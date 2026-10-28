Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 28 October 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (28 अक्टूबर 2026)।

आज का वृष राशि का राशिफल (28 अक्टूबर): आज आप अपने पुराने रिश्ते को सुधारने की दिशा में क़दम उठाएंगे। परीक्षा फल की प्रतीक्षा कर रहे बच्चे आज निराश हो जायेंगे। पर उन्हें इस असफलता को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगली परीक्षा में वे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे।अपरिहार्य यात्रा कि पूरी तेयारीऔर व्यवस्था करने के बाद ही यात्रा करें। बेरोजगार कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी के प्रस्ताव या नए अवसर मिल सकते हैं। आज पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिल सकते हैं।विद्यार्थियों को आज शांतिपूर्ण कठिनाइयों से जूझना होगा। उनका आलसीपन भी परियोजनाओं में देरी करवा सकता है।आज खिलाड़ियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज वे भाग लिए हुए सभी खेलों और प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करेंगे।

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