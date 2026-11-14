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वृषभ राशि – आज का राशिफल (Vrishabha Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 14 नवंबर 2026 वृषभ राशि – आज का राशिफल (Vrishabha Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 14 नवंबर 2026

आज का वृष राशि का राशिफल (14 नवंबर): एकाकी व्यक्तियों के लिए आज कुछ रूमानी और व्यक्तिगत संबंधों से प्रणय जीवन को आनंदपूर्ण बनाया जा सकता है।नौकायन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों को बहुत सावधान रहने की जरुरत है। घर के बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ जाएँ क्योंकि किसी दुर्घटना के योग दिखाई देते है।सैर या यात्रा आपको सफल परिणाम दे सकती हैं, विशेष रूप से बिक्री के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन मंगलमय होगा। व्यापारी और उद्योजकों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त रहेगा। नित्य की सामान्य गतिविधियों के अतिरिक्त किसी विदेशी प्रतिनिधि मंडल से अनपेक्षित भेंट और वार्ता हो सकती है।अचल संपत्ति के व्यवसायी आज भूमि संबंधी कोई व्यवहार अवश्य पूर्ण करेंगे।आज शिक्षकों के लिए कुछ भी सही नहीं होगा। आज का दिन बेहद तनावपूर्ण और थका देने वाला होगा।

Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 14 November 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (14 नवंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

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Updated: 03:49 AM

राशि

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