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वृषभ राशि – आज का राशिफल (Vrishabha Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 18 सितंबर 2026 वृषभ राशि – आज का राशिफल (Vrishabha Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 18 सितंबर 2026

आज का वृष राशि का राशिफल (18 सितंबर): आपके प्रणय को अंततः आज आपके माता-पिता की औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी।बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है। वे आज मिलने वाले हर उम्र के लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आयेंगे और उनके साथ अपने अनुभवों को बाँट सकेंगे और उनके सामने अभिप्रेरणा का उदहारण बनेंगे।वैद्यकीय व्यवसायी आज स्थिर गति से कार्य करेंगे उनके नियमित क्रियाकलापों के बिच आज कोई बाधा नहीं आएगी।शेयर बाजार के निवेशकों और उनके परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों के लिए रोमांचक दिन रहेगा।पिछले कुछ समय से कड़ी मेहनत कर रहे खिलाड़ियों को आखिरकार अपने सभी प्रयासों का फल मिलेगा। वे अपने-अपने खेल में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 18 September 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (18 सितंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

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Updated: 03:47 AM

राशि

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12 महीने बाद सूर्य-बुध ने बनाया बुधादित्य राजयोग, मेष, कर्क, तुला और वृश्चिक राशि के करियर-बिजनेस में पड़ सकता है सकारात्मक असर

बुधादित्य राजयोग 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 17 सितंबर की शाम को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करने वाले…

Venus Combust 2026 Shukra Asta 2026
14 अक्टूबर को वैभव के दाता शुक्र तुला राशि में होंगे अस्त, मेष, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग

शुक्र अस्त 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार शुक्र ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में अस्त होने जा रहे हैं,…

Mars Transit in Cancer 2026, Mars in Cancer, Neechbhang Rajyog 2026
18 सितंबर को मंगल बनाएंगे नीचभंग राजयोग, वृश्चिक, मेष, धनु और मीन राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

नीचभंग राजयोग 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार मंगल ग्रह अपनी नीच राशि कर्क में गोचर करके नीचभंग राजयोग का निर्माण…

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9 अक्टूबर को न्यायाधीश शनि करेंगे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, वृषभ, तुला और कुंभ राशि को आर्थिक तरक्की के योग

शनि गोचर 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कर्मफल दाता शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में रहकर अपने नक्षत्र…

राशिफल

मेष
मेष

जो लोग विवाहित हैं वे आज नई दोस्ती कर सकते हैं जिससे उन्हें खुशी होगी। वे धार्मिक झुकाव भी दिखा सकते हैं।लंबे समय से प्रेम संबंध में बंधे युगल आज साथ में जीवन बिताने का फैसला कर सकते हैं। उनके फैसले को उनके माता-पिता की भी मंजूरी अवश्य मिलेगी।बच्चों को अपने बुजुर्गों से व्यवहार करते…

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वृषभ
वृषभ

आपके प्रणय को अंततः आज आपके माता-पिता की औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी।बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है। वे आज मिलने वाले हर उम्र के लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आयेंगे और उनके साथ अपने अनुभवों को बाँट सकेंगे और उनके सामने अभिप्रेरणा का उदहारण बनेंगे।वैद्यकीय व्यवसायी आज स्थिर गति से कार्य करेंगे उनके…

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मिथुन
मिथुन

आपके भाग्य का सितारा आज चमक रहा है। इसके असर से आज आप अपने प्यार का निवेदन बहुत अच्छी तरह करेंगे।अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने अध्ययन या पाठ्य गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और वे प्रसिद्ध हो जाएंगे।नया काम ढूंढ रहे लोगों की कुछ नए असरदार व्यक्ति से मुलाक़ात हो…

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कर्क
कर्क

आज अवसर को हाथ से जाने मत दीजिये। अपने मन की भावनाएं बता दीजिये। आपको निश्चित रूप से सकारात्मक जबाब मिलेगा।आपका वयस्कों के प्रति आदर भाव और प्रेम उन्हें प्रसन्न करेगा। यह प्रसन्नता पूरे परिवार में स्पष्ट दिखाई देगी।शिक्षक और विद्यार्थी जो शैक्षणिक यात्रा पर जा रहे हों, उन्हें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है।…

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सिंह
सिंह

वयस्कों से अपनी किसी भी समस्या के लिए सलाह लीजिये। इससे आपको उनके अनुभव से लाभ होगा और उन्हें भी प्रसन्नता होगी।ठंडी हवा और शीत पेय आदि से प्रभावित होने वाले बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। मौसम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।छात्रों को सफलता मिलेगी यदि वे अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन…

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कन्या
कन्या

अविवाहित व्यक्तियों को चाहिए कि अपने मित्रों को पार्टियों और समारोहों में हिस्सा लें, जिससे संभावित प्रेमी से भेंट हो सके।आप पर्यटन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अपनी यात्रा के दौरान आप लोगों और स्थानों के बारे में नई बातें सीखते रहते हैं।शेयर के प्रतिस्पर्धी आज भाग्यशाली रहेंगे, वे…

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तुला
तुला

आप जिससे प्यार करते हैं उनसे मिलिए और मिलन का आनंद लीजिये।बाहर मनोरंजन हेतु जाने का कार्यक्रम किसी अनापेक्षित कारण से स्थगित करना पड़ेगा, जिससे सभी को निराशा होगी।नौकरी के लिए प्रात्यक्षिक दिए हुए और परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अच्छे समाचार मिलेंगे।तकनीकी दृष्टि से योग्य पेशेवर आज अपने कार्यक्षेत्र में ऊँचे आयाम…

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वृश्चिक
वृश्चिक

आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे। शायद अपने प्रेमी से मिलने का आश्वासन पूरा ना कर सकें।जो लोग वाक्बद्ध हो चुके हैं वे खरीदारी और अन्य वैवाहिक तैयारियों में व्यस्त रहेंगे।शिक्षा हेतु बाहर पढाई कर रहे बच्चे आज अचानक घर आ सकते हैं। उनके इस तरह आने से घर में प्रसन्नता का सुखद माहौल बनेगा।नए अनुबंध…

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धनु
धनु

कुछ घरेलू कामों में आपको व्यस्त हो जाना पड़ेगा। आपको कुछ ग्रह कार्यों के लिए शारीरिक श्रम भी करना पड़ सकता है।उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की इच्छा रखने वाले बच्चे आपकी सलाह के लिए आपसे संपर्क करेंगे जिससे आपको बहुत खुशी और गर्व होगा।व्यवसायियों को नए उपक्रमों से लाभ हो सकता है। शिक्षकों…

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मकर
मकर

अविवाहितों के पालक और सम्बन्धी उनके लिए उचित रिश्ते लायेंगे।खोजकर्ताओं का एक समूह आपको उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यह आपके लिए किसी सपने के पुरे होने जैसा होगा। आप हमेशा से ही पर्यटन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहे है।व्यवसायी और उद्यमियों के लिए दीर्घकालीन…

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कुंभ
कुंभ

यदि आप अविवाहित है तो आज किसी भी नए व्यक्ति से मिलते समय सावधान रहें। धन रखें की हर चमकती सोना नहीं होती।निरुद्यम बेरोजगार लोग आज किये हुए वित्तीय निवेश से लाभ कमा सकते हैं।वकीलों को आज कुछ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सीधे सीधे अपनी राय देनी पड़ सकती जिन पर वे काम कर रहे…

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मीन
मीन

मिलन का आनंद आपको खुशी तो देगा, परंतु ये आपकी जेब पर भरी पड़ सकता हैं, क्योंकि मनोरंजन पर आपको आज बहुत ख़र्च करना पड़ सकता हैं। बच्चे अपनों से बड़ों के लिए और दुर्बल घटकों के लिए करुणा और आदर का भाव दिखा कर सभी का प्यार और प्रशंसा प्राप्त करेंगे।जो लोग नई नौकरी…

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मेष
मेष

विवाहित लोगों के लिए पारिवारिक जीवन इस सप्ताह थोड़ा व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरा हो सकता है। विदेश से आ रहे किसी भाई या बहन के स्वागत-सत्कार को आपको प्राथमिकता देनी पड़ सकती है।बच्चों को इस सप्ताह कोई मामूली चोट या खरोंच लग सकती है, जिससे परिवार के लोग थोड़े चिंतित हो सकते हैं।अपने पार्टनर्स…

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वृषभ
वृषभ

परिवार में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको इस सप्ताह परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान रद्द करना पड़ सकता है।इंजीनियरिंग, टेक या मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह सप्ताह काफी मेहनत भरा रहेगा। ध्यान लगाने के लिए उन्हें शांत माहौल की जरूरत होगी।खिलाड़ी इस सप्ताह खुद…

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मिथुन
मिथुन

मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा रहने वाला है, जिससे उनके सब्र का इम्तिहान हो सकता है।कलाकारों, विशेषकर पेंटर्स को इस सप्ताह किसी बड़े और मान्यता प्राप्त आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल सकता है।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, रोजाना की तरह काम चलते रहेंगे।टेक्नोलॉजी के क्षेत्र…

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कर्क
कर्क

छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से इस सप्ताह आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने से वंचित रह सकते हैं।इस सप्ताह आपकी तबीयत कुछ ढीली रह सकती है। इस वजह से आपका मन अकेले रहने का करेगा और आप अपने करीबी लोगों से भी बातचीत करने से बचेंगे।छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला…

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सिंह
सिंह

इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।बच्चों की पढ़ाई इस सप्ताह परिवार के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी रहेगी।सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए यह बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वे कुछ नया और रचनात्मक काम करके अपने करियर में आगे बढ़ सकेंगे।अगर आप गंभीरता से नौकरी…

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कन्या
कन्या

इंजीनियरों और तकनीकी रूप से योग्य लोगों को ऊंचे पदों पर काम करने के नए मौके मिल सकते हैं।इस सप्ताह बहुत सावधान रहें, क्योंकि चोरी होने या ठगे जाने का खतरा बना हुआ है। किसी भी अजनबी पर भरोसा न करें।साथी वकीलों की बेवजह दखलअंदाजी के कारण इस सप्ताह आपको अपने सीनियर वकीलों के गुस्से…

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तुला
तुला

टीचर्स इस सप्ताह अपनी वर्तमान नौकरी और कार्यस्थल (वर्कप्लेस) से थोड़ा बोरियत महसूस कर सकते हैं। वे दूसरे स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों से मिलने वाले जॉब ऑफर्स पर विचार करना शुरू कर सकते हैं।मेडिकल प्रोफेशनल्स को इस सप्ताह थोड़ा रिलैक्स करने और काम से छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ बाहर जाने की जरूरत है।…

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वृश्चिक
वृश्चिक

इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वे शायद अपने फैंस की उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाएं।आईटी या टेक फील्ड से जुड़े लोगों की अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोई गलतफहमी हो सकती है, जिससे काम…

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धनु
धनु

इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं, जिससे तकनीकी पेशेवरों के नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत में थोड़ी देरी हो सकती है।रियल एस्टेट (जमीन-जायदाद) के कारोबार से जुड़े लोग इस सप्ताह अपनी सभी रुकावटों को पार करके अपने काम को योजना के मुताबिक आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे।घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक तबीयत…

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मकर
मकर

स्टडी टूर (शैक्षणिक यात्रा) पर जा रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह छोटी-मोटी दुर्घटनाओं की आशंका है; जंगल और नदी-नालों के रास्तों से यात्रा करने से बचें तो बेहतर होगा।वकील इस सप्ताह फैसले लेने में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे। उनके सही फैसलों की सराहना सहकर्मियों…

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कुंभ
कुंभ

इस सप्ताह परीक्षा देने वाले छात्रों को अपने पेपर काफी मुश्किल लग सकते हैं।अगर आपको घूमना-फिरना पसंद है, तो इस सप्ताह आपको अपने प्रियजन के साथ बाहर किसी सुंदर जगह पर रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा।छात्रों को अपने दोस्तों या सहपाठियों से बात करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि…

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मीन
मीन

किसी अम्यूजमेंट पार्क या पिकनिक स्पॉट पर जाने से टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच आपसी तालमेल और जुड़ाव बहुत बेहतर होगा।काम के सिलसिले में इस सप्ताह आपकी मुलाक़ात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है, और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने से एक नया रोमांस शुरू हो सकता है।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह…

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मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के जातक आत्ममंथन से लेकर मानसिक तनाव से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस माह शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में थोड़ा मिला-जुला असर आपको देखने को मिल सकता है। माह के आरंभ में थोड़ा…

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वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों को  धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच से लेकर मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान  कर सकता है। इस राशि के जातक नौकरी या फिर व्यापार के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी…

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मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों को कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है। सूर्य 15 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और फिर दूसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में माह के मध्य तक इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता…

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कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत, उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला महीना माना जाता है। इस राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जुलाई के मध्य में सूर्य भी गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको…

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सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये माह नए अवसरों, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस महीने आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप धैर्य, संयम के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है।…

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कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आने के साथ आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकता धन कमाने के साथ-साथ इसकी बचत करने में ध्यान दें।…

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तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को मिलेजुले रिजर्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे , जिससे करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि…

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वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के शुभ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं…

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धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही करियर, उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से…

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मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए काम- कारोबार के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए कामों में गति मिलने के संकेत हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साझेदारी,…

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कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से साझेदारी, दांपत्य जीवन और नए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव…

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मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ और प्रगति देने वाला रह सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से नौकरी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति…

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राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

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वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

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मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

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कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

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सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

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कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

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तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

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वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

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धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

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मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

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मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

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