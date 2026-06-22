Tarot Monthly Horoscope July 2026 (मासिक टैरो राशिफल जुलाई 2026): जुलाई 2026 का महीना कई राशियों के जीवन में उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है, तो कुछ राशियों के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस महीने कुछ राशियों को कई उपलब्धियां हासिल हो सकती है। अचानक से नए अवसर मिल सकते हैं। आपको आत्म शांति मिल सकती है। इसके साथ ही पार्टनर, परिवार के साथ रिश्ता मजबूत होगा। आपको जीवन में कई नए अवसर मिल सकते हैं। आइए टैरो गुरु मधु कोटिया से जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का मासिक टैरो राशिफल…

मेष मासिक टैरो राशिफल (Aries Monthly Tarot Card Readings)

यह महीना आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत उपलब्धि की दहलीज पर खड़ा कर रहा है। जहा आसपास के लोग तात्कालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करते दिखाई देंगे, वहीं आपको किसी अधिक सार्थक और दीर्घकालिक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन मिल रहा है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र जो लंबे समय से एक जैसा महसूस हो रहा था, अचानक नया अवसर लेकर सामने आ सकता है और आपको सोच-समझकर जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकता है।

करियर के क्षेत्र में नवाचार और नए विचारों को अपनाने से लाभ मिलेगा, विशेषकर यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या कार्यशैली पर विचार कर रहे हैं। आर्थिक मामलों में धैर्य त्वरित फैसलों से अधिक लाभकारी साबित होगा। निजी जीवन में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का ऐसा पहलू दिखा सकता है जो आपकी सोच बदल दे। यह महीना आत्म-खोज का भी है, इसलिए कोई नई कला सीखना, यात्रा करना या अपने किसी पुराने शौक को समय देना आपके लिए लाभदायक रहेगा। महीने के अंत तक आप अपनी वास्तविक दिशा के साथ अधिक जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और दूसरों की राय को लेकर कम चिंतित रहेंगे।

लकी नंबर: 11। लकी रंग: बर्न्ट ऑरेंज। लकी दिन: मंगलवार

एंजल संदेश:”आपके जीवन का नया अध्याय तब शुरू होगा जब आप दूसरों की अपेक्षाओं से अधिक अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करेंगे।”

वृषभ मासिक टैरो राशिफल (Taurus Monthly Tarot Card Readings)

आने वाला महीना आपको अस्थायी उत्साह के पीछे भागने के बजाय मजबूत नींव बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप अपने जीवन में व्यवस्था स्थापित करने, रिश्तों को मजबूत बनाने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में संतोष महसूस करेंगे। घर, परिवार या वित्त से जुड़ा कोई व्यावहारिक निर्णय भविष्य में स्थायी लाभ दे सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिर और भरोसेमंद प्रकृति आपको विशेष पहचान दिलाएगी, क्योंकि बदलती परिस्थितियों में लोग आपकी सलाह और सहयोग की अपेक्षा करेंगे।

भावनात्मक रूप से यह महीना शांत उपचार का समय है। पुरानी चिंताएं धीरे-धीरे अपना प्रभाव खोने लगेंगी और आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो वास्तव में आपको शांति देती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से सार्थक बातचीत हो सकती है जो आपके मूल्यों और सोच से मेल खाता हो। अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से न करें। भले ही गति धीमी लगे, लेकिन आपका हर कदम एक बड़ी सफलता की कहानी की ओर बढ़ रहा है, जिसका परिणाम अपेक्षा से जल्दी दिखाई देगा।

लकी नंबर: 24। लकी रंग: मॉस ग्रीन। लकी दिन: शुक्रवार

एंजल संदेश:”सुरक्षा और समृद्धि वहां बढ़ती है जहां कृतज्ञता बोई जाती है। जो आपके पास है उसकी सराहना करें और जो आने वाला है उसका स्वागत करें।”

मिथुन मासिक टैरो राशिफल (Gemini Monthly Tarot Card Readings)

आने वाला महीना गतिविधियों, नए अनुभवों और अप्रत्याशित अवसरों से भरा रहेगा। जीवन सामान्य से अधिक व्यस्त महसूस हो सकता है, लेकिन इनमें से कई घटनाएं रोमांचक संभावनाओं के द्वार खोलेंगी। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की आपकी क्षमता आपको बदलते माहौल को अपने पक्ष में करने में मदद करेगी। पेशेवर जीवन में नेटवर्किंग, प्रस्तुतियां और संवाद आधारित कार्यों को विशेष सफलता मिल सकती है।

आर्थिक अवसर किसी साझेदारी या सहयोग के माध्यम से मिलने की संभावना अधिक है। प्रेम जीवन में सहजता और उत्साह यादगार पल लेकर आएंगे। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके संबंध साझा अनुभवों से और मजबूत होंगे, जबकि अविवाहित लोगों को ऐसा व्यक्ति आकर्षित कर सकता है जो उनकी सामान्य पसंद से बिल्कुल अलग हो। यह महीना आपको हर प्रस्ताव या अवसर पर तुरंत निर्णय लेने के बजाय अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा करने की सलाह देता है। जिज्ञासा और विवेक के बीच संतुलन बनाकर आप ऐसे रास्ते खोज पाएंगे जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

लकी नंबर: 5। लकी रंग: फिरोजी (टर्कॉइज)। लकी दिन: बुधवार

एंजल संदेश:”जो द्वार अभी खुल रहे हैं, वे आपकी प्रगति के अनुरूप हैं। आत्मविश्वास के साथ उनमें प्रवेश करें।”

कर्क मासिक टैरो राशिफल (Cancer Monthly Tarot Card Readings)

यह महीना आपके लिए भावनात्मक नवीनीकरण और आत्म-सशक्तिकरण का संदेश लेकर आया है। आप धीरे-धीरे उन परिस्थितियों और लोगों से दूरी बना रहे हैं जो अब आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं हैं। परिवार से जुड़े कुछ विषय आपका ध्यान मांग सकते हैं, लेकिन आपका संवेदनशील और सहयोगी स्वभाव सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति धीरे-धीरे होगी, इसलिए तुरंत परिणाम न मिलने पर भी निराश न हों।

आर्थिक दृष्टि से यह समय अपने बजट की समीक्षा करने और भविष्य की योजनाओं को मजबूत बनाने के लिए अनुकूल है। इस दौरान आप रचनात्मक गतिविधियों, आध्यात्मिक अभ्यासों या उन कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो आपको भीतर से शांति प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा करें, क्योंकि इस पूरे महीने यह असाधारण रूप से मजबूत रहेगी। महीने के अंत तक आपको यह एहसास होगा कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। कई बार जीवन की सबसे बड़ी प्रगति चुपचाप और भीतर ही भीतर होती है।

लकी नंबर: 27। लकी रंग: सिल्वर लकी। दिन: सोमवार

एंजल संदेश: “जो आपकी ऊर्जा को कमजोर करता है, उसे जाने दें। आपका हृदय ही उपचार और समृद्धि का सही मार्ग जानता है।”

सिंह मासिक टैरो राशिफल (Leo Monthly Tarot Card Readings)

आने वाला महीना आपको सफलता की अपनी परिभाषा तय करने के लिए प्रेरित करता है। केवल प्रशंसा और पहचान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप उन उपलब्धियों में अधिक संतुष्टि महसूस करेंगे जो आपके व्यक्तिगत मूल्यों और सपनों से जुड़ी हैं। करियर में ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपको लोगों के बीच विशेष पहचान दिलाई, लेकिन आपकी वास्तविक नेतृत्व क्षमता दूसरों का सहयोग करने और उन्हें आगे बढ़ाने में दिखाई देगी। आर्थिक मामलों में समय और संसाधनों का समझदारी से किया गया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है।

रिश्तों में आपकी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी और वास्तविकता होगी। स्पष्ट बातचीत गलतफहमियों को दूर करेगी और महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाएगी। इस महीने कोई पुराना सपना या अधूरी महत्वाकांक्षा फिर से आपके सामने आ सकती है और उसे नया जीवन देने का अवसर मिलेगा। जैसे-जैसे महीना आगे बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास इस बात से बढ़ेगा कि आप वास्तव में कौन हैं और अपने जीवन में क्या बनाना चाहते हैं।

लकी नंबर: 31। लकी रंग: कॉपर। लकी दिन: रविवार

एंजल संदेश:

“आपकी कीमत तालियों से नहीं मापी जाती। सबसे बड़ी जीत हमेशा भीतर से शुरू होती है।”

कन्या मासिक टैरो राशिफल (Virgo Monthly Tarot Card Readings)

यह महीना आपके लिए स्पष्टता, सुधार और सार्थक प्रगति लेकर आ रहा है। आप ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां छोटी-छोटी बातें महत्वपूर्ण रहेंगी, लेकिन हर चीज़ को पूर्ण बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई ऐसी स्थिति जो पहले बहुत जटिल लग रही थी, अब स्पष्ट होने लगेगी और आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगी। नौकरी और व्यवसाय से जुड़े मामलों में आपकी योजना बनाने की क्षमता आपको नई जिम्मेदारियां या सम्मान दिला सकती है।

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले स्थिरता बढ़ाएंगे। रिश्तों में सुधार तब आएगा जब आप हर समस्या को हल करने की कोशिश करने के बजाय दूसरों को समझने पर ध्यान देंगे। किसी किताब, बातचीत या अप्रत्याशित अनुभव के माध्यम से आपको ऐसा दृष्टिकोण मिल सकता है जो किसी चुनौती को देखने का आपका नजरिया बदल दे। काम और आराम के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी होगा। महीने के अंत तक आपको महसूस होगा कि विकास हमेशा नियंत्रण से नहीं, बल्कि लचीलेपन से आता है।

लकी नंबर: 16। लकी रंग: डीप टील। लकी दिन: गुरुवार

एंजल संदेश:

“अपने अनुभवों से मिली बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखें। जो कभी उलझन थी, वही अब आपकी शक्ति बन रही है।”

तुला मासिक टैरो राशिफल (Libra Monthly Tarot Card Readings)

आने वाला महीना आपको संतुलन को नए तरीके से समझने और अपनाने का अवसर देगा। आप उन परिस्थितियों से दूर जाने का निर्णय ले सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को अत्यधिक खर्च कर रही हैं और अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करेंगे जो वास्तव में संतुष्टि देती हैं। करियर में कूटनीति, सहयोग और टीमवर्क आपके लिए सफलता के द्वार खोलेंगे। सामाजिक या पेशेवर संपर्कों के माध्यम से बना कोई नया संबंध भविष्य में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आर्थिक मामलों में संयम सबसे बड़ा हथियार रहेगा।

अनावश्यक जोखिमों से बचें और स्थिर प्रगति पर भरोसा रखें। रिश्तों में सामंजस्य तभी बढ़ेगा जब आप अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे। कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय मांग सकता है और आपकी निष्पक्ष सोच की सराहना होगी। रचनात्मक और सौंदर्य से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। महीने के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक हल्का, स्पष्ट और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।

लकी नंबर: 22।लकी रंग: रोज़ पिंक। लकी दिन: शुक्रवार

एंजल संदेश:”शांति तब मिलती है जब आप दूसरों की जरूरतों के साथ-साथ अपनी जरूरतों का भी सम्मान करते हैं।”

वृश्चिक मासिक टैरो राशिफल (Scorpio Monthly Tarot Card Readings)

यह महीना परिवर्तन और दृढ़ संकल्प की ऊर्जा लेकर आया है। आप महसूस करेंगे कि अब आपका ध्यान उन चीजों पर अधिक केंद्रित हो रहा है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जबकि अनावश्यक विचलन अपना प्रभाव खो रहे हैं। किसी शोध, निरीक्षण या बातचीत के माध्यम से कोई छिपा हुआ अवसर सामने आ सकता है। पेशेवर जीवन में आपकी निरंतर मेहनत रंग लाएगी, विशेषकर तब जब कुछ लोग आपकी क्षमताओं को कम आंक रहे हों।

आर्थिक रूप से यह समय रणनीतिक योजना और दीर्घकालिक सोच के लिए अनुकूल है। निजी जीवन में भावनात्मक ईमानदारी रिश्तों को मजबूत बनाएगी। यदि किसी करीबी के साथ दूरी रही है, तो संबंधों में सुधार की संभावना बनेगी। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति सामान्य से कहीं अधिक मजबूत रहेगी, इसलिए अपने भीतर की आवाज़ पर भरोसा करें। महीने के अंत तक आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किन चीजों में अपनी ऊर्जा लगानी है और किन्हें पीछे छोड़ देना बेहतर है।

लकी नंबर: 9। लकी रंग: बरगंडी। लकी दिन: मंगलवार

एंजल संदेश:”आप पुराने आवरणों को एक कारण से छोड़ रहे हैं। अपने भीतर हो रहे परिवर्तन पर विश्वास रखें।”

धनु मासिक टैरो राशिफल (Sagittarius Monthly Tarot Card Readings)

यह महीना रोमांच और विस्तार का संदेश लेकर आया है। हालांकि यह रोमांच केवल यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नए विचारों, अनुभवों और दृष्टिकोणों के माध्यम से भी आपके जीवन में आएगा। करियर में सीखने, सिखाने या किसी नए क्षेत्र को अपनाने से अवसर मिल सकते हैं। उन संभावनाओं के लिए खुले रहें जो पहली नजर में आपके आरामदायक क्षेत्र से बाहर लगें। आर्थिक मामलों में आशावाद अच्छा रहेगा, लेकिन अनियोजित खर्चों से बचना बेहतर होगा। रिश्तों में हंसी-मजाक और खुला संवाद संबंधों को मजबूत बनाएगा।

कोई व्यक्ति आपको जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह समय बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने की ठोस योजना बनाने के लिए भी अनुकूल है। आपका उत्साह और सकारात्मकता सहयोगी लोगों और सौभाग्य दोनों को आकर्षित करेगी। महीने के अंत तक आप महसूस करेंगे कि आपने न केवल बहुत कुछ सीखा है, बल्कि मानसिक रूप से भी काफी विकसित हुए हैं।

लकी नंबर: 3। लकी रंग: रॉयल पर्पल। लकी दिन: गुरुवार

एंजल संदेश:”क्षितिज आपकी सोच से कहीं अधिक विस्तृत है। उस दिशा में बढ़ते रहें जो आपके भीतर उत्साह जगाती है।”

मकर मासिक टैरो राशिफल (Capricorn Monthly Tarot Card Readings)

यह महीना अनुशासन के माध्यम से उपलब्धि का संकेत देता है, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाता है कि यात्रा के दौरान छोटी-छोटी सफलताओं का आनंद लेना उतना ही महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन उन्हें संभालने की आपकी क्षमता भी उतनी ही मजबूत होगी। पेशेवर जीवन में आपकी मेहनत और निरंतरता प्रभावशाली लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध दृष्टिकोण भविष्य की सुरक्षा और विकास के अवसर पैदा करेगा।

निजी रिश्तों में थोड़ा नरम रवैया अपनाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपने प्रियजनों को बिना आलोचना के अपनी बात रखने का अवसर दें। कोई व्यक्तिगत उपलब्धि, चाहे छोटी हो या बड़ी, अपेक्षा से पहले प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन तभी बेहतर रहेगा जब आप काम के साथ आराम को भी महत्व देंगे। यह महीना सिखाता है कि सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस यात्रा का सम्मान करने का भी नाम है जिसने आपको वहां तक पहुंचाया।

लकी नंबर: 28। लकी रंग: चारकोल ग्रे। लकी दिन: शनिवार

एंजल संदेश:”आपके प्रयास कुछ स्थायी और मजबूत बना रहे हैं। धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें।”

कुंभ मासिक टैरो राशिफल (Aquarius Monthly Tarot Card Readings)

इस महीने आपके जीवन में नवीनता और नए दृष्टिकोण की ऊर्जा प्रमुख रहेगी। आप स्वयं को पुरानी दिनचर्या तोड़ने, सीमित सोच को चुनौती देने और ऐसे विचारों का पीछा करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे जिन्हें हर कोई तुरंत समझ नहीं पाएगा। पेशेवर जीवन में आपकी मौलिक सोच सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। अपने अनोखे विचारों को साझा करने से न डरें। आर्थिक मामलों में तकनीक, नेटवर्किंग या सहयोगी प्रयासों के माध्यम से अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं।

रिश्तों में वास्तविकता और ईमानदारी आपको सार्थक संबंधों की ओर ले जाएगी। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को बदलने के बजाय अपने असली व्यक्तित्व को सामने लाएं। कोई अप्रत्याशित मुलाकात या सूचना आपकी योजनाओं को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। यह महीना बौद्धिक विकास और रचनात्मक प्रयोगों के लिए बेहद अनुकूल है। याद रखें, बड़े बदलाव अक्सर एक साहसी निर्णय से ही शुरू होते हैं।

लकी नंबर: 13। लकी रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू। लकी दिन: शनिवार

एंजल संदेश:”आपकी विशिष्टता ही आपका उपहार है। उन विचारों का अनुसरण करें जो आपकी आत्मा को जीवंत महसूस कराते हैं।”

मीन मासिक टैरो राशिफल ( Pisces Monthly Tarot Card Readings)

आने वाला महीना प्रेरणा, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक गहराई से भरपूर रहेगा। आपको जीवन में कई अर्थपूर्ण सहयोग, जीवंत सपने या भीतर से मिलने वाले संकेत महसूस हो सकते हैं। इन्हें अनदेखा करने के बजाय इनके संदेशों को समझने का प्रयास करें। करियर में सफलता तब मिलेगी जब आप अपनी रचनात्मक सोच पर भरोसा करेंगे और कल्पना शक्ति को व्यावहारिक समाधान में बदलेंगे। आर्थिक मामलों में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें और अंतर्ज्ञान के साथ तर्क का भी संतुलन बनाए रखें।

रिश्तों में खुलापन और संवेदनशीलता संबंधों को और गहरा बनाएगी। कोई करीबी व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, जिससे आपका संबंध और मजबूत होगा। यह समय कला, आध्यात्मिक अभ्यास और आत्म-चिंतन के लिए बेहद अनुकूल है। जैसे-जैसे महीना आगे बढ़ेगा, आप अनिश्चित परिस्थितियों में भी स्वयं पर अधिक भरोसा करने लगेंगे। जो बातें पहले उलझन पैदा कर रही थीं, वे अब एक सुंदर और सार्थक तस्वीर का हिस्सा लगने लगेंगी।

लकी नंबर: 18

लकी रंग: सी ग्रीन

लकी दिन: सोमवार

एंजल संदेश:”जिस मार्गदर्शन की आप तलाश कर रहे हैं, वह पहले से ही आपके आसपास मौजूद है। अपनी अंतर्ज्ञान की धीमी आवाज पर भरोसा करें।”

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।