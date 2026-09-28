Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (28 सितंबर 2026)।

आज का वृष राशि का राशिफल (28 सितंबर): मिलन का आनंद आपको खुशी तो देगा, परंतु ये आपकी जेब पर भरी पड़ सकता हैं, क्योंकि मनोरंजन पर आपको आज बहुत ख़र्च करना पड़ सकता हैं। बाहर पढ़ाई के लिए गए हुए बच्चे जो छुट्टियों में घर आने की सोच रहे हैं, उनका कार्यक्रम किसी वज़ह से स्थगित होगा, जिससे घर के सभी लोगों को निराशा और दुःख होगा।सफ़र के लिए आज का दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर यात्रा अपरिहार्य हो तो सारी व्यवस्था ठीक है इसका आकलन करने के बाद ही यात्रा करें। जो लोग नई नौकरी की खोज कर रहे हो, उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसी के कारण उन्हें प्रसिद्धि और नई पहचान भी मिलेगी।आज शिक्षकों के लिए कुछ भी सही नहीं होगा। आज का दिन बेहद तनावपूर्ण और थका देने वाला होगा।आज कलाकार किसी इनाम या पुरस्कार की आशा कर सकते हैं।

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