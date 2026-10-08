Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 08 October 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (08 अक्टूबर 2026)।

आज का वृष राशि का राशिफल (08 अक्टूबर): बाहर मनोरंजन हेतु जाने का कार्यक्रम किसी अनापेक्षित कारण से स्थगित करना पड़ेगा, जिससे सभी को निराशा होगी।सफ़र के लिए आज का दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर यात्रा अपरिहार्य हो तो सारी व्यवस्था ठीक है इसका आकलन करने के बाद ही यात्रा करें। यह चिकित्सक के लिए एक अच्छा दिन हैं क्योंकि परिवार और व्यवसाय दोनों सुखद और शांतिपूर्ण चल रहे हैं। शेयर बाजार के मधास्था और प्रतिस्पर्धियों को आज अत्यधिक उतार चढाव के प्रति जागरूक रहना होगा। विशेष कर तब जब वे किसी ग्राहक की रकम का निवेश कर रहे हों।बच्चों को बाहर सैर के लिए ले जाते समय शिक्षकों को सावधान रहने होगा। छुटपुट दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वे सदैव इसके लिए तैयार रहें।खिलाड़ियों को आज किसी अच्छे मार्गदर्शक से मिलने के योग हैं, जिनसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त करकें वे अपने क्षेत्र में प्रगति कर सकें।

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