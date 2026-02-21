Monthly Tarot Reading March 2026 (मासिक टैरो राशिफल मार्च 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष का तीसरा महीना विशेष महत्व रखता है। इस दौरान होली से लेकर चैत्र नवरात्रि जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद शुभ माने जाते हैं। साथ ही, इस अवधि में कई ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप में पड़ सकता है। मार्च की शुरुआत में कुंभ राशि में बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र और राहु एक साथ स्थित रहेंगे। इस ग्रह स्थिति से पंचग्रही योग के साथ-साथ बुधादित्य योग, मंगल आदित्य योग और नवपंचम राजयोग जैसे विशेष योगों का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे शनि के साथ संयोग करेंगे।

15 मार्च को सूर्य भी मीन राशि में आ जाएंगे, जिससे त्रिग्रही के साथ शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। फिर इसी दिन शुक्र रेवती नक्षत्र, 18 मार्च को उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 26 मार्च को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 29 मार्च को राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा गुरु मिथुन, केतु सिंह और शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया के अनुसार, मार्च माह कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का मासिक टैरो राशिफल…

मेष मासिक टैरो राशिफल (Aries Monthly Tarot Card Readings)

मार्च 2026 आपके लिए “आधा-अधूरा नहीं, पूरा” वाला महीना है। ऊर्जा तेज रहेगी, लेकिन अगर आप बिना योजना के दौड़ेंगे तो बीच महीने में थकावट आ सकती है। महीने की शुरुआत में दूसरों की जल्दी-जल्दी वाली मांगें आपको अपनी दिशा से भटका सकती हैं। इसलिए अपने लक्ष्य लिखकर रखें और उसी के हिसाब से दिन की प्राथमिकता तय करें। करियर में कोई बड़ा कदम संभव है, पर वह तभी टिकेगा जब उसके पीछे सिस्टम होगा डेडलाइन, छोटे-छोटे टारगेट और जवाबदेही। आर्थिक मामलों में तनाव या बोरियत में होने वाला खर्च पकड़ में आएगा; बेहतर होगा कि आप उसे कौशल, स्वास्थ्य या लंबे समय की जरूरतों में लगाएं। रिश्तों में आपकी साफगोई आकर्षक है, बस बात रखते समय स्वर थोड़ा नरम रखें ताकि चर्चा बहस न बने। शरीर के लिए छोटी लेकिन नियमित एक्टिविटी सबसे बेहतर रहेगी। महीने के अंत तक आपको यह एहसास होगा कि आपने उत्साह नहीं, निरंतरता चुनी और यही आपकी जीत बनेगी।

एंजेल संदेश: “संकल्प लो, फिर गति अपने आप बनेगी।”

लकी नंबर: 18

लकी रंग: जलता नारंगी (Burnt Orange)

वृषभ मासिक टैरो राशिफल (Taurus Monthly Tarot Card Readings)

मार्च 2026 आपके लिए धीमी लेकिन पक्की तरक्की का महीना है। सबसे बड़ा फायदा तब होगा जब आप “सब कुछ अकेले” करने की आदत थोड़ा छोड़ें। शुरुआत में कुछ छोटे विलंब या झंझट परेशान कर सकते हैं, पर ये संकेत हैं कि किन चीज़ों को अपडेट करना है। आर्थिक रूप से आप तब सबसे शांत महसूस करेंगे जब एक सीधा नियम बना लेंगे जैसे साप्ताहिक बजट या तय बचत लक्ष्य—और उसे निभाएंगे। करियर में भरोसेमंद काम, क्वालिटी और समय पर डिलीवरी आपकी पहचान मजबूत करेगी। रिश्तों में आप स्थिरता चाहेंगे और यह मांगना गलत नहीं है; जो लोग लगातार आपके साथ नहीं चल सकते, उनकी कमी इस महीने ज्यादा महसूस होगी। खुद को ग्राउंड करने के लिए गर्म भोजन, तय नींद और शोर से दूरी मदद करेगी। महीने के अंत तक आपका जीवन पहले से ज्यादा “मैनेजेबल” लगेगा और यही आत्मविश्वास बढ़ाएगा, क्योंकि स्थिरता सिर्फ भाग्य नहीं, आपकी बनाई हुई व्यवस्था है।

एंजेल संदेश: “छोटे फैसले बड़ी स्थिरता बनाते हैं।”

लकी नंबर: 24

लकी रंग: काई हरा (Moss Green)

मिथुन मासिक टैरो राशिफल (Gemini Monthly Tarot Card Readings)

मार्च 2026 में आपकी सोच तेज़ और सक्रिय रहेगी। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी, लेकिन अगर संतुलन न रखा तो यही चुनौती भी बन सकती है। संभावना है कि आप कई काम एक साथ शुरू कर दें, जिससे अधूरे कार्यों का दबाव महसूस हो। इसलिए इस महीने का मूल मंत्र है: फोकस बनाए रखें। एक मुख्य प्रोजेक्ट, एक व्यक्तिगत लक्ष्य और एक महत्वपूर्ण रिश्ता तय करें और उसी पर प्राथमिकता से ध्यान दें। इससे काम आसान और व्यवस्थित लगेंगे। इस दौरान संवाद बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लोग आपसे सुझाव और स्पष्ट जवाब की अपेक्षा रखेंगे, लेकिन हर संदेश का तुरंत उत्तर देना आवश्यक नहीं है। अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें और समय का सही प्रबंधन करें।

आर्थिक मामलों में किसी भी प्रस्ताव पर “हां” कहने से पहले पूरी जानकारी लेना फायदेमंद रहेगा। क्या शामिल है, क्या नहीं, और आगे की योजना क्या है, यह समझना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में सादगी बनाए रखें। हर बात का अधिक विश्लेषण करने से बचें और सीधे व स्पष्ट संवाद पर भरोसा करें। माहौल में बदलाव आपके मूड और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा। कभी नई जगह बैठकर काम करें, नया रास्ता अपनाएं या किसी अलग स्थान पर समय बिताएं।

लकी नंबर: 11

लकी रंग: सिट्रस पीला (Citrus Yellow)

कर्क मासिक टैरो राशिफल (Cancer Monthly Tarot Card Readings)

मार्च 2026 भावनाओं से भरा रहेगा, लेकिन यह घबराने का नहीं बल्कि खुद को समझने और सुनने का समय है। इस दौरान आप दूसरों की बातों और उनके मूड से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करना बेहद जरूरी होगा। सीमाएं तय करें। नरमी के साथ, लेकिन स्पष्ट रूप से। काम और जिम्मेदारियां तब बोझिल लगेंगी जब आप सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करेंगे। जहां संभव हो, जिम्मेदारियां साझा करें और केवल अपराधबोध में आकर “हां” न कहें। आर्थिक मामलों में आराम और सुविधा चुनना गलत नहीं है, लेकिन तनाव में किया गया खर्च बाद में परेशानी दे सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने खर्चों की योजना बनाकर चलें।

प्रेम और परिवार के क्षेत्र में सुरक्षा और भरोसे की भावना अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। आपको जिस तरह की मदद या साथ की जरूरत है, उसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें। घर का माहौल आपके मन पर गहरा प्रभाव डालेगा। छोटी-सी सफाई, कमरे की सजावट में बदलाव या बेडरूम को व्यवस्थित करना भी आपके मूड को सकारात्मक बना सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पानी की पर्याप्त मात्रा, अच्छी नींद और पाचन तंत्र का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। महीने के अंत तक आप खुद को हल्का और शांत महसूस करेंगे, क्योंकि आपने दूसरों की भावनाओं को अपने भीतर दबाकर नहीं रखा, बल्कि सजग रहकर अपनी शांति को प्राथमिकता दी।एंजेल संदेश: “दिल बचाना स्वार्थ नहीं, समझदारी है।”

लकी नंबर: 6

लकी रंग: मोती सफेद (Pearl White)

सिंह मासिक टैरो राशिफल (Leo Monthly Tarot Card Readings)

मार्च 2026 में आप दोबारा अपनी ताकत और आत्मविश्वास में लौटते दिखेंगे। लोगों का ध्यान आपकी ओर रहेगा। आपकी बात, आपका काम और आपकी उपस्थिति नोटिस की जाएगी। चुनौती यह होगी कि आप इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है; निरंतर और संतुलित प्रयास ही आपको आगे बढ़ाएंगे।

करियर के लिए यह समय किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने, नई दिशा तय करने या सार्वजनिक रूप से कोई घोषणा करने के लिए अनुकूल है। जल्दबाज़ी में बड़ा कदम उठाने के बजाय लगातार प्रगति पर ध्यान दें।

खर्च के मामले में दिखावे पर आधारित खर्च से बचें और उन चीज़ों में निवेश करें जो सच में मूल्य और आराम दें। प्रेम जीवन में आप सच्चा ध्यान और भावनात्मक उपस्थिति चाहेंगे। सिर्फ औपचारिक रोमांस नहीं। अगर उपेक्षा महसूस हो, तो दूरी बनाने के बजाय शांत संवाद करें।

रचनात्मकता तब निखरेगी जब आप उसे नियमित समय और स्थान देंगे। स्वास्थ्य के लिए हल्की, आनंददायक गतिविधियां जैसे वॉक या संगीत के साथ मूवमेंट फायदेमंद रहेंगी। महीने के अंत में संतोष इस बात का होगा कि आपने अहंकार या थकान के बजाय स्थिरता और धैर्य को चुना।

एंजेल संदेश: “गरमजोशी से नेतृत्व करें, दिखावे से नहीं।”

लकी नंबर: 19

लकी रंग: सुनहरी शहद (Golden Honey)

कन्या मासिक टैरो राशिफल (Virgo Monthly Tarot Card Readings)

मार्च 2026 आपके लिए सुधार और व्यवस्था का महीना है। आप सिस्टम और रूटीन को बेहतर बनाने के मूड में रहेंगे, लेकिन सब कुछ एक साथ ठीक करने की कोशिश न करें। शुरुआत में थोड़ी अव्यवस्था दिख सकती है, क्योंकि अब आपकी नजर उन चीज़ों पर जा रही है जो पहले से ठीक नहीं थीं।

करियर में आपकी डिटेल पर पकड़ आपको आगे बढ़ाएगी, बस अति-संशोधन से बचें। छोटे और लगातार सुधार लंबे समय में बेहतर परिणाम देंगे। आर्थिक मामलों में खर्च और आय का ट्रैक रखने से राहत मिलेगी। कुछ दिनों की सजगता भी बड़ा बदलाव ला सकती है। प्रेम जीवन में सच्चाई जरूरी है, पर उसे नरमी के साथ व्यक्त करें।

स्वास्थ्य के लिए पानी, संतुलित भोजन और हल्की स्ट्रेचिंग जरूरी है। मानसिक तनाव को कम करने के लिए आराम और डी-कंप्रेशन को भी प्राथमिकता दें। महीने के अंत तक जीवन अधिक व्यवस्थित और हल्का महसूस होगा।

एंजेल संदेश: “छोटी व्यवस्था, बड़ा सुकून।”

लकी नंबर: 4

लकी रंग: रेतीला बेज (Sand Beige)

तुला मासिक टैरो राशिफल (Libra Monthly Tarot Card Readings)

मार्च 2026 आपको सिखाएगा कि दूसरों को संतुलित रखना और खुद को संतुलित रखना अलग बातें हैं। रिश्तों में शांति के लिए चुप रहने की इच्छा हो सकती है, लेकिन यह समय स्पष्ट संवाद का है।

करियर में सहयोग से सफलता मिलेगी, बशर्ते भूमिकाएं और अपेक्षाएं स्पष्ट हों। जो भी बात अस्पष्ट लगे, उसे लिखित रूप में तय करें।

आर्थिक रूप से एक सरल नियम बनाएं। खर्च की सीमा या बचत लक्ष्य। प्रेम जीवन में बराबरी और सम्मान महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप ज्यादा दे रहे हैं और कम पा रहे हैं, तो खुलकर बात करें। घर के छोटे-छोटे बदलाव जैसे रोशनी या सजावट, मूड को बेहतर बनाएंगे। महीने के अंत में आप शांति महसूस करेंगे क्योंकि आपने लोगों को खुश करने के बजाय स्पष्टता को चुना।

एंजेल संदेश: “साफ फैसले ही असली शांति हैं।”

लकी नंबर: 12

लकी रंग: रोज पिंक (Rose Pink)

वृश्चिक मासिक टैरो राशिफल (Scorpio Monthly Tarot Card Readings)

मार्च 2026 में आप चीज़ों को गहराई से देखेंगे। क्या सच्चा है, क्या कमजोर है और क्या बदलना चाहिए—यह स्पष्ट होगा। इस महीने प्रतिक्रिया देने से पहले निरीक्षण करना बेहतर रहेगा।

करियर में पर्दे के पीछे की योजना और लंबी रणनीति आपको आगे ले जाएगी। विवाद की स्थिति में शांत रहकर निर्णय लेना ज्यादा प्रभावी होगा। आर्थिक मामलों में दीर्घकालिक सोच लाभकारी रहेगी। भावनात्मक खर्च से बचें। प्रेम जीवन में गहराई संभव है, लेकिन नियंत्रण की प्रवृत्ति को संतुलित रखें।

नियमित मानसिक और भावनात्मक शुद्धि जैसे ध्यान या शांत समय आपको संतुलित रखेगा। महीने के अंत में आप खुद को अधिक मजबूत महसूस करेंगे क्योंकि आपने अनुशासन को चुना।

एंजेल संदेश: “शांत शक्ति ही सबसे साफ शक्ति है।”

लकी नंबर: 8

लकी रंग: डीप वाइन (Deep Wine)

धनु मासिक टैरो राशिफल (Sagittarius Monthly Tarot Card Readings)

मार्च 2026 दिशा तय करने का समय है। प्रेरणा और बेचैनी दोनों साथ रहेंगी। दो मुख्य प्राथमिकताएं चुनें और हर सप्ताह उन्हें आगे बढ़ाएं।

करियर में नेटवर्किंग और नए संपर्क अवसर ला सकते हैं। स्पष्ट संवाद और समय पर जवाब महत्वपूर्ण होंगे। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों को छांटें। प्रेम जीवन में रोमांच अच्छा है, लेकिन भरोसा निरंतरता से बनता है।

नई जगह या नया अनुभव आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के लिए नियमित गतिविधि जरूरी है। महीने के अंत में आपको लगेगा कि फोकस ने ही किस्मत का साथ दिलाया।

एंजेल संदेश: “तीर छोड़ने से पहले निशाना तय करो।”

लकी नंबर: 17

लकी रंग: इंडिगो ब्लू (Indigo Blue)

मकर मासिक टैरो राशिफल (Capricorn Monthly Tarot Card Readings)

मार्च 2026 मजबूत नींव बनाने का समय है चाहे वह समय प्रबंधन हो, पैसा या जिम्मेदारियां। जो जिम्मेदारियां आपकी नहीं हैं, उन्हें उठाने से बचें। करियर में व्यस्त रहने के बजाय परिणाम देने वाले कामों पर ध्यान दें। आर्थिक रूप से सरल और व्यवस्थित प्रणाली अपनाएं।

प्रेम में उपस्थित रहना सबसे बड़ा योगदान होगा। स्वास्थ्य के लिए आराम और लचीलापन बढ़ाने वाली गतिविधियां अपनाएं। महीने के अंत तक आपको स्थिरता का गर्व महसूस होगा।

एंजेल संदेश: “मजबूत होना भारी होना नहीं है।”

लकी नंबर: 10

लकी रंग: चारकोल ग्रे (Charcoal Grey)

कुंभ मासिक टैरो राशिफल (Aquarius Monthly Tarot Card Readings)

मार्च 2026 विचारों को वास्तविक रूप देने का महीना है। एक आइडिया चुनें और उसे ठोस रूप दें। स्पष्ट संवाद आपके लिए सफलता की कुंजी रहेगा। करियर में सादगी और स्पष्टता अपनाएं। आर्थिक मामलों में अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें। प्रेम में स्पेस की जरूरत हो सकती है, लेकिन संवाद बनाए रखें। स्क्रीन टाइम कम करें और हल्की शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं। महीने के अंत में छोटा-सा ठोस कदम आपकी बड़ी उपलब्धि साबित होगा।

एंजेल संदेश: “सबूत बनाइए, शब्द अपने आप मान जाएंगे।”

लकी नंबर: 15

लकी रंग: टरक्वॉइज़ (Turquoise)

मीन मासिक टैरो राशिफल (Pisces Monthly Tarot Card Readings)

मार्च 2026 संवेदनशीलता और व्यवहारिकता के संतुलन का महीना है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहेगी, लेकिन उसे संरचना की जरूरत होगी।

काम में समय-सीमा और अपेक्षाएं स्पष्ट रखें। आर्थिक रूप से योजनाबद्ध खर्च करें। प्रेम में आश्वासन की जरूरत को खुलकर व्यक्त करें। रात की शांत दिनचर्या मानसिक संतुलन बनाए रखेगी। स्वास्थ्य के लिए पानी और नींद को प्राथमिकता दें। महीने के अंत में आप हल्कापन महसूस करेंगे क्योंकि आपने स्पष्टता और शांति को चुना।

एंजेल संदेश: “नरमी के साथ सीमा—यही सुरक्षा है।”

लकी नंबर: 13

लकी रंग: सी-फोम ग्रीन (Seafoam Green)

