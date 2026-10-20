Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 20 October 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (20 अक्टूबर 2026)।

आज का वृष राशि का राशिफल (20 अक्टूबर): लम्बे समय से अंतरंग रिश्ते में बंधे युगल सहवास में रहने का निश्चय करेंगे और पालक भी उन्हें इस की आज्ञा दे देंगे।ठंडी हवा और शीत पेय आदि से प्रभावित होने वाले बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। मौसम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।आपको यात्राएँ और नए लोगों से मिलना और नई जगहों पर जाना पसंद है। पर कुछ समय के लिए अपने इस स्वप्न को दूर ही रखें।स्वास्थ्य सेवाकर्मी आज बहुत आसानी से मरीजों की समस्याओं का हल करेंगे। अपने व्यवसाय में वे शिखर पर होंगे।बच्चों को बाहर सैर के लिए ले जाते समय शिक्षकों को सावधान रहने होगा। छुटपुट दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वे सदैव इसके लिए तैयार रहें।खिलाड़ी संघ आज अपने मार्गदर्शक की योजनाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे जिससे संघात्मक भावना बनेगी।

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