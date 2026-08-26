Monthly Tarot Reading September 2026 (सितंबर मासिक टैरो राशिफल 2026): सितंबर माह मानसिक शांति, अनुभव से मिली सीख, संतुलन, पारिवारिक सुरक्षा, दृढ़ संकल्प, आत्मचिंतन, इच्छाओं की पूर्ति, दूसरा अवसर, नई संभावनाओं, उत्सव, सावधानी से निर्णय लेने और प्रेम की ऊर्जा लेकर आया है। इस माह कई राशि के जातकों के जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं,तो कुछ राशियों के करियर-बिजनेस में अपार सफलता हासिल हो सकती है। टैरो गुरु मधु कोटिया के अनुसार, सितंबर माह सितंबर का महीना सभी 12 राशियों के लिए अपने साथ कुछ नए अनुभव, बदलाव और महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रहा है। करियर, बिजनेस, सेहत, आर्धिक स्थिति, प्रेम और रिश्तों के मामले में सितंबर माह में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है और कौन-सी राशि के लिए कौन-सा दिन और अंक रहेगा खास? आइए जानते हैं टैरो गुरु मधु कोटिया से मेष से लेकर मीन राशि का मासिक टैरो राशिफल…

मेष मासिक टैरो राशिफल (Aries Monthly Tarot Card Readings)

पुरानी उलझनों से मिलेगी राहत, करियर में नए मौके

सितंबर में मेष राशि वाले किसी ऐसी जिम्मेदारी या परेशानी से थक सकते हैं, जिसे काफी समय पहले ही सुलझ जाना चाहिए था। यह मामला काम, पैसा, परिवार या किसी अधूरी बातचीत से जुड़ा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इस महीने आप इसे टालने के बजाय सीधे सामना करने का साहस जुटाएंगे।

महीने के पहले सप्ताह में किसी व्यक्ति द्वारा आपकी राय को चुनौती दी जा सकती है। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन उसे किस तरह सामने रखते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सोचें।

दूसरे सप्ताह के बाद करियर में स्थितियां बेहतर होने लगेंगी। कोई व्यक्ति आपको नई जिम्मेदारी, प्रस्ताव या अवसर दे सकता है। शुरुआत में यह अवसर आपकी उम्मीद से छोटा लग सकता है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने की अच्छी संभावना छिपी हो सकती है। इसे तुरंत नजरअंदाज न करें।

आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी, लेकिन छोटे-छोटे अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। इन पर नजर रखना जरूरी होगा।

प्रेम और रिश्तों में अनुमान लगाने के बजाय सीधे बात करना आपके लिए बेहतर रहेगा। जो महसूस करते हैं, उसे स्पष्ट शब्दों में कहें। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो उनके सामान्य पसंद से काफी अलग हो।

महीने की सीख: कब प्रयास करना है और कब चीजों को अपने समय पर होने देना है, यह समझना जरूरी होगा।

लकी नंबर: 9। लकी डे: मंगलवार

एंजल संदेश: हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। अपनी ऊर्जा वहीं लगाएं, जहां उसकी वास्तव में जरूरत है।

वृषभ मासिक टैरो राशिफल (Taurus Monthly Tarot Card Readings)

धीमी शुरुआत देगी बेहतर फैसलों का मौका, आर्थिक स्थिति संभलेगी

वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन यही धीमापन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कुछ फैसले ऐसे हैं जिन्हें जल्दबाजी में लेने की जरूरत नहीं है। आपको लग सकता है कि दूसरे लोग आपसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि आप अभी सोच-विचार कर रहे हैं। अपनी तुलना दूसरों से न करें।

महीने के मध्य तक जिस बात को लेकर आप असमंजस में थे, वह धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगेगी।

करियर और कारोबार में व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। पैसा, भुगतान, अनुबंध या भविष्य की योजना से जुड़ी बातचीत हो सकती है। किसी भी दस्तावेज को ध्यान से पढ़े बिना सहमति न दें। कोई अटका हुआ भुगतान या आर्थिक चिंता भी धीरे-धीरे सुलझ सकती है।

भावनात्मक स्तर पर आपको एक महत्वपूर्ण एहसास होगा। शायद आपको समझ आए कि आप किसी व्यक्ति की स्वीकृति को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे थे। जैसे ही आप दूसरों से मिलने वाली मंजूरी की उम्मीद कम करेंगे, आपका आत्मविश्वास खुद लौटने लगेगा।

रिश्तों में बड़े वादों या लंबी बातचीत से ज्यादा छोटे-छोटे प्रयास काम आएंगे। अविवाहित लोगों के जीवन में कोई पुराना संबंध दोबारा सामने आ सकता है। हालांकि, यह जरूर देखें कि परिस्थितियां वास्तव में बदली हैं या केवल पुरानी भावनाएं वापस आई हैं।

महीने के अंत में घर से जुड़ी खरीदारी या किसी योजना को लेकर व्यस्तता बढ़ सकती है।

लकी नंबर: 6।लकी डे: शुक्रवार

एंजल संदेश: जो आपके लिए है, उसे पाने के लिए आपको अपनी मानसिक शांति छोड़ने की जरूरत नहीं होगी।

मिथुन मासिक टैरो राशिफल (Gemini Monthly Tarot Card Readings)

कई मौके मिलेंगे, लेकिन बिखरे ध्यान से बचना होगा

मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर काफी व्यस्त रहने वाला है। संदेश, मीटिंग, छोटी यात्राएं, नए विचार और अधूरे काम एक साथ सामने आ सकते हैं। इस महीने समस्या अवसरों की कमी नहीं बल्कि अपना ध्यान सही जगह लगाने की होगी।

महीने का पहला भाग नेटवर्किंग, बातचीत, शिक्षण, मार्केटिंग, इंटरव्यू और पेशेवर संपर्कों के लिए अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति से हुई एक बातचीत ऐसी संभावना का रास्ता खोल सकती है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। इसलिए नए विकल्पों के लिए खुले रहें।

महीने के मध्य में पैसों को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। किसी ऐसी चीज पर खर्च करने का मन हो सकता है, जो उस समय बहुत आकर्षक लगे। बड़ी खरीदारी करने से पहले कम से कम एक दिन रुककर दोबारा विचार करें।

निजी जीवन में कोई व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है, जिसका आपको पहले से अंदाजा था। रिश्तों में छोटी गलतफहमियों को इस बात की बहस न बनने दें कि सही कौन है। कई बार रिश्ते को तर्क से ज्यादा अपनापन चाहिए होता है।

अगर आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, कोर्स दोबारा शुरू करना चाहते हैं, लिखना, सार्वजनिक रूप से बोलना या कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो सितंबर इसके लिए अच्छा समय है।

महीने के अंत तक मानसिक थकान महसूस हो सकती है। इसलिए हर खाली समय को काम या लोगों से भरने के बजाय खुद के लिए भी थोड़ा शांत समय रखें।

लकी नंबर: 5

लकी डे: बुधवार

एंजल संदेश: आपके विचार मूल्यवान हैं, लेकिन उनकी असली ताकत तब सामने आएगी जब आप किसी एक विचार पर पूरा ध्यान देंगे।

कर्क मासिक टैरो राशिफल (Cancer Monthly Tarot Card Readings)

दूसरों की चिंता से हटकर खुद पर ध्यान देने का समय

कर्क राशि वालों के लिए सितंबर आपको दोबारा अपनी जरूरतों पर ध्यान देने की याद दिलाएगा। पिछले कुछ समय से आप दूसरों की परेशानियों में भावनात्मक रूप से काफी व्यस्त रहे होंगे। आप लोगों की परवाह करते हैं, लेकिन इस महीने समझ आएगा कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं है।

घर या परिवार से जुड़े कुछ बदलाव सामने आ सकते हैं। कोई पुरानी चर्चा, जो काफी समय से घूम-फिरकर वहीं आ रही थी, आखिरकार किसी व्यावहारिक निष्कर्ष तक पहुंच सकती है। परिवार के किसी छोटे सदस्य या बुजुर्ग को भी अतिरिक्त ध्यान की जरूरत पड़ सकती है।

करियर में प्रगति धीरे-धीरे होगी, लेकिन स्थिर रहेगी। यदि आप किसी जवाब, मंजूरी, पहचान या प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो सितंबर का दूसरा भाग बेहतर संकेत दे रहा है।

आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार आएगा, हालांकि घर से जुड़े खर्च उम्मीद से अधिक रह सकते हैं।

रिश्तों में इस महीने नरमी और अपनापन रहेगा। कपल्स भविष्य की योजनाओं, यात्रा, परिवार या किसी व्यावहारिक विषय पर बातचीत कर सकते हैं, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। अविवाहित लोगों को सलाह है कि किसी के प्रति बहुत जल्दी भावनात्मक रूप से जुड़ने से बचें। पहले सामने वाले को अपने व्यवहार में निरंतरता दिखाने का मौका दें।

इस महीने आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि लोगों की बातों से ज्यादा उनके लगातार दोहराए जाने वाले व्यवहार पर ध्यान दें।

लकी नंबर: 2। लकी डे: सोमवार

एंजल संदेश: अपने दिल को बंद किए बिना अपनी भावनात्मक सीमाओं की रक्षा करें। प्यार और सीमाएं साथ-साथ चल सकते हैं।

सिंह मासिक टैरो राशिफल (Leo Monthly Tarot Card Readings)

करियर में बढ़ेगी जिम्मेदारी, आत्मविश्वास से खुलेंगे नए रास्ते

सिंह राशि वालों के लिए सितंबर में परिस्थितियों की गति बदलती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ समय से जो काम अटका हुआ महसूस हो रहा था, उसमें अब आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। हालांकि, शुरुआत आपको ही करनी होगी। खासतौर पर करियर से जुड़े मामलों में किसी दूसरे व्यक्ति के कदम का इंतजार करने के बजाय पहल करना आपके लिए बेहतर रहेगा।

आपको नेतृत्व करने, किसी को सिखाने, प्रस्तुति देने, प्रबंधन करने या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने का अवसर मिल सकता है। अगर आपने ऐसा काम पहले नहीं किया है, तो केवल इस वजह से खुद को कम न आंकें। हां, अपनी क्षमता से ज्यादा वादे करने से जरूर बचें। इस महीने आपका आत्मविश्वास तभी सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, जब उसके साथ अच्छी तैयारी भी होगी।

आर्थिक रूप से सितंबर सुधार के संकेत दे रहा है, लेकिन यात्रा, रूप-सज्जा, पारिवारिक समारोह या लंबे समय से चाही गई किसी चीज पर खर्च बढ़ सकता है। अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करें, लेकिन एक सीमा तय करके।

निजी जीवन में ध्यान और सराहना को लेकर कोई मुद्दा सामने आ सकता है। आपको लग सकता है कि सामने वाला आपके प्रयासों को महत्व नहीं दे रहा, जबकि दूसरे व्यक्ति को लग सकता है कि आप इतने व्यस्त हैं कि उसकी ओर ध्यान नहीं दे पा रहे। छोटी-सी भावनात्मक बातचीत बड़े विवाद से बचा सकती है।

अविवाहित सिंह राशि वालों का आकर्षण बढ़ेगा और लोगों का ध्यान आपकी ओर जा सकता है। लेकिन केवल आकर्षण को रिश्ते की अनुकूलता न समझें।

महीने के आखिरी सप्ताह में कोई ऐसा फैसला, जो पहले उलझन भरा लग रहा था, अचानक बिल्कुल स्पष्ट हो सकता है।

लकी नंबर: 1

लकी डे: रविवार

एंजल संदेश: आपको अपनी योग्यता बार-बार साबित करने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।

कन्या मासिक टैरो राशिफल (Virgo Monthly Tarot Card Readings)

प्राथमिकताएं बदलेंगी, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे

कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना चीजों को व्यवस्थित करने का है, लेकिन इस बार ध्यान बाहरी व्यवस्था से ज्यादा अपनी प्राथमिकताओं पर रहेगा।

आपको महसूस हो सकता है कि कोई काम, जिम्मेदारी, दोस्ती या आदत आपका काफी समय ले रही है, लेकिन बदले में आपको बहुत कम दे रही है। जैसे ही यह बात स्पष्ट होगी, बदलाव करने से न डरें। इस महीने आपका समय और ऊर्जा आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगी।

करियर के लिहाज से सितंबर अच्छा रह सकता है। नई नौकरी, अतिरिक्त जिम्मेदारी, नए क्लाइंट या किसी नई पेशेवर दिशा की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में प्रगति को रोकने से बचें। किसी काम को दुनिया के सामने रखने के लिए उसका पूरी तरह परफेक्ट होना जरूरी नहीं है।

आर्थिक रूप से यह महीना समझदारी से योजना बनाने का है। बचत, निवेश, पुराने बकाए चुकाने या खर्चों को नए तरीके से व्यवस्थित करने पर ध्यान दे सकते हैं।

रिश्तों में धैर्य जरूरी रहेगा। आप सामने वाले के शब्दों का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण कर सकते हैं। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो मन में कई कहानियां बनाने के बजाय सीधे पूछना बेहतर होगा।

अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो काम, पढ़ाई या किसी व्यावहारिक परिस्थिति के माध्यम से जीवन में आए।

सितंबर आपकी दिनचर्या पर भी ध्यान देने का संकेत दे रहा है। छोटे लेकिन लगातार किए गए बदलाव बड़े और अचानक किए गए बदलावों से ज्यादा प्रभावी रहेंगे।

लकी नंबर: 4।लकी डे: बुधवार

एंजल संदेश: सब कुछ पूरी तरह व्यवस्थित होने का इंतजार किए बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं।

तुला मासिक टैरो राशिफल (Libra Monthly Tarot Card Readings)

महत्वपूर्ण फैसले लेने का समय, अपनी जरूरतों को भी दें महत्व

तुला राशि वालों के लिए सितंबर कई महत्वपूर्ण विकल्प लेकर आ सकता है। हालांकि, ये फैसले हमेशा सीधे या आसान नहीं होंगे। आपको यह तय करना पड़ सकता है कि दूसरों को खुश रखने वाला रास्ता चुनना है या वह रास्ता जो वास्तव में आपके लिए सही है।

इस महीने केवल इसलिए फैसले टालते न रहें कि किसी व्यक्ति को आपकी पसंद से निराशा हो सकती है।

करियर में दूसरे सप्ताह के आसपास कोई दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकता है। सहयोग, निमंत्रण, मीटिंग या किसी नए संपर्क के माध्यम से आपके लिए उपयोगी अवसर खुल सकता है। अगर आप अपना काम या कारोबार करते हैं तो पुराने क्लाइंट्स से दोबारा संपर्क करना या ऐसे लोगों से बात करना जिनसे काफी समय से बातचीत नहीं हुई है, फायदेमंद हो सकता है।

आर्थिक स्थिति संभली हुई रहेगी, लेकिन सुंदरता, घर, कपड़ों, उपहारों या सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च बढ़ सकता है। छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें, क्योंकि मिलकर ये बड़ी रकम बन सकते हैं।

प्रेम जीवन में बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी। जो कपल्स लंबे समय से किसी असहज विषय से बच रहे थे, वे आखिरकार उस पर बात कर सकते हैं और आश्चर्यजनक रूप से बातचीत के बाद रिश्ता पहले से बेहतर महसूस हो सकता है।

अविवाहित तुला राशि वालों के सामने एक से अधिक विकल्प आ सकते हैं या किसी व्यक्ति के इरादों को लेकर भ्रम रह सकता है। रिश्ते को तुरंत कोई नाम देने की कोशिश न करें।

सितंबर भावनात्मक रूप से भी आपको हल्का करेगा। जिस बात ने लंबे समय तक आपके मन पर कब्जा किया हुआ था, हो सकता है महीने के अंत तक आप उसकी परवाह करना ही छोड़ दें। यही आपके लिए असली आजादी होगी।

लकी नंबर: 7।लकी डे: शुक्रवार

एंजल संदेश: शांति का मतलब हर किसी को खुश रखना नहीं है। कई बार शांति तब शुरू होती है, जब आप अपनी जरूरतों के साथ समझौता करना बंद कर देते हैं।

वृश्चिक मासिक टैरो राशिफल (Scorpio Monthly Tarot Card Readings)

बदलाव की तैयारी, करियर में जिम्मेदारी के साथ बढ़ेगा प्रभाव

वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर कुछ मामलों में भावनात्मक रूप से तीव्र, लेकिन काफी उत्पादक रह सकता है। आप किसी ऐसी चीज में बदलाव के लिए तैयार हैं, जिसके बारे में शायद आपने अभी तक किसी से खुलकर बात भी नहीं की है।

यह बदलाव करियर, आर्थिक फैसले, व्यक्तिगत सीमाओं या जीवनशैली से जुड़ा हो सकता है।

महीने के पहले सप्ताह में कोई परिस्थिति आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती है। इस दौरान अपनी हर सोच तुरंत सामने रखने के बजाय पहले स्थिति को समझें। लोगों का व्यवहार अक्सर उनके शब्दों से ज्यादा कुछ बताता है।

करियर में जिम्मेदारी के साथ पहचान भी मिल सकती है। कोई व्यक्ति आपके निर्णय, अनुभव या दबाव में शांत रहने की क्षमता पर भरोसा कर सकता है। इसे केवल अतिरिक्त काम न समझें, बल्कि अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मानें।

कारोबार करने वालों के लिए महीने का दूसरा भाग बातचीत और समझौतों के लिहाज से बेहतर रहेगा। कोई पुराना विचार नए तरीके से दोबारा काम आ सकता है।

आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है, खासकर किसी को पैसा उधार देने या भावनात्मक रिश्तों के साथ आर्थिक मामलों को जोड़ने में। शुरुआत से ही अपेक्षाएं और शर्तें स्पष्ट रखें।

प्रेम जीवन में आप सतही बातचीत से संतुष्ट नहीं होंगे। रिश्ते में गहराई और ईमानदारी की जरूरत महसूस होगी। कपल्स के बीच कोई महत्वपूर्ण बातचीत रिश्ते की दिशा बदल सकती है।

अविवाहित वृश्चिक राशि वालों को किसी व्यक्ति की ओर बहुत मजबूत आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं पर तुरंत पूरा भरोसा करने के बजाय सामने वाले को समय दें।

सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आपको महसूस हो सकता है कि कई महीनों से जिस बात का मानसिक बोझ उठाए हुए थे, अब उसका प्रभाव कम हो रहा है।

लकी नंबर: 8। लकी डे: गुरुवार

एंजल संदेश: आप पहले से जानते हैं कि क्या बदलने की जरूरत है। खुद पर भरोसा करें और पहला कदम उठाएं।

धनु मासिक टैरो राशिफल (Sagittarius Monthly Tarot Card Readings)

रुकी योजनाओं में आएगी तेजी, यात्रा और नए अवसर बढ़ाएंगे उत्साह

धनु राशि वालों के लिए सितंबर बदलाव और गतिविधियों से भरा रह सकता है। जो योजनाएं पिछले कुछ समय से टल रही थीं, वे दोबारा सामने आ सकती हैं। यात्रा बढ़ सकती है और भविष्य को लेकर चल रही कोई बातचीत अचानक गंभीर रूप ले सकती है।

महीने की शुरुआत थोड़ी व्यस्त और अस्त-व्यस्त रह सकती है, क्योंकि एक साथ कई काम आपका ध्यान मांगेंगे। हर काम को तुरंत पूरा करने की कोशिश न करें। पहले यह तय करें कि लंबे समय में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला काम कौन-सा है और शुरुआत वहीं से करें।

करियर उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छा रह सकता है जो शिक्षण, यात्रा, संचार, सलाह, ऑनलाइन काम या स्वतंत्र व्यवसाय से जुड़े हैं। आपके सामान्य दायरे से बाहर का कोई अवसर भी सामने आ सकता है। किसी परिचित के जरिए ऐसी मुलाकात या विचार हो सकता है, जो आगे चलकर महत्वपूर्ण साबित हो।

आर्थिक मामलों में अति-आत्मविश्वास से बचें। सितंबर में आपको लग सकता है कि पैसों की स्थिति अपने आप संभल जाएगी, लेकिन बेहतर योजना आपको आगे की परेशानी से बचा सकती है।

प्रेम जीवन में हल्कापन और रोमांच रहेगा, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी अप्रत्याशित भी हो सकती हैं। कपल्स को एक ही दिनचर्या में रहने के बजाय साथ में कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए।

अविवाहित धनु राशि वालों की मुलाकात यात्रा, किसी कार्यक्रम, पढ़ाई या दोस्तों के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। हालांकि, शुरुआत में ही रिश्ते का पूरा भविष्य तय करने की कोशिश न करें।

इस महीने का एक जरूरी काम पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जो आपने साल की शुरुआत में शुरू किया था। उसके पूरा होने से नए अवसर के लिए जगह बनेगी।

लकी नंबर: 3। लकी डे: गुरुवार

एंजल संदेश: आगे का रास्ता खुल रहा है, लेकिन शुरुआत करने से पहले हर मोड़ को जानना जरूरी नहीं है।

मकर मासिक टैरो राशिफल (Capricorn Monthly Tarot Card Readings)

करियर में व्यस्तता बढ़ेगी, साथ ही लक्ष्य को लेकर नई सोच आएगी

मकर राशि वालों के लिए सितंबर फिर से गंभीर योजना बनाने का समय है। हालांकि इस बार एक सवाल आपके मन में उठ सकता है क्या जिस लक्ष्य के पीछे आप इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, वह अभी भी वही लक्ष्य है जिसे आप वास्तव में चाहते हैं?

इस विचार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिशा बदलने का मतलब यह नहीं कि अब तक की मेहनत बेकार गई। कई बार अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या सही है।

महीने के पहले भाग में करियर और कारोबार से जुड़े मामले व्यस्त रह सकते हैं। समयसीमा, जिम्मेदारियां या किसी दूसरे व्यक्ति की लापरवाही आपके काम का बोझ बढ़ा सकती है। हर काम चुपचाप खुद करने के बाद नाराज होने से बेहतर है कि जहां संभव हो, जिम्मेदारियां बांटें।

आर्थिक स्थिति में सुधार मेहनत और अनुशासन के जरिए आएगा, अचानक किसी बड़े लाभ के रूप में नहीं। कोई जरूरी खरीदारी या पुराना भुगतान भी इस महीने पूरा किया जा सकता है।

रिश्तों में थोड़ी नरमी रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके करीबी लोग हमेशा समाधान नहीं चाहते; कई बार वे सिर्फ चाहते हैं कि आप उनकी बात सुनें।

कपल्स के बीच जिम्मेदारियों, पैसों या भविष्य की योजनाओं को लेकर बातचीत हो सकती है। अविवाहित मकर राशि वालों का आकर्षण किसी परिपक्व, स्थिर और करियर में स्थापित व्यक्ति की ओर बढ़ सकता है।

सितंबर के अंतिम दस दिन साल के बाकी महीनों के लिए लक्ष्य तय करने के लिहाज से अच्छे रहेंगे। लेकिन बहुत लंबी सूची बनाने के बजाय तीन महत्वपूर्ण और वास्तविक लक्ष्यों पर ध्यान दें।

लकी नंबर: 10। लकी डे: शनिवार

एंजल संदेश: आप कुछ स्थायी बना रहे हैं। गति धीमी हो सकती है, लेकिन मजबूत नींव लंबे समय तक साथ देती है।

कुंभ मासिक टैरो राशिफल (Aquarius Monthly Tarot Card Readings)

नई सोच और बदलते रिश्ते देंगे जीवन को अलग दिशा

कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर आपके व्यक्तित्व का एक शांत और आत्मनिर्भर पक्ष सामने ला सकता है। आप हर बात का जवाब देने या हर व्यक्ति को अपनी सोच समझाने में कम रुचि लेंगे और अपनी पसंद के अनुसार आगे बढ़ने पर ज्यादा ध्यान देंगे।

इस महीने किसी दोस्ती, समूह या पेशेवर संबंध में बदलाव आ सकता है। किसी व्यक्ति के साथ आपकी नजदीकी बढ़ सकती है, जबकि किसी दूसरे से स्वाभाविक रूप से दूरी बनने लगेगी। केवल इसलिए किसी रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश न करें क्योंकि वह लंबे समय से आपकी जिंदगी का हिस्सा रहा है।

करियर में नए विचारों की भरमार रहेगी। तकनीक, रचनात्मक क्षेत्र, काउंसलिंग, संचार, शिक्षा या स्वतंत्र प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों के लिए कोई अप्रत्याशित अवसर सामने आ सकता है।

अपने विचारों को लिखकर रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी जो विचार सामान्य या बेतरतीब लग रहा है, वही आगे चलकर उपयोगी साबित हो सकता है।

आर्थिक मामलों में व्यावहारिक रहें। केवल इसलिए कोई महंगा फैसला न लें क्योंकि आपके आसपास के लोग भी वही कर रहे हैं।

रिश्तों में कुछ अप्रत्याशित अनुभव हो सकते हैं। कपल्स एक-दूसरे की जरूरतों को नए तरीके से समझ सकते हैं। अविवाहित लोगों का किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क हो सकता है या किसी असामान्य परिस्थिति में नई मुलाकात हो सकती है।

इस महीने आपका दिमाग काफी सक्रिय रहेगा। हर विचार को तुरंत योजना में बदलने की जरूरत नहीं है। खुद को शांत रहने का समय भी दें।

महीने के अंत तक आप किसी की मंजूरी का इंतजार करना छोड़कर अपने लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं।

लकी नंबर: 11। लकी डे: शनिवार

एंजल संदेश: आपकी राह हर व्यक्ति को समझ आए, यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि वह आपके लिए सही महसूस हो।

मीन मासिक टैरो राशिफल ( Pisces Monthly Tarot Card Readings)

भावनात्मक स्पष्टता आएगी, पुराने बोझ से मिलेगी मुक्ति

मीन राशि वालों के लिए सितंबर भावनात्मक रूप से कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट करने वाला महीना हो सकता है। जिस चीज को लेकर आप काफी समय से कुछ महसूस कर रहे थे, उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। हो सकता है वास्तविकता आपकी कल्पना जैसी न हो, लेकिन यह स्पष्टता आपको राहत देगी।

महीने की शुरुआत में अपनी ऊर्जा पर ध्यान दें। कुछ लोग या परिस्थितियां आपको सामान्य से ज्यादा थका सकती हैं। इसे केवल अपनी संवेदनशीलता मानकर नजरअंदाज न करें। ध्यान दें कि किसी व्यक्ति या परिस्थिति के साथ समय बिताने के बाद आपकी ऊर्जा और मनःस्थिति में क्या बदलाव आता है।

करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी। रचनात्मक काम से जुड़े लोगों के लिए यह महीना विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। काउंसलिंग, हीलिंग, शिक्षण, लेखन, डिजाइन या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए विचार मिल सकते हैं।

हालांकि, केवल प्रेरणा काफी नहीं होगी। अपने विचारों को वास्तविक परिणाम में बदलने के लिए एक या दो महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान देकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें।

आर्थिक मामलों में अस्पष्ट समझौतों से बचें। चाहे पैसा उधार देना हो, लेना हो, निवेश करना हो या खर्च साझा करना हो—हर बात स्पष्ट रूप से तय करें।

प्रेम जीवन में ईमानदारी बढ़ेगी। कपल्स किसी ऐसी बातचीत को आखिरकार सामने ला सकते हैं, जिसे वे काफी समय से टाल रहे थे। इससे रिश्ता और गहरा हो सकता है।

अविवाहित लोगों का आकर्षण किसी परिचित या भावनात्मक रूप से सहज व्यक्ति की ओर बढ़ सकता है, लेकिन केवल भावनात्मक जुड़ाव के बजाय व्यावहारिक अनुकूलता पर भी ध्यान दें।

सितंबर आपको केवल घर ही नहीं, बल्कि अपनी भावनात्मक दुनिया को भी व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित करेगा। पुराने संदेश हटाना, थका देने वाले संबंध से दूरी बनाना या किसी पुराने मामले को बार-बार याद करना बंद करना इस प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है।

याद रखें, इस महीने जो आपकी जिंदगी से बाहर जाएगा, वह खालीपन पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बनाने के लिए जाएगा।

लकी नंबर: 12।लकी डे: सोमवार

एंजल संदेश: जो आपको पीछे खींच रहा है, उसे छोड़ने का समय आ गया है। आप उस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जो आपके वर्तमान स्वरूप के साथ बेहतर मेल खाती है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।