Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 29 October 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (29 अक्टूबर 2026)।

आज का वृष राशि का राशिफल (29 अक्टूबर): अविवाहितों को किसी अनापेक्षित मार्ग से आज विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं।नौकायन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों को बहुत सावधान रहने की जरुरत है। घर के बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ जाएँ क्योंकि किसी दुर्घटना के योग दिखाई देते है।आप लम्बे समय से जो नदी या समुद्र किनारे पर्यटन हेतु मनचाही योजना बना रहे थे उसे अगले दो-तीन हफ्तों के लिए स्थगित करना उचित होगा।यह चिकित्सक के लिए एक अच्छा दिन हैं क्योंकि परिवार और व्यवसाय दोनों सुखद और शांतिपूर्ण चल रहे हैं। नटखट और असहिष्णु विद्यार्थियों के कारण आज शिक्षकगण की सहनशीलता की परिक्षा होगी। उन्हें उन पर नियंत्रण रखना होगा।प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए आज विजयी दिन होगा। खासकर जो लोग खुद को कम आंकते रहे थे, आज नए विक्रम बनाएंगे।

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