Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 29 September 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (29 सितंबर 2026)।

आज का वृष राशि का राशिफल (29 सितंबर): आज आप अपने पुराने रिश्ते को सुधारने की दिशा में क़दम उठाएंगे। परीक्षा फल की प्रतीक्षा कर रहे बच्चे आज निराश हो जायेंगे। पर उन्हें इस असफलता को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगली परीक्षा में वे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे।अपरिहार्य यात्रा कि पूरी तेयारीऔर व्यवस्था करने के बाद ही यात्रा करें। बेरोजगार कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी के प्रस्ताव या नए अवसर मिल सकते हैं। आज पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिल सकते हैं।शिक्षकों और विद्यार्थियों के सम्बंध आज तनावपूर्ण हो सकते हैं। शिक्षकों को बहुत सामंजस्य से काम लेकर परिस्थिति को संभालना होगा।आज कलाकार बहुत सहज और अपनी कलात्मक सर्जनशीलता के प्रति आत्मविश्वास से पूर्ण रहेंगे।

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