Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 02 August 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (02 अगस्त 2026)।
Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…
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राशि
आज अपने प्रेमी के साथ शाम बिताने का मौका मिल सकता हैं, इसलिये प्रणयबद्ध युगल प्रसन्नता का अनुभव करेंगें। नया काम ढूंढ रहे लोगों की कुछ नए असरदार व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है। उन्हें प्रभावित करने का पूरा प्रयत्न करें।वकीलों को आज कुछ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सीधे सीधे अपनी राय देनी पड़ सकती…
विवाहित जन आज अपने साथी और बच्चों के साथ शाम बिताएंगे, कुल मिलाकर आज की शाम सुखद गुजरेगी।अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने अध्ययन या पाठ्य गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और वे प्रसिद्ध हो जाएंगे।बेरोजगार आज कुछ नए लोगों से मिलेंगे जो उनकी नियुक्ति में बहुत मददगार साबित हो सकते…
जो लोग एकाकी हैं उन्हें अपने भविष्य के प्रति जागरूक होकर कुछ नए उत्तरदायित्व संभाल लेने चाहिए।बड़े भाई नए प्रकल्प के गठन के लिए आर्थिक मदद देंगे।विधि के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों को सलाह है कि अपने विवेकबुद्धि और विचारों का अनुसरण करें। ऐसा करने से आज वे गलत नहीं होंगे।आज छात्र पूरी मेहनत से…
आपका वयस्कों के प्रति आदर भाव और प्रेम उन्हें प्रसन्न करेगा। यह प्रसन्नता पूरे परिवार में स्पष्ट दिखाई देगी।प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले आज प्रसन्न और खुश होंगे इसीलिए आज अपना काम भी संतोषजनक ढंग से करेंगे।लेखापाल पेशावर आज उन्नति या अपने काम के संदर्भ में विकास के अवसर पा सकते हैं।आज छात्र…
अविवाहितों को किसी अनापेक्षित मार्ग से आज विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं।शेयर बाजार के मधास्था और प्रतिस्पर्धियों को आज अत्यधिक उतार चढाव के प्रति जागरूक रहना होगा। विशेष कर तब जब वे किसी ग्राहक की रकम का निवेश कर रहे हों।उद्यमी स्वाभाव वाले राजनायिकों के लिए आज ख्याति और उत्थान के अच्छे योग हैं।…
आज आप अपने पप्रियतम की ओर से उपेक्षित महसूस करेंगे। रूमानी पल तनाव और मनमुटाव में बदल सकते हैं।अब तक की परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलाने वाले छात्र आने वाली परीक्षा के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगें।राजनैतिक आज जनता से एक नए अंदाज में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जिसका स्वागत किया…
तकनीकी प्रोफेशनल्स इस सप्ताह अपने करियर के शिखर पर महसूस करेंगे, जिससे वे नए क्षेत्रों और संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित होंगे।डॉक्टरों और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्तता भरा लेकिन संतोषजनक रहेगा।अकाउंटेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने मौजूदा प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले किसी एक्सपर्ट की…
राजनीति से जुड़े लोगों को जनता के सामने कोई भी बयान देने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुन लेनी चाहिए।सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को ऑफिस में सुधार देखने के लिए थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि चीजें रातों-रात नहीं बदलतीं।जो मेडिकल प्रोफेशनल्स अपना खुद का अस्पताल या क्लिनिक (डिस्पेंसरी) खोलना चाहते हैं, वे इस सप्ताह इस…
टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या प्रमोशन होने के अच्छे योग हैं।छात्रों को अपने दोस्तों या सहपाठियों से बात करते समय…
पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन राजनेताओं (पॉलिटिशियन्स) को उतनी तवज्जो या महत्व नहीं देंगे जो सफल होने के लिए अपनी जी-जान लगा रहे हैं।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) को इस सप्ताह सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी।इस सप्ताह आप ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे और खुद…
इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध को आपके माता-पिता की ओर से औपचारिक मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।शायद छात्र इस सप्ताह होने वाले स्कूल टूर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।जूनियर कर्मचारियों (या आपके अधीन काम करने वाले लोगों) का प्रदर्शन इस सप्ताह उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा, जिससे काम समय पर पूरा करने में देरी…
स्टडी टूर (शैक्षणिक यात्रा) पर जा रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह छोटी-मोटी दुर्घटनाओं की आशंका है; जंगल और नदी-नालों के रास्तों से यात्रा करने से बचें तो बेहतर होगा।राजनेताओं की महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे अपने विचारों या योजनाओं को जमीन पर…
मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…
वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…
मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…
कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…
इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…
कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…
तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…
वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…
धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…
मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…
कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…
मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…
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