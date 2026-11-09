Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 09 November 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (09 नवंबर 2026)।

आज का वृष राशि का राशिफल (09 नवंबर): अपनी भावनाओं और इच्छाओं को मन में ही दबा कर रखना या अपने साथी के साथ साझा नहीं करना आप के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके कारण आप दोनों के बिच दूरियां बढ़ सकती हैं जो आप दोनों के संबंध लिए चिंता का कारण हो सकता है।परीक्षाफल की राह देख रहे बच्चे आज निराश होंगे। उन्हें उनकी अपेक्षाकृत परिणाम न मिलने से निराशा होगी।चिकित्सा पेशेवर आज सारा दिन अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर उसी प्रकार काम करेंगे। इससे उन्हें अपने काम में मदद मिलेगी। शेयर के प्रतिस्पर्धी आज भाग्यशाली रहेंगे, वे जहां भी हाथ डालेंगे, सफल होंगे।शिक्षकों के लिए आज का दिन बहुत लंबा होगा और काम के बाद अतिरिक्त वर्ग के लिए ठहराना पड़ेगा।कुछ दिनों से जो अत्यधिक बीमार रहे हैं। आज बहुत आराम महसूस करेंगे और इन पीड़ाओं से छुटकारा पाएंगे।

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