वृष राशि सितंबर 2026 मासिक राशिफल: वैदिक ज्योतिष के अनुसार सितंबर का महीना वृष राशि के जातकों के लिए ग्रहों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, वहीं कई शुभ राजयोग भी बनेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार 2 सितंबर को शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृष में प्रवेश करेंगे, जिससे मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। इसके बाद 7 सितंबर को बुध अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में पहुंचेंगे, जिससे यहां बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसी राशि में बुध के होने से भद्र राजयोग का भी प्रभाव रहेगा।

इसके अलावा 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे और 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के इन बदलावों का प्रभाव वृष राशि के जातकों के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन और सेहत पर देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं सितंबर 2026 में वृष राशि वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है।

Aries September 2026 Horoscope: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है

ज्योतिष शास्त्र अनुसार करियर के लिहाज से सितंबर का महीना वृष राशि वालों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र का अपनी राशि वृष में प्रवेश करना आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर सकता है। मालव्य राजयोग की स्थिति नौकरीपेशा लोगों के लिए पद-प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ाने वाली मानी जाती है।

आपको बता दें कि 7 सितंबर के बाद बुध का कन्या राशि में प्रवेश आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं बुध की स्वराशि में स्थिति से भद्र राजयोग बनेगा। इससे बुद्धि, संवाद क्षमता, योजना बनाने और विश्लेषण करने की क्षमता मजबूत हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, लेखन, शिक्षा, मैनेजमेंट, मीडिया और संचार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना बन सकती है।

साथ ही 17 सितंबर को सूर्य के कन्या राशि में आने से बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसका प्रभाव आपके काम में नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाने के रूप में देखा जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

17 सितंबर को सूर्य करेंगे कन्या राशि में प्रवेश, सिंह, धनु, मकर और मिथुन राशि वालों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

बिजनिस में नए संपर्क बन सकते हैं

कारोबार करने वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना योजनाओं को विस्तार देने वाला साबित हो सकता है। शुक्र का वृष राशि में आना आर्थिक मामलों और बिजनिस में नए संपर्कों के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है। खासतौर पर फैशन, सौंदर्य, कला, डिजाइन, लग्जरी प्रोडक्ट, होटल, मनोरंजन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

वहीं महीने के मध्य में बुधादित्य और भद्र राजयोग का प्रभाव व्यापारिक निर्णयों में दिखाई दे सकता है। किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने या नई रणनीति बनाने में सफलता मिल सकती है। साथ ही 18 सितंबर के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे, इसलिए कारोबार में जल्दबाजी से बड़े फैसले लेने से बचना बेहतर रहेगा।

पार्टनरशिप के काम में मिल सकता है लाभ

वैदिक ज्योतिष अनुसार 26 सितंबर को बुध के तुला राशि में प्रवेश के बाद लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव बनेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह स्थिति धन, व्यापारिक समझ और संबंधों के लिए सकारात्मक मानी जाती है। साझेदारी के काम में भी नए अवसर बन सकते हैं, हालांकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़कर ही आगे बढ़ना उचित रहेगा।

Budh Gochar 2026: 12 महीने बाद बुध करेंगे अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश, सिंह, वृष, वृश्चिक और मिथुन राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है

वैवाहिक जीवन के लिहाज से सितंबर का महीना वृष राशि वालों के लिए सामान्य से बेहतर रह सकता है। शुक्र आपकी राशि में रहेंगे, इसलिए प्रेम, आकर्षण और रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है। जीवनसाथी के साथ घूमने-फिरने या किसी महत्वपूर्ण योजना पर साथ मिलकर काम करने का अवसर मिल सकता है।

जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी यह महीना रिश्ते को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। हालांकि मंगल के गोचर के बाद छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या मतभेद पैदा हो सकते हैं। ऐसे में बातचीत के दौरान धैर्य रखना जरूरी होगा। महीने के आखिरी सप्ताह में बुध के तुला राशि में आने से कन्युनिकेशन बेहतर होने और रिश्तों में बैलेंस बढ़ने की संभावना है।

Bahula Chaturthi 2026 Date : 31 अगस्त या 01 सितंबर कब है बहुला चतुर्थी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, और चंद्रोदय का समय

पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है

वैदिक ज्योतिष अनुसार सेहत के लिहाज से सितंबर सामान्य रह सकता है, लेकिन काम का अधिक दबाव लेने से थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। शुक्र का आपकी राशि में गोचर आत्मविश्वास और ऊर्जा के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। वहीं मंगल के कर्क राशि में गोचर के बाद खान-पान और आराम पर विशेष ध्यान देना बेहतर रहेगा।

रत्न शास्त्र: बुध ग्रह से माना जाता है पन्ना का संबंध, जानिए धारण करने की विधि और लाभ

वहीं लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों को अपनी दिनचर्या में हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद को शामिल करना चाहिए। पेट और पाचन से जुड़ी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें। किसी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में चिकित्सकीय सलाह लेना उचित रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।