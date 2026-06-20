फ्यूचर पंचांग के अनुसार जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कई बड़े ज्योतिषीय बदलाव लेकर आ रहा है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को धन के दाता शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 16 जुलाई को ग्रहों के राजा सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे कर्क राशि में शक्तिशाली शुक्रादित्य राजयोग का बनेगा। इसके साथ ही गजकेसरी राजयोग बनेगा। साथ ही मिथुन राशि में बुध ग्रह के वक्री होने से भद्र राजयोग का भी निर्माण होगा। वहीं 27 जुलाई को शनि मीन राशि में वक्री होंगे। ऐसे में करियर, कारोबार, प्रेम जीवन, वैवाहिक सुख, धन और स्वास्थ्य के मामले में वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं वृष राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है जुलाई का महीना…

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नौकरी बदलने के लिए अच्छा समय

जुलाई का महीना नौकरीपेशा वृषभ जातकों के लिए प्रगति के संकेत दे रहा है। भद्र राजयोग के प्रभाव से आपकी वाणी, बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें महीने के दूसरे भाग में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। हालांकि शनि के वक्री होने के बाद ऑफिस की राजनीति और सहकर्मियों के साथ मतभेद से बचना होगा।

पुराने निवेश से मिल सकता है लाभ

व्यापारियों के लिए जुलाई लाभदायक साबित हो सकता है। शुक्रादित्य राजयोग के प्रभाव से मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा, फैशन, सौंदर्य, होटल और लक्जरी उत्पादों से जुड़े कारोबार में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। नए व्यापारिक समझौते भी फायदेमंद रह सकते हैं। हालांकि महीने के लास्ट सप्ताह में किसी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा।

शुभ कार्यों पर धन खर्च हो सकता है

वैदिक ज्योतिष अनुसार आर्थिक दृष्टि से यह महीना सकारात्मक दिखाई दे रहा है। गजकेसरी राजयोग धन आगमन के नए रास्ते खोल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। परिवार में किसी शुभ कार्य पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आय के स्रोत भी मजबूत रहेंगे। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या लंबे निवेश से जुड़े लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर धन संबंधी मामलों में स्थिति सामान्य से अच्छी रह सकती है।

छोटी- छोटी बातों पर मदभेद से बचें

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वे अपने साथी के साथ यादगार समय बिता सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है। विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि महीने के अंत में छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचना बेहतर रहेगा।

पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं

स्वास्थ्य के मामले में जुलाई मिश्रित परिणाम देने वाला है। खानपान में लापरवाही पेट संबंधी समस्याएं बढ़ा सकती है। अधिक तनाव लेने से नींद प्रभावित हो सकती है। नियमित व्यायाम, योग और पर्याप्त पानी का सेवन लाभदायक रहेगा। महीने के अंतिम सप्ताह में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।