन का चौघड़िया

रोग 05:55 AM to 07:35 AM

उद्बेग (वार वेला) 07:35 AM to 09:14 AM

चर 09:14 AM to 10:53 AM

लाभ 10:53 AM to 12:33 PM

अमृत 12:33 PM to 14:12 PM

काल (काल वेला) 14:12 PM to 15:51 PM

दिशाशूलः मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए, यदि यात्रा करना ज्यादा आवश्यक हो तो घर से गुड़ खाकर जायें। जिससे दोष का परिहार हो सके।

आज का विशेष उपाय: आज के दिन का संबंध मंगल ग्रह और हनुमान जी से माना जाता है। इसलिए आज के दिन सुबह हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। साथ ही हनुमान बाहुक और सुंदरकांड का पाठ करें।