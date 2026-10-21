Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 21 October 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (21 अक्टूबर 2026)।

आज का वृष राशि का राशिफल (21 अक्टूबर): अविवाहित व्यक्तियों को चाहिए कि अपने मित्रों को पार्टियों और समारोहों में हिस्सा लें, जिससे संभावित प्रेमी से भेंट हो सके।बच्चे आज खुद को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। उनको मामूली खरोंच या चोट हुई, तब भी पूरा परिवार परेशान हो जायेगा।सफर के दौरान कुछ समस्याएं आपको विचलित कर सकती है। अपने आप को यात्रा के दौरान व्यस्त रखें।स्वास्थ्य सेवाकर्मी और डॉक्टर आज अपने व्यवसाय के चरम शिखर पर होंगे।शिक्षकों को आज समय के उपरान्त भी अतिरिक्त पढ़ाई के लिए तैयार रहना होगा। परीक्षाएं निकट होने से उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करना जरुरी है।खिलाड़ियों को मार्गदर्शकों और दोस्तों की सलाह से अपने प्रदर्शन को सुधारने में सहायता मिलेगी।

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