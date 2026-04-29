वैदिक शास्त्र अनुसार ग्रह एक निश्चित अंतराल पर राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका असर मानव जीवन और पृथ्वी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि कर्मफल दाता और दंडाधिकारी शनि देव 30 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। वहीं समृद्धि और उन्नति के दाता गुरु बृहस्पति 13 महीने में गोचर करते हैं। वहीं अन्य ग्रह एक से दो महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में हम यहां आपको बताने जा रहे हैं, आगामी 3 साल का वर्षफल, मतलब आने वाले 3 साल वृष राशि के लोगों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, सेहत और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसे साबित होंगे। आइए जानते हैं…

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साल 2026 में शनि देव की रहेगी विशेष कृपा

वैदिक ज्योतिष अनुसार साल 2026 वृष राशि वालों के लिए कर्म और धैर्य की परीक्षा लेने वाला साल साबित हो सकता है। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से दशम भाव पर भ्रमण होकर इनकम भाव पर स्थित हैं। इस दौरान शनि देव की कृपा से आपको करियर में ज्यादा मेहनत और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे शुरुआती समय में दबाव और देरी महसूस हो सकती है। हालांकि यही मेहनत आगे चलकर मजबूत परिणाम देने वाली साबित हो सकती है।

वहीं गुरु समय-समय पर राहत देते हुए नए अवसर, नौकरी में बदलाव या प्रमोशन के योग बना सकते हैं, लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा। राहु और केतु मानसिक अस्थिरता, कन्फ्यूजन और अचानक फैसलों की स्थिति बना सकते हैं, इसलिए निवेश और साझेदारी में सावधानी जरूरी होगी।

2026 में करियर में तरक्की और मिल सकता है मेहनत का फल

ज्योतिष शास्त्र अनुसार साल 2027 में परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती नजर आ सकती हैं। गुरु का सकारात्मक प्रभाव आर्थिक स्थिति को बेहतर करने, बचत बढ़ाने और नए अवसर दिलाने में मदद कर सकता है। साथ ही करियर में स्थिरता आने के संकेत हैं और जो मेहनत आपने पिछले साल की थी, उसका फल मिलने मिल सकता है।

वहीं साल 2027 में प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार करने वालों के लिए यह समय विस्तार, नई डील और पार्टनरशिप के लिए अनुकूल साबित हो सकता है, लेकिन शनि देव आपको अनुशासन और योजना से काम लेने की सीख देते रहेंगे। इस दौरान ब्लड प्रेशर की परेशानी और शरीर का वजन बढ़ सकता है।

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साल 2028 में देश विदेश की कर सकते हैं यात्रा

ज्योतिष के मुताबिक 2028 वृष राशि वालों के लिए उपलब्धियों और बड़े बदलावों का साल साबित हो सकता है। इस दौरान आप पर राहु ग्रह की कृपा रह सकती है। इसलिए करियर में तरक्की मिल सकती है। साथ ही देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों का काम- कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है तो उन लोगों को लाभ हो सकता है।

साथ ही गुरु बृहस्पति की कृपा से आपको आर्थिक मजबूती, निवेश से लाभ और बिजनेस विस्तार में मिल सकता है। इस समय आप नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म या इनोवेशन से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हालांकि केतु कभी-कभी निर्णय में असमंजस या आध्यात्मिक झुकाव बढ़ा सकता है, जिससे प्रैक्टिकल फैसलों में थोड़ी सावधानी जरूरी होगी। सेहत के ठीक रहेगी, लेकिन ओवरवर्क और थकान से बचना जरूरी होगा।

ये साल रह सकते हैं महत्वपूर्ण

वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 और 27 महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके बुध्दि, उन्नति के घर पर होगी। इसलिए संतान की उन्नति होगी। आकस्मिक धनलाभ के योग बनेंगे। प्रेम- विवाह में सफलता मिल सकती है। साथ ही आपको सोची हुई योजनाएं साल 26 और 2027 में पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही संतान की शादी के योग बनेंगे।

वहीं आपके लिए साल 2028 थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस दौरान आपको सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। धन का लॉस हो सकता है। साथ ही आपको अपने लोग धोखा दे सकते हैं और भाग्य का कम साथ मिल सकता है। वहीं मेहनत का फल कम प्राप्त होगा। क्योंकि शनि देव नीच अवस्था में होंगे और ये 12 वें स्थान पर होंगे। इसलिए रोग पर धन खर्च हो सकते हैं। परिवार में धन का खर्च हो सकता है।