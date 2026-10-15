Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 15 October 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (15 अक्टूबर 2026)।

आज का वृष राशि का राशिफल (15 अक्टूबर): एकाकी व्यक्तियों के लिए आज कुछ रूमानी और व्यक्तिगत संबंधों से प्रणय जीवन को आनंदपूर्ण बनाया जा सकता है।नौकायन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों को बहुत सावधान रहने की जरुरत है। घर के बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ जाएँ क्योंकि किसी दुर्घटना के योग दिखाई देते है।अचानक सुदूर की यात्रा का योग है। ये आपके लिए अनपेक्षित पर सुखद होगा।व्यापारी और उद्योजकों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त रहेगा। नित्य की सामान्य गतिविधियों के अतिरिक्त किसी विदेशी प्रतिनिधि मंडल से अनपेक्षित भेंट और वार्ता हो सकती है।अचल संपत्ति के व्यवसायी आज भूमि संबंधी कोई व्यवहार अवश्य पूर्ण करेंगे।आज शिक्षकों के लिए कुछ भी सही नहीं होगा। आज का दिन बेहद तनावपूर्ण और थका देने वाला होगा।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।