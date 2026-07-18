Vrishabh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 18 July 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हो रहा है। इसलिए आज शिक्षा और कला से जुड़े हुए लोगों को लाभ हो सकता है। वहीं सूर्य देव कर्क राशि में रहकर आपको साहस और पराक्रम की प्राप्ति होगी। साथ ही आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। आज बनने वाले रवि योग और वरीयान योग के प्रभाव से कई रुके हुए कार्य बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर भी मिल सकता है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है।

वहीं कारोबार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन लाभकारी रह सकता है। पुराने ग्राहकों से अच्छा सहयोग मिलेगा और नए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं। निवेश या किसी नए व्यापारिक समझौते पर विचार कर रहे हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें। साथ ही आज वरीयान योग भाग्य का साथ दिलाकर आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं।

वैदिक ज्योतिष अनुसार पारिवारिक और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी। प्रेम संबंधों में भी विश्वास बढ़ेगा। सेहत की बात करें तो दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें। पेट और पाचन से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।