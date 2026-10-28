Tarot Horoscope November 2026: नवंबर का महीना 12 राशियों के लिए नई सीख, आत्ममंथन और जीवन में बदलाव का संकेत लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस माह कुछ राशि के जातकों का पूरा ध्यान करियर और आर्थिक स्थिति पर रहने वाला है, तो कुछ राशि के जातकों की लव लाइफ और परिवारिक जिम्मेदारियां को प्राथमिकता दे सकते हैं। हालांकि, कुछ राशियों को माह के आरंभ में कुछ मामलों को लेकर असमंजस हो सकता है, जबकि आगे चलकर इसका समाधान भी हो जाएगा। टैरो गुरु मधु कोटिया से जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का मासिक टैरो राशिफल

Numerology Predictions November 2026: नवंबर में इन 5 मूलांक वालों को तरक्की और धन लाभ मिलने के योग, जानिए मासिक अंक राशिफल

मेष मासिक टैरो राशिफल (Aries Monthly Tarot Card Readings)

नवंबर की शुरुआत कुछ अधूरे कामों और जरूरी फैसलों के साथ हो सकती है। कामकाज या निजी जीवन से जुड़ा कोई मामला लंबे समय से अटका हुआ है, तो अब आपको लग सकता है कि इंतजार बहुत हो चुका है। हालांकि, महीने के पहले सप्ताह में जल्दबाजी करने से बचें। किसी मामले से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी अभी सामने आनी बाकी हो सकती है।

कार्यक्षेत्र में गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कोई नई जिम्मेदारी, वरिष्ठ अधिकारी के साथ बातचीत या किसी पुराने संपर्क से मिला प्रस्ताव आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। कारोबार करने वालों को किसी पुराने ग्राहक या संपर्क से पूछताछ मिल सकती है। बातचीत आगे बढ़ने में समय लगे, तो इसे अवसर खत्म होने का संकेत न मानें।

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। परिवार, यात्रा या घर से जुड़ा अचानक खर्च बजट बिगाड़ सकता है। किसी के दबाव में आकर बड़ी खरीदारी करने से बचें।

प्रेम संबंधों में आप स्पष्ट जवाब चाह सकते हैं, जबकि सामने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को लेकर असमंजस में हो सकता है। विवाहित या प्रेम संबंध में रहने वाले लोगों को छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचना चाहिए। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी सहकर्मी, मित्र या सामाजिक कार्यक्रम के दौरान किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।

लगातार जिम्मेदारियां निभाने से थकान महसूस हो सकती है। अपने लिए भी समय निकालें।

महीने के अंतिम सप्ताह में किसी अटके हुए मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आगे किस दिशा में बढ़ना है।

शुभ अंक: 9। शुभ दिन: मंगलवार

एंजल संदेश: किसी परिस्थिति को समय दें, लेकिन वहां अनिश्चितकाल तक इंतजार न करें जहां आगे बढ़ने की कोई वास्तविक संभावना नहीं दिख रही हो।

वृषभ मासिक टैरो राशिफल (Taurus Monthly Tarot Card Readings)

नवंबर में आपका ध्यान आर्थिक स्थिरता, नौकरी की सुरक्षा और निजी जिम्मेदारियों पर रह सकता है। साल खत्म होने से पहले आप कुछ जरूरी मामलों को व्यवस्थित करना चाहेंगे। घर, कामकाज या भविष्य की योजनाओं से जुड़ा कोई फैसला सोच-समझकर लेने की जरूरत पड़ सकती है। इस महीने जल्दबाजी के बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ना अधिक फायदेमंद रहेगा।

कार्यक्षेत्र में आपको किसी पुराने काम में सुधार करने, अधूरी जिम्मेदारी पूरी करने या किसी विषय को दोबारा समझाने के लिए कहा जा सकता है। इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपकी व्यावहारिक सोच स्थिति संभालने में मदद करेगी। कारोबारियों को किसी पुराने ग्राहक या परिचित के माध्यम से नया अवसर मिल सकता है।

धन के मामले में अनुशासन जरूरी रहेगा। एक ओर पैसा आने की संभावना हो सकती है, तो दूसरी ओर कोई खर्च भी सामने आ सकता है। अनावश्यक खरीदारी से बचें और पुराने भुगतान या बकाया राशि का हिसाब रखें।

प्रेम संबंधों में व्यावहारिक मुद्दे चर्चा का विषय बन सकते हैं। साथी के साथ समय बिताने, परिवार की अपेक्षाओं या भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। अविवाहित लोगों की रुचि किसी ऐसे व्यक्ति में बढ़ सकती है जो गंभीर और भरोसेमंद हो, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ने में समय लग सकता है।

स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है। नींद की कमी, अनियमित खानपान या लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है।

महीने के अंत तक किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। दूसरों को खुश रखने के बजाय अपनी जरूरतों को समझना आपके लिए बेहतर रहेगा।

शुभ अंक: 6। शुभ दिन: शुक्रवार

एंजल संदेश: स्थिरता तब आती है जब आप हर व्यक्ति की अपेक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाना छोड़ देते हैं।

मिथुन मासिक टैरो राशिफल (Gemini Monthly Tarot Card Readings)

नवंबर का महीना व्यस्त रह सकता है। फोन कॉल, संदेश, मुलाकातें और अचानक बदलते कार्यक्रम आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं। एक समय में कई काम संभालने के कारण यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि किस काम को पहले पूरा किया जाए। महीने की शुरुआत में जरूरी और गैरजरूरी कामों के बीच अंतर करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

कार्यक्षेत्र में बातचीत, संपर्कों और मेलजोल के माध्यम से कोई नया अवसर सामने आ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी परिचित के माध्यम से जानकारी मिल सकती है। किसी प्रस्ताव या कारोबारी चर्चा पर काम कर रहे हैं, तो समयसीमा और जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्टता बनाए रखें।

आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। यात्रा, तकनीक, सामाजिक कार्यक्रम या परिवार से जुड़ी जरूरतों पर पैसा खर्च हो सकता है। भविष्य में पैसा आने की उम्मीद के भरोसे जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें।

रिश्तों में संवाद की कमी या अनिश्चितता महसूस हो सकती है। किसी का व्यवहार एक दिन अच्छा और अगले दिन बदला हुआ लग सकता है। बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकालने से बचें। अविवाहित लोगों की बातचीत किसी नए व्यक्ति से शुरू हो सकती है, लेकिन उसे समझने के लिए समय देना जरूरी होगा।

लगातार सोचते रहने के कारण नींद प्रभावित हो सकती है। रात में मोबाइल का इस्तेमाल और अनावश्यक बातचीत सीमित रखें।

महीने के अंतिम दिनों में कोई उलझन सुलझने की दिशा में बढ़ सकती है। आप यह समझ पाएंगे कि किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है और किन्हें छोड़ देना बेहतर होगा।

शुभ अंक: 5। शुभ दिन: बुधवार

एंजल संदेश: हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। कभी-कभी ध्यान से सुनना ही स्पष्टता की शुरुआत होता है।

कर्क मासिक टैरो राशिफल (Cancer Monthly Tarot Card Readings)

नवंबर में परिवार, घर और भावनात्मक जिम्मेदारियां आपके समय का बड़ा हिस्सा ले सकती हैं। किसी करीबी को आपकी मदद या साथ की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, दूसरों का सहयोग करते हुए यह ध्यान रखना भी जरूरी होगा कि उनकी हर समस्या की जिम्मेदारी आपके ऊपर न आ जाए।

कार्यक्षेत्र में महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन धीरे-धीरे गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। कोई नया काम, दिनचर्या में बदलाव या वरिष्ठ अधिकारी की ओर से मिली जिम्मेदारी दबाव बढ़ा सकती है। स्वतंत्र रूप से काम करने वालों को किसी पुराने ग्राहक, सिफारिश या दोबारा मिले काम से फायदा हो सकता है।

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। घर, परिवार या किसी जरूरी भुगतान से जुड़ा खर्च अचानक सामने आ सकता है। किसी की आर्थिक मदद करने से पहले अपनी स्थिति का आकलन जरूर करें।

प्रेम संबंधों में भावनाएं अधिक प्रभावी रह सकती हैं। किसी की छोटी-सी बात भी आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती है। जोड़ों को अपनी चिंताओं और अपेक्षाओं पर खुलकर बात करनी चाहिए। अविवाहित लोगों को किसी पुराने रिश्ते या व्यक्ति की याद आ सकती है। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी होगा कि परिस्थितियों में वास्तव में कोई बदलाव आया है या नहीं।

नींद और आराम की कमी से ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। अपनी दिनचर्या में आराम के लिए समय जरूर रखें।

महीने के अंतिम सप्ताह में परिवार या निजी जीवन से जुड़ा कोई मामला पहले की तुलना में हल्का महसूस हो सकता है। भले ही समस्या पूरी तरह न सुलझे, लेकिन उसे संभालना आसान हो सकता है।

शुभ अंक: 2। शुभ दिन: सोमवार

एंजल संदेश: दूसरों की परवाह करना अच्छी बात है, लेकिन उनकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं।

सिंह मासिक टैरो राशिफल (Leo Monthly Tarot Card Readings)

नवंबर में आपका कामकाज और आपके फैसले लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आपको अपनी क्षमताएं दिखाने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ अपेक्षाएं और दूसरों की राय भी बढ़ सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखें और उपयोगी सुझावों को खुले मन से स्वीकार करें।

कार्यक्षेत्र में किसी परियोजना का नेतृत्व करने, अपना विचार प्रस्तुत करने या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने का मौका मिल सकता है। लगातार मेहनत करने से आपकी पेशेवर छवि मजबूत हो सकती है। हालांकि, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले यह जरूर समझें कि आपके पास उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त समय और अधिकार हैं या नहीं। कारोबारियों को नई साझेदारी या किसी समझौते से पहले शर्तों पर ध्यान देना चाहिए।

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से संभली रह सकती है, लेकिन खरीदारी, समारोह, यात्रा और सामाजिक गतिविधियों पर खर्च बढ़ सकता है। कठिन समय के बाद खुद को कुछ देने का मन हो सकता है, लेकिन केवल मन बदलने के लिए बड़ी खरीदारी करने से बचें।

प्रेम संबंधों में भावनाएं तीव्र रह सकती हैं। जोड़ों के बीच समय, प्राथमिकताओं या एक-दूसरे को पर्याप्त महत्व न मिलने को लेकर मतभेद हो सकते हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी आत्मविश्वासी और मिलनसार व्यक्ति से हो सकती है। आकर्षण के साथ-साथ उस व्यक्ति की गंभीरता को समझना भी जरूरी होगा।

लगातार काम करते रहने से थकान बढ़ सकती है। अपनी दिनचर्या में आराम के लिए जगह रखें।

महीने के अंतिम सप्ताह में किसी काम की सराहना या छोटी सफलता से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। पुरानी निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

शुभ अंक: 1

शुभ दिन: रविवार

एंजल संदेश: अपनी मेहनत की अहमियत समझने के लिए हर व्यक्ति की प्रशंसा का इंतजार न करें।

कन्या मासिक टैरो राशिफल (Virgo Monthly Tarot Card Readings)

नवंबर में आप कुछ समय अकेले बिताना और अपने काम व्यवस्थित करना पसंद कर सकते हैं। अधूरे काम पूरे करने और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने की इच्छा बढ़ सकती है। हर योजना के बारे में दूसरों को बताना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी बातचीत से दूरी बनाने से बचें।

कार्यक्षेत्र में किसी पुराने काम की गलती सुधारने या छूटी हुई जानकारी पूरी करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। भले ही गलती आपकी न हो, लेकिन उसे ठीक करने की अपेक्षा आपसे की जा सकती है। ऐसे में अनावश्यक विवाद से बचते हुए समाधान पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी पुराने संपर्क के माध्यम से अवसर मिल सकता है।

आर्थिक मामलों में हिसाब-किताब व्यवस्थित करने की जरूरत है। नियमित कटने वाली राशि, सदस्यता शुल्क, बकाया भुगतान और छोटे खर्चों की समीक्षा करें। कई बार छोटी रकम का लगातार खर्च बजट पर असर डाल सकता है।

रिश्तों में आपको निजी समय की जरूरत महसूस हो सकती है। आपकी चुप्पी को कोई करीबी गलत समझ सकता है, इसलिए अपनी स्थिति स्पष्ट करना बेहतर होगा। अविवाहित लोगों का संपर्क किसी पुराने सहकर्मी, परिचित या मित्र से दोबारा हो सकता है।

स्वास्थ्य के लिहाज से नींद, पाचन और तनाव पर ध्यान दें। बार-बार होने वाली परेशानी को नजरअंदाज न करें।

महीने के अंतिम सप्ताह में कोई नई योजना आकार ले सकती है। इस बार आप केवल सोचने के बजाय उस पर काम शुरू करने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं।

शुभ अंक: 7। शुभ दिन: बुधवार

एंजल संदेश: हर ठहराव देरी नहीं होता। कभी-कभी यही समय सही फैसला लेने में मदद करता है।

तुला मासिक टैरो राशिफल (Libra Monthly Tarot Card Readings)

नवंबर में आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। मुलाकातें, निमंत्रण, समूह गतिविधियां और नए लोगों से बातचीत आपको अपनी नियमित दिनचर्या से कुछ अलग अनुभव दे सकती हैं। साथ ही, आप यह भी समझ सकते हैं कि किन रिश्तों में दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और किनमें सारी जिम्मेदारी आप ही निभा रहे हैं।

कार्यक्षेत्र में अलग-अलग लोगों के बीच तालमेल बनाने की जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि किसी परियोजना में कई लोग शामिल हैं, तो निर्देशों और सहमतियों को स्पष्ट रखना जरूरी होगा। महत्वपूर्ण बातचीत को लिखित रूप में सुरक्षित रखने से बाद में होने वाली गलतफहमी से बचा जा सकता है।

किसी पेशेवर संपर्क के माध्यम से नया अवसर मिल सकता है। शुरुआत में यह छोटा लग सकता है, लेकिन लगातार प्रयास से आगे बढ़ सकता है। कारोबारियों को सिफारिशों और पुराने संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना हो सकती है।

आर्थिक स्थिति में अतिरिक्त काम से सुधार की संभावना हो सकती है, लेकिन सामाजिक गतिविधियों, उपहारों और व्यक्तिगत खरीदारी पर खर्च भी बढ़ सकता है। महीने की शुरुआत से ही बजट तय करना बेहतर रहेगा।

प्रेम संबंधों में हल्कापन और उत्साह आ सकता है। जोड़े साथ समय बिताने के लिए नए तरीके तलाश सकते हैं। हालांकि, किसी पुराने भावनात्मक मुद्दे को केवल मजाक या व्यस्तता के सहारे टालना ठीक नहीं होगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात दोस्तों के माध्यम से किसी व्यक्ति से हो सकती है।

महीने के अंतिम सप्ताह में किसी रिश्ते की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इससे आपको अपनी सीमाएं तय करने और आगे की दिशा समझने में मदद मिलेगी।

शुभ अंक: 3। शुभ दिन: शुक्रवार

एंजल संदेश: उन रिश्तों को महत्व दें जहां सम्मान, समय और प्रयास दोनों तरफ से मिलता है।

वृश्चिक मासिक टैरो राशिफल (Scorpio Monthly Tarot Card Readings)

नवंबर में करियर और भविष्य की दिशा आपके लिए महत्वपूर्ण विषय बन सकते हैं। आप अपनी मेहनत, जिम्मेदारियों और वर्तमान काम से मिलने वाले अवसरों पर दोबारा विचार कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि अब आगे बढ़ने का समय है, तो भावनाओं में फैसला लेने के बजाय उपलब्ध विकल्पों का आकलन करें।

कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं या किसी वरिष्ठ अधिकारी की ओर से महत्वपूर्ण काम मिल सकता है। दबाव में भी ध्यान केंद्रित रखने की आपकी क्षमता उपयोगी साबित हो सकती है। नौकरी बदलने या कारोबार की नई दिशा तलाशने वालों को पहले पूरी जानकारी जुटानी चाहिए। महीने के मध्य में किसी बातचीत से भविष्य को लेकर नया नजरिया मिल सकता है।

आर्थिक मामलों में काम, कारोबार या किसी लंबित भुगतान से लाभ की संभावना हो सकती है, हालांकि इसकी गारंटी नहीं है। परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां या पुराने खर्च अतिरिक्त धन का बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। तेजी से पैसा बढ़ाने के चक्कर में जोखिम भरे फैसले न लें।

प्रेम संबंधों में काम की व्यस्तता का असर पड़ सकता है। साथी को आपके समय और भावनात्मक सहयोग की जरूरत हो सकती है। अविवाहित लोगों की रुचि किसी महत्वाकांक्षी या गंभीर स्वभाव के व्यक्ति में बढ़ सकती है। रिश्ते को समझने के लिए जल्दबाजी से बचें।

लगातार तनाव लेने से नींद, धैर्य और ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। काम के बीच आराम करना जरूरी होगा।

महीने के अंतिम दिनों में करियर या भविष्य की दिशा को लेकर अधिक स्पष्टता महसूस हो सकती है। इससे आगे की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

शुभ अंक: 8

शुभ दिन: मंगलवार

एंजल संदेश: अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिशा दें, लेकिन उनके लिए अपनी मानसिक शांति की अनदेखी न करें।

धनु मासिक टैरो राशिफल (Sagittarius Monthly Tarot Card Readings)

नवंबर में यात्रा, पढ़ाई, नई चीजें सीखने और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान बढ़ सकता है। आप अपनी मौजूदा परिस्थितियों से आगे कुछ नया तलाशना चाह सकते हैं। किसी पुराने विचार को फिर से शुरू करने का मन बन सकता है। हालांकि, कोई भी योजना बनाने से पहले उससे जुड़ी व्यावहारिक बातों पर विचार करना जरूरी होगा।

कार्यक्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट, प्रशिक्षण या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत आपको अलग दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। शिक्षा, लेखन, संचार, यात्रा या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने कौशल और संपर्क बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। किसी प्रस्ताव में देरी होने पर तुरंत निराश न हों।

आर्थिक मामलों में यात्रा, शिक्षा या निजी लक्ष्य पर खर्च हो सकता है। यह खर्च उपयोगी साबित हो सकता है, बशर्ते वह आपके बजट के अनुकूल हो। किसी पाठ्यक्रम, यात्रा या नई योजना के लिए भुगतान करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

प्रेम संबंधों में भविष्य की योजनाओं, यात्रा या जीवनशैली को लेकर बातचीत हो सकती है। एक साथी स्थिरता चाहता हो, जबकि दूसरा अधिक स्वतंत्रता की इच्छा रखता हो। ऐसे में एक-दूसरे की जरूरतों को समझना जरूरी होगा। अविवाहित लोगों का संपर्क किसी दूसरे शहर या अलग पृष्ठभूमि के व्यक्ति से हो सकता है।

अनियमित खानपान और नींद से परेशानी हो सकती है। व्यस्तता के बीच अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें।

महीने के अंतिम दिनों में किसी योजना को लेकर दिशा स्पष्ट हो सकती है। भले ही पूरी योजना तैयार न हो, लेकिन आप यह समझने लगेंगे कि आगे किस ओर बढ़ना चाहते हैं।

शुभ अंक: 4। शुभ दिन: गुरुवार

एंजल संदेश: आगे का पूरा रास्ता दिखाई देना जरूरी नहीं। सही दिशा में उठाया गया एक कदम भी महत्वपूर्ण है।

मकर मासिक टैरो राशिफल (Capricorn Monthly Tarot Card Readings)

नवंबर में आर्थिक मामलों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और साझा प्रतिबद्धताओं को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। किसी भुगतान, पुराने बकाये या भविष्य की योजना से जुड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित रखें और किसी भी समझौते की शर्तों को स्पष्ट रूप से समझें।

कार्यक्षेत्र में आप किसी बदलाव, नए प्रोजेक्ट या दूसरी पेशेवर दिशा के बारे में सोच सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत आपके नजरिये को बदल सकती है। हालांकि, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों और भविष्य की जरूरतों का आकलन करना बेहतर रहेगा।

धन के मामले में योजना बनाकर चलना जरूरी है। पैसा आने की संभावना होने पर भी कोई पुरानी जिम्मेदारी उस राशि का बड़ा हिस्सा ले सकती है। केवल इसलिए किसी की आर्थिक जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें कि लोग आपको भरोसेमंद मानते हैं। साझा खर्चों को लेकर स्पष्टता बनाए रखें।

प्रेम संबंधों में गंभीर विषय सामने आ सकते हैं। जोड़े आपसी भरोसे, परिवार की अपेक्षाओं, आर्थिक जिम्मेदारियों या भविष्य की प्रतिबद्धताओं पर बातचीत कर सकते हैं। किसी असहज विषय को लगातार टालने से समस्या बढ़ सकती है। अविवाहित लोगों का आकर्षण किसी शांत या रहस्यमय स्वभाव के व्यक्ति की ओर हो सकता है। संबंध को समझने के लिए समय देना जरूरी होगा।

लगातार जिम्मेदारियां निभाने से थकान बढ़ सकती है। अपनी दिनचर्या में आराम को भी महत्व दें।

महीने के अंत तक किसी बातचीत या फैसले से अनिश्चितता कम हो सकती है। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि किन जिम्मेदारियों को निभाना है और किनके लिए सीमाएं तय करनी हैं।

शुभ अंक: 10

शुभ दिन: शनिवार

एंजल संदेश: जिम्मेदार होने का अर्थ यह नहीं कि हर बोझ आपको ही उठाना है।

कुंभ मासिक टैरो राशिफल (Aquarius Monthly Tarot Card Readings)

नवंबर में रिश्तों, साझेदारियों और आपसी समझ से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप यह सोच सकते हैं कि आपके आसपास के लोग आपके प्रयासों को कितना महत्व देते हैं और क्या रिश्तों में दोनों तरफ से बराबर सहयोग मिल रहा है। अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रखना इस महीने आपके लिए उपयोगी रहेगा।

कार्यक्षेत्र में किसी ग्राहक, साझेदार या कारोबारी समझौते से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है। कारोबारियों को नई साझेदारी या किसी नए संपर्क से प्रस्ताव मिल सकता है। हालांकि, भुगतान, समयसीमा और जिम्मेदारियों से जुड़ी शर्तों को ध्यान से समझना जरूरी होगा। किसी दूसरे व्यक्ति की देरी से आपका काम प्रभावित हो सकता है, इसलिए वैकल्पिक योजना तैयार रखें।

आर्थिक मामलों में साझा खर्चों पर ध्यान दें। घर के खर्च, किसी के साथ मिलकर किए गए भुगतान या लंबित राशि को लेकर बातचीत हो सकती है। बिना स्पष्ट सहमति के किसी आर्थिक जिम्मेदारी को स्वीकार न करें।

प्रेम संबंधों में भविष्य, प्रतिबद्धता या परिवार की भूमिका पर चर्चा हो सकती है। जो रिश्ते लंबे समय से अनिश्चितता में हैं, उनमें स्पष्ट बातचीत की जरूरत पड़ सकती है। अविवाहित लोगों को किसी आत्मविश्वासी और स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। हालांकि, शुरुआती आकर्षण के साथ आपसी अनुकूलता को समझना भी जरूरी होगा।

लगातार बातचीत और जिम्मेदारियों के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। मोबाइल से कुछ समय दूर रहना और अपनी जरूरतों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा।

महीने के अंतिम सप्ताह में आप अपनी सीमाओं को लेकर अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। बिना जरूरत हर बात का स्पष्टीकरण देना बंद कर सकते हैं।

शुभ अंक: 11

शुभ दिन: शनिवार

एंजल संदेश: स्वस्थ रिश्ते आपको अपनी पहचान बनाए रखते हुए जुड़ने की आजादी देते हैं।

मीन मासिक टैरो राशिफल ( Pisces Monthly Tarot Card Readings)

नवंबर में रोजमर्रा के काम, नौकरी की जिम्मेदारियां और परिवार से जुड़े छोटे-छोटे काम आपका समय ले सकते हैं। आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि अपनी योजनाएं पीछे छूट जाएं। इसलिए समय और प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट रहना जरूरी होगा।

कार्यक्षेत्र में नियमित मेहनत से आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। किसी सहकर्मी की मदद करने, दिनचर्या में बदलाव करने या पुराने काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी परिचित के माध्यम से अवसर मिल सकता है या किसी ऐसे क्षेत्र में संभावना दिखाई दे सकती है जिसके बारे में पहले गंभीरता से नहीं सोचा था।

आर्थिक स्थिति संभली रह सकती है, बशर्ते खर्च पर ध्यान दिया जाए। घर, परिवहन या किसी जरूरी भुगतान से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। छोटी-छोटी रकम को नजरअंदाज न करें, क्योंकि कई खर्च एक साथ आने पर बजट प्रभावित हो सकता है।

प्रेम संबंधों में बड़ी बातों से ज्यादा छोटे प्रयास मायने रख सकते हैं। ध्यान दें कि जरूरत के समय कौन आपके साथ खड़ा होता है। जोड़ों को रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं पर बातचीत करनी चाहिए। अविवाहित लोगों की मुलाकात कामकाज, किसी नियमित गतिविधि या परिचितों के माध्यम से किसी व्यक्ति से हो सकती है।

स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है। आराम को लगातार टालने या बार-बार होने वाली परेशानी को नजरअंदाज करने से बचें।

महीने के अंतिम सप्ताह में किसी अधूरे काम के पूरा होने से संतुष्टि मिल सकती है। इससे दिसंबर की तैयारियों के लिए भी बेहतर स्थिति बनेगी।

शुभ अंक: 12। शुभ दिन: सोमवार

एंजल संदेश: छोटे-छोटे लगातार प्रयास वह बदलाव ला सकते हैं, जो केवल बड़े वादों से संभव नहीं होता।