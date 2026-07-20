Taurus Monthly Horoscope August 2026: अगस्त 2026 वृष राशि वालों के लिए प्रगति, आर्थिक मजबूती और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार महीने की शुरुआत में 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में गोचर प्रेम, रचनात्मक कार्यों और संतान पक्ष के मामलों में शुभ संकेत दे रहे हैं। वहीं 2 अगस्त को ग्रहों के सेनापति मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश आय और धन से जुड़े प्रयासों में लाभ दे सकते हैं। साथ ही 5 अगस्त को बुध का कर्क राशि में गोचर और सूर्य के साथ बनने वाला बुधादित्य राजयोग मान- सम्मान, कम्युनिकेशन और डिसीजन लेने की शक्ति को मजबूत करेगा।

वहीं 17 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों सफलता दिला सकता है। इसके अलावा गजकेसरी राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग और हंस राजयोग का प्रभाव भी जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक अवसर प्रदान कर सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं वृष राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है अगस्त का महीना…

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

कार्यस्थल पर मिल सकती है नई जिम्मेदारी

अगस्त का महीना नौकरीपेशा लोगों के लिए उपलब्धियों से भरा रह सकता है। बुधादित्य राजयोग आपकी कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना रहेगी और लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं।

वहीं जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें महीने के मध्य या अंतिम सप्ताह में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के बाद कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना भी जरूरी रहेगा।

कारोबार में नए ग्राहक बन सकते हैं

व्यापारियों के लिए यह महीना विस्तार और नए निवेश के लिहाज से अनुकूल दिखाई देता है। शुक्र का कन्या राशि में गोचर ग्राहकों को आकर्षित करने और मॉडलिंग, कला, संगीत और फिल्म लाइन के क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभ दिला सकता है। साथ ही आपको बता दें कि मंगल का प्रभाव नए संपर्क और मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में लाभ देगा।

वहीं गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से व्यापारिक निर्णय लाभकारी साबित हो सकते हैं। साझेदारी में काम करने वालों को भी अच्छा सहयोग मिलने के संकेत हैं। हालांकि बड़े निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें।

24 या 25 जुलाई कब से शुरू हो रहा है चातुर्मास, जानिए इस दौरान क्या करें क्या नहीं

रुका हुआ पैसा मिल सकता है

वैदिक ज्योतिष अनुसार आर्थिक दृष्टि से अगस्त राहत देने वाला साबित हो सकता है। महालक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनने की संभावना रहेगी। रुका हुआ पैसा मिलने के योग बनेंगे और बचत में भी वृद्धि हो सकती है। मंगल के दूसरे भाव से जुड़े प्रभाव के कारण आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। परिवार की किसी जरूरत पर बड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक बैलेंस बना रहेगा। निवेश से जुड़े मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह लाभकारी सिद्ध होगी।

ये रोग कर सकते हैं परेशान

स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सामान्य से बेहतर रह सकता है। हंस राजयोग मानसिक शांति और सकारात्मक सोच बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद गर्मी, आंखों, सिरदर्द या रक्तचाप से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत होगी। नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपकी ऊर्जा बनाए रखेंगे। पुराने रोगों में भी धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल सकते हैं।

जुलाई में कब है दूसरा प्रदोष व्रत? जानें तिथि और पूजा का मुहूर्त और धार्मिक महत्व

रिश्तों में आएगी मधुरता

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए अगस्त काफी सकारात्मक रह सकता है। शुक्र का गोचर रिश्तों में मधुरता बढ़ाएगा और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ मजबूत होगी। गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने या किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना बन सकती है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच विश्वास और इमोशनल जुड़ाव मजबूत होगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।