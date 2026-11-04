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वृषभ राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Vrishabha Rashi) | 04 नवंबर 2026 वृषभ राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Vrishabha Rashi) | 04 नवंबर 2026

आज का वृष राशि का राशिफल (04 नवंबर): आज कुछ अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता हैं जिसके चलते आप अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई आज माता-पिता के लिए चिंता का विषय हो सकती है। वे शायद अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और प्रयत्न रत डॉक्टर आज इस दिशा में प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।ग्राहक आज शेयर बाजार के दलालों के प्रति बहुत अच्छे शेयरों में निवेश के लिए आभार मानेंगे। उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ से वे बहुत प्रसन्न होंगे।नटखट और असहिष्णु विद्यार्थियों के कारण आज शिक्षकगण की सहनशीलता की परिक्षा होगी। उन्हें उन पर नियंत्रण रखना होगा।बाहर की थोड़ी सैर आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताज़ा करेगी और आप स्वस्थ महसूस करेंगे।

Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 04 November 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (04 नवंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

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Updated: 05:32 AM

राशि

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