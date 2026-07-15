Vrishabh rashifal taurus horoscope 15 july 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका कम्युनिकेशन मजबूत होगा। साथ ही व्रज योग और पुष्य नक्षत्र का शुभ प्रभाव आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। मिथुन राशि में बन रहा भद्र राजयोग कार्यक्षेत्र में आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग करेगा। नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और किसी नई जिम्मेदारी के साथ सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों या लाभदायक सौदों से अच्छा फायदा मिलने की संभावना है। रुका हुआ काम भी धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ सकता है।

आर्थिक मामलों में आज का दिन बैलेंस और लाभदायक रहेगा। यदि आप किसी नई योजना या निवेश पर विचार कर रहे हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभ पहुंचाएगी। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं भी लाभदायक साबित हो सकती हैं। आज सोच-समझकर लिए गए फैसले आने वाले समय में आपके लिए लाभ का आधार बनेंगे।

दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी विश्वास मजबूत होगा। जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।। स्वास्थ्य की बात करें तो दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।