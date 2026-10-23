Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 23 October 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (23 अक्टूबर 2026)।

आज का वृष राशि का राशिफल (23 अक्टूबर): आज कामकाज के संबंध में किसी से भेट हो सकती है जिससे मिलकर आप उसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं।बच्चों के बीच के छोटे मोटे झगड़ों के कारण आज परिवार असहज हो सकता है। इन्हें निपटाना ज़रा मुश्किल मालूम होगा।निरुद्यम या बेरोजगार लोग आज अपनी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत किये जायेंगे।नए अनुबंध कागजी दस्तावेजीकरण के कारण प्रलंबित हो सकते हैं उचित कदम उठाने की सलाह है। अतिरिक्त गतिविधियों के लिए उत्सुक छात्रों के लिए उचित दिन नहीं। वे संगीत, खेल-कूद या खेल में असफल हो सकते हैं। बल्कि उन्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।शिक्षकों के लिए एक बहुत ही निष्क्रिय और चिंतापूर्ण दिवस है। परिवार में किसी की तबियत बिगडने की समस्या आ सकती है।

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