Monthly Tarot Reading August 2026 ( मासिक टैरो राशिफल अगस्त 2026): इस माह की ऊर्जा आत्मबल, पारिवारिक सुख, सकारात्मक परिवर्तन, सफलता और नई शुरुआत का संदेश लेकर आई है। इस में इस माह कुछ राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिल सकता है, तो कुछ राशियों को किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें। परिवार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर मतभेद भी उभर सकते हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी दूसरे शहर या अलग संस्कृति से जुड़े व्यक्ति से हो सकती है। आइए टैरो गुरु मधु कोटिया से जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का मासिक टैरो राशिफल

August Monthly Horoscope 2026: मेष से लेकर मीन राशि का कैसा रहेगा अगस्त माह, जानें 12 राशियों का मासिक राशिफल

मेष मासिक टैरो राशिफल (Aries Monthly Tarot Card Readings)

अगस्त की शुरुआत आपके लिए थोड़ी व्यस्त और उलझी हुई रह सकती है। एक साथ कई जिम्मेदारियां आपका ध्यान मांगेंगी। काम, परिवार और लंबे समय से टल रहा कोई महत्वपूर्ण फैसला आपको मानसिक रूप से व्यस्त रख सकता है। आपको लग सकता है कि अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन महीने का पहला सप्ताह जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के लिए अनुकूल नहीं है। कुछ जरूरी जानकारी अभी सामने आनी बाकी है।

कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यही समय आपकी नेतृत्व क्षमता को भी सामने लाएगा। किसी वरिष्ठ अधिकारी की नजर आपके काम करने के तरीके पर रहेगी और आपके धैर्य की सराहना हो सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी पुराने ग्राहक या संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। शुरुआत भले धीमी रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बात आगे नहीं बढ़ेगी।

आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। हालांकि घर से जुड़ा कोई अचानक खर्च सामने आ सकता है। किसी के दबाव में आकर बड़ी खरीदारी करने से बचें। हर जरूरी दिखने वाली चीज वास्तव में जरूरी हो, ऐसा नहीं होता।

प्रेम संबंधों में आपका मन जल्दी-जल्दी बदल सकता है। आप स्पष्ट जवाब चाहते होंगे, जबकि सामने वाला अभी भी असमंजस में हो सकता है। रिश्ते को थोड़ा समय दें। अविवाहित जातकों की मुलाकात कार्यस्थल, दोस्तों या किसी छोटी यात्रा के दौरान किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।

महीने के अंतिम सप्ताह में लंबे समय से अटका हुआ कोई काम आगे बढ़ने लगेगा। भले ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी न हों, लेकिन स्थिति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो जाएगी और आपको आगे की दिशा समझ आने लगेगी।

लकी नंबर: 9

लकी डे: मंगलवार

एंजेल मैसेज: किसी भी बात को जल्दबाजी में समाप्त करने की कोशिश न करें। अभी एक सच्चाई सामने आना बाकी है।

वृषभ मासिक टैरो राशिफल (Taurus Monthly Tarot Card Readings)

अगस्त का महीना आपका ध्यान व्यावहारिक और भविष्य से जुड़े मामलों पर केंद्रित रखेगा। धन, घर, नौकरी की सुरक्षा और आने वाले समय की योजनाएं आपके मन में बनी रह सकती हैं। यदि पिछले कुछ समय से अस्थिरता महसूस हो रही थी तो अब परिस्थितियों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्षेत्र में प्रगति धीमी रह सकती है, लेकिन रुकावट जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। कोई व्यक्ति आपसे किसी पुराने काम को दोबारा समझाने, सुधारने या संशोधित करने के लिए कह सकता है। शुरुआत में यह बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन दूसरी कोशिश पहले से बेहतर परिणाम दे सकती है। व्यापारियों को किसी पुराने ग्राहक या परिचित की सिफारिश के माध्यम से नया अवसर मिल सकता है।

परिवार में धन या जिम्मेदारियों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। जितना संभव हो उतनी ही जिम्मेदारी लें। केवल किसी को नाराज होने से बचाने के लिए ऐसी बात पर सहमति न दें जिसे निभाना आपके लिए मुश्किल हो।

प्रेम जीवन में व्यावहारिक विषयों पर बातचीत बढ़ सकती है। समय की कमी, पारिवारिक अपेक्षाएं या भविष्य की आर्थिक योजनाएं रिश्ते का हिस्सा बन सकती हैं। अविवाहित लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन शुरुआत में वह अपने बारे में बहुत कम बताएगा।

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। अनियमित नींद, ज्यादा भोजन या लंबे समय तक खाली पेट रहने की आदत शरीर में भारीपन और थकान महसूस करा सकती है।

महीने के अंत तक परिस्थितियां काफी हद तक स्थिर हो जाएंगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय तब आसान लगेगा जब आप सभी को खुश रखने की कोशिश छोड़ देंगे।

लकी नंबर: 6

लकी डे: शुक्रवार

एंजेल मैसेज: जो आपके लिए बना है, वह आपकी मानसिक शांति छीनकर कभी आपके जीवन में नहीं टिकेगा।

मिथुन मासिक टैरो राशिफल (Gemini Monthly Tarot Card Readings)

अगस्त का महीना आपके लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। फोन कॉल, संदेश, छोटी यात्राएं और अचानक बदलती योजनाएं पूरे महीने आपको सक्रिय रखेंगी। महीने की शुरुआत में जो योजना बनाएंगे, संभव है कि अंत तक आप किसी बिल्कुल अलग काम में व्यस्त नजर आएं। यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है।

कार्यक्षेत्र में पहले सप्ताह के बाद कोई महत्वपूर्ण बातचीत आपके भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हर बात को ध्यान से सुनें, क्योंकि छोटी दिखने वाली संभावना आगे चलकर बड़ा अवसर बन सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को एक से अधिक विकल्प मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी शुरुआत में पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगेगा।

आर्थिक मामलों में आय और खर्च दोनों तेजी से चलते रहेंगे। यात्रा, तकनीक, परिवार या सामाजिक गतिविधियों पर छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। इसलिए आने वाली आय पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय कुछ बचत अवश्य रखें।

प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। एक दिन बातचीत बहुत अच्छी होगी तो अगले दिन अचानक दूरी महसूस हो सकती है। हर खामोशी का गलत मतलब निकालने से बचें। अविवाहित लोगों की किसी से ऑनलाइन या दोस्तों के माध्यम से बातचीत शुरू हो सकती है। सामने वाला आकर्षक होगा, लेकिन उसे समझना आसान नहीं रहेगा।

अनियमित दिनचर्या और लगातार सोचते रहने की वजह से नींद प्रभावित हो सकती है। देर रात तक मोबाइल चलाने या लंबी चर्चाओं से दूरी बनाना बेहतर रहेगा।

महीने के आखिर तक एक उलझा हुआ मामला धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगेगा। इसकी वजह परिस्थितियों का बदलना नहीं, बल्कि आपका खुद यह तय करना होगा कि अब किन बातों को अपने जीवन में जगह नहीं देनी है।

लकी नंबर: 5

लकी डे: बुधवार

एंजेल मैसेज: हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर खामोशी का मतलब अस्वीकार किया जाना भी नहीं होता।

कर्क मासिक टैरो राशिफल (Cancer Monthly Tarot Card Readings)

अगस्त में घर-परिवार से जुड़े विषय आपकी प्राथमिकता बन सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य आपकी भावनात्मक या व्यावहारिक मदद चाहता होगा। आप पूरे मन से उसका साथ देंगे, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि सहयोग और पूरी जिम्मेदारी उठाने में अंतर होता है।

करियर के लिहाज से महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन जल्द ही काम में गति आने लगेगी। कोई नया कार्य, बदली हुई दिनचर्या या वरिष्ठ अधिकारी की नई अपेक्षाएं आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं। शुरुआत में तरीका पसंद न आए, फिर भी अंततः इसका परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। जो लोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उन्हें पुराने क्लाइंट से दोबारा काम मिलने या किसी की सिफारिश के जरिए नया अवसर मिलने की संभावना है।

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी। घर की मरम्मत, परिवार की जरूरत या घरेलू खर्च अचानक सामने आ सकता है। इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा।

प्रेम जीवन में भावनाएं सामान्य से अधिक गहरी रहेंगी। किसी की छोटी-सी बात भी आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती है। विवाहित या प्रेम संबंध में रहने वाले लोगों को परिवार से जुड़े किसी पुराने मुद्दे पर खुलकर बातचीत करनी पड़ सकती है। अविवाहित जातक अतीत के किसी व्यक्ति को याद कर सकते हैं। ऐसे में खुद से यह जरूर पूछें कि क्या वास्तव में परिस्थितियां बदली हैं या केवल यादें लौट आई हैं।

स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या जरूरी रहेगी। यदि आराम में कमी रही तो ऊर्जा का स्तर प्रभावित हो सकता है।

महीने का अंतिम सप्ताह राहत लेकर आएगा। परिवार का कोई मामला पूरी तरह समाप्त भले न हो, लेकिन उसका बोझ पहले की तुलना में काफी हल्का महसूस होगा।

लकी नंबर: 2

लकी डे: सोमवार

एंजेल मैसेज: किसी की परवाह करना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी का बोझ अपने कंधों पर उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है।

सिंह मासिक टैरो राशिफल (Leo Monthly Tarot Card Readings)

अगस्त का महीना आपको लोगों के बीच खास पहचान दिला सकता है। इस दौरान लोग आपके काम, व्यवहार और किसी महत्वपूर्ण स्थिति को संभालने के तरीके पर नजर रखेंगे। इससे आपको सराहना भी मिलेगी, लेकिन कुछ बेवजह की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं है। कई लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं।

करियर के लिहाज से यह महीना आपके लिए नई जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है। आपको किसी टीम का नेतृत्व करने, प्रेजेंटेशन देने, ट्रेनिंग देने या किसी बड़े काम की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिल सकता है। हालांकि किसी भी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले यह जरूर देख लें कि आपको अधिकार भी मिल रहे हैं या केवल अतिरिक्त काम सौंपा जा रहा है।

आर्थिक स्थिति महीने के मध्य के बाद बेहतर होती नजर आएगी। फिर भी उत्सव, कपड़ों, सौंदर्य, यात्रा या परिवार पर खर्च बढ़ सकता है। खुद पर खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन केवल मन बदलने के लिए बड़ी खरीदारी करने से बचें।

प्रेम संबंधों में भावनाएं गहरी रहेंगी। रिश्ते में समय, प्राथमिकताओं या उपेक्षा की भावना को लेकर बहस हो सकती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी आत्मविश्वासी और सामाजिक स्वभाव वाले व्यक्ति से हो सकती है। आकर्षण मजबूत रहेगा, लेकिन सामने वाला कई लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला भी हो सकता है।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम करने और पर्याप्त आराम न मिलने से थकान महसूस हो सकती है।

महीने के अंतिम सप्ताह में कोई छोटी सफलता या प्रशंसा आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। आपको एहसास होगा कि साल की शुरुआत में मिली एक असफलता वास्तव में आपके लिए नुकसान नहीं, बल्कि बेहतर अवसर का रास्ता थी।

लकी नंबर: 1

लकी डे: रविवार

एंजेल मैसेज: अपने अच्छे काम को पहचानने के लिए आपको हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है।

कन्या मासिक टैरो राशिफल (Virgo Monthly Tarot Card Readings)

अगस्त का महीना आपको सामान्य से अधिक शांत और आत्मचिंतन करने वाला बना सकता है। भीड़-भाड़ से दूर रहकर अधूरे काम पूरे करने और अपनी निजी बातों को सीमित लोगों तक रखने का मन करेगा। हर किसी को अपनी मन स्थिति समझाना जरूरी नहीं होता।

कार्यक्षेत्र में कोई पुरानी गलती, अधूरा काम या छूटा हुआ विवरण दोबारा सामने आ सकता है। यह पूरी तरह आपकी गलती न भी हो, फिर भी उसे सुधारने की जिम्मेदारी आपके हिस्से आ सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। इसी दौरान किसी पुराने परिचित से ऐसी जानकारी या संपर्क मिल सकता है जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित होगा।

आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता जरूरी है। बैंक खाते, ऑटो डेबिट, सब्सक्रिप्शन, छोटे-छोटे भुगतान या पुराने बकायों की जांच करें। हो सकता है बिना ध्यान दिए कुछ अनावश्यक खर्च लगातार हो रहे हों।

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आप थोड़ा निजी समय चाहते होंगे। आपकी चुप्पी को साथी या परिवार का कोई सदस्य गलत समझ सकता है। इसलिए जितनी बात जरूरी हो, उतनी जरूर करें। अविवाहित लोगों का किसी पुराने सहपाठी, सहकर्मी या पुराने परिचित से दोबारा संपर्क हो सकता है।

स्वास्थ्य के मामले में पाचन, नींद और तनाव से जुड़ी परेशानियों को नजरअंदाज न करें। शरीर लगातार जो संकेत दे रहा है, उसे गंभीरता से लें।

महीने के अंत तक नई ऊर्जा महसूस होगी। किसी नए लक्ष्य या योजना पर गंभीरता से काम शुरू करने का मन बनेगा।

लकी नंबर: 7

लकी डे: बुधवार

एंजेल मैसेज: हर ठहराव देरी नहीं होता। कई बार यही विराम आपको सही फैसला लेने की स्पष्टता देता है।

तुला मासिक टैरो राशिफल (Libra Monthly Tarot Card Readings)

अगस्त में आपका सामाजिक दायरा पहले से अधिक सक्रिय रहेगा। दोस्तों से मुलाकात, नए लोगों से परिचय, कार्यक्रमों में शामिल होने या समूह गतिविधियों के अवसर मिल सकते हैं। इसी दौरान आपको यह भी समझ आने लगेगा कि कौन-से रिश्ते सच्चे हैं और कौन-से केवल आपकी कोशिशों पर टिके हुए हैं।

कार्यक्षेत्र में टीमवर्क सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। अलग-अलग लोगों के बीच तालमेल बनाए रखना आसान नहीं रहेगा। इसलिए हर जरूरी निर्देश और सहमति को लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा, ताकि बाद में किसी तरह का भ्रम न हो।

किसी पेशेवर संपर्क के माध्यम से नया अवसर मिल सकता है। शुरुआत में यह छोटा दिखाई देगा, लेकिन लगातार मेहनत करने पर भविष्य में अच्छी सफलता दे सकता है। व्यापार करने वालों को रेफरल या पुराने नेटवर्क से लाभ मिलने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, खासकर अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, कार्यक्रमों, उपहारों, घूमने-फिरने या अपनी पर्सनैलिटी पर खर्च भी बढ़ सकता है। बजट का ध्यान रखें।

प्रेम जीवन में हल्कापन और खुशियां बनी रहेंगी। साथी के साथ कहीं घूमने या अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। हालांकि एक भावनात्मक मुद्दा ऐसा भी हो सकता है जिसे आप दोनों मजाक या व्यस्तता के पीछे छिपा रहे हों। उसे नजरअंदाज करना आगे चलकर ठीक नहीं रहेगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात दोस्तों के जरिए किसी खास व्यक्ति से हो सकती है और रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा।

महीने के अंतिम सप्ताह में किसी व्यक्ति से बढ़ती दूरी साफ नजर आने लगेगी। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किन रिश्तों में आगे निवेश करना उचित है।

लकी नंबर: 3

लकी डे: शुक्रवार

एंजेल मैसेज: जो लोग वास्तव में आपके अपने होते हैं, वे आपको बार-बार अपनी जगह पर सवाल उठाने के लिए मजबूर नहीं करते।

वृश्चिक मासिक टैरो राशिफल (Scorpio Monthly Tarot Card Readings)

अगस्त का अधिकांश समय करियर और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के इर्द-गिर्द घूम सकता है। आपको महसूस होगा कि आपके काम पर विशेष नजर रखी जा रही है और अपेक्षाएं पहले से बढ़ गई हैं। यह दबाव जरूर देगा, लेकिन साथ ही खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका भी लेकर आएगा। समय पर काम पूरा करें, रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें और ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। कोई व्यक्ति आपको बेवजह किसी विवाद में शामिल करने की कोशिश कर सकता है।

महीने के मध्य में पद, जिम्मेदारी या भविष्य की दिशा से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है। कुछ लोगों को सम्मान या प्रमोशन मिलेगा, जबकि कुछ यह महसूस करेंगे कि अब वे अपनी वर्तमान भूमिका से आगे बढ़ चुके हैं। यदि बदलाव का विचार मन में आए तो भावनाओं में बहकर निर्णय लेने के बजाय पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ें।

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। वेतन, कमीशन, व्यापार या लंबे समय से रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना है। हालांकि इसका एक हिस्सा परिवार या घर की जिम्मेदारियों पर तुरंत खर्च भी हो सकता है।

प्रेम संबंधों में काम का दबाव असर डाल सकता है। साथी खुलकर शिकायत न करे, फिर भी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। ऐसे समय में छोटे-छोटे प्रयास बड़े वादों से ज्यादा असर करेंगे। अविवाहित लोगों का आकर्षण किसी महत्वाकांक्षी, गंभीर और सफल व्यक्ति की ओर बढ़ सकता है। रिश्ता बनने की संभावना रहेगी, लेकिन इसे समय देना जरूरी होगा।

तनाव का असर नींद, शरीर में अकड़न या चिड़चिड़ेपन के रूप में दिखाई दे सकता है। काम और आराम के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा।

महीने के अंत तक आपके सामने अपने भविष्य की दिशा काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। यही स्पष्टता आपको मानसिक शांति भी देगी।

लकी नंबर: 8

लकी डे: गुरुवार

एंजेल मैसेज: अपनी महत्वाकांक्षाओं को जरूर संभालकर रखें, लेकिन उन्हें इतना बड़ा न होने दें कि वही आपके जीवन की खुशियां छीन लें।

धनु मासिक टैरो राशिफल (Sagittarius Monthly Tarot Card Readings)

अगस्त का महीना आपके जीवन में नई गति और नए अनुभव लेकर आ सकता है। यात्रा, पढ़ाई, किसी नए कोर्स, कानूनी मामलों या दूसरे शहर से जुड़े कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। यदि कोई यात्रा लंबे समय से टल रही थी तो इस महीने उसके पूरे होने की संभावना है। हालांकि समय या बुकिंग में कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज और योजनाएं पहले से जांच लें।

करियर में आप अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। कोई नया कौशल सीखने, प्रशिक्षण लेने या अलग क्षेत्र में काम करने का विचार मन में आ सकता है। शुरुआत में इसका लाभ तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में यही निर्णय आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। शिक्षा, लेखन, प्रकाशन, ऑनलाइन कार्य, पर्यटन या अंतरराष्ट्रीय कारोबार से जुड़े लोगों को इस महीने अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपकी सोच बदल सकती है। केवल इसलिए किसी सुझाव को नजरअंदाज न करें क्योंकि वह आपकी अपेक्षाओं से अलग है।

आर्थिक मामलों में यात्रा, शिक्षा या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य पर खर्च होने की संभावना है। यह निवेश भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी सभी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें।

प्रेम जीवन में भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। विवाहित या प्रेम संबंध में रहने वाले लोग साथ मिलकर यात्रा, नई जगह रहने या जीवनशैली में बदलाव की योजना बना सकते हैं। वहीं परिवार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर मतभेद भी उभर सकते हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी दूसरे शहर या अलग संस्कृति से जुड़े व्यक्ति से हो सकती है। आकर्षण तो रहेगा, लेकिन दूरी या समय इस रिश्ते की परीक्षा ले सकता है।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित भोजन और पर्याप्त नींद न लेने से परेशानी हो सकती है।

महीने के अंतिम दिनों में आपको अपने भविष्य की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। भले ही पूरी योजना तैयार न हो, लेकिन यह जरूर समझ आ जाएगा कि आगे किस राह पर बढ़ना है।

लकी नंबर: 4

लकी डे: गुरुवार

एंजेल मैसेज: जीवन में आने वाला नया परिवर्तन शुरुआत में अनजान लग सकता है, लेकिन यही बदलाव आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा।

मकर मासिक टैरो राशिफल (Capricorn Monthly Tarot Card Readings)

अगस्त का महीना धन, पारिवारिक जिम्मेदारियों और साझा दायित्वों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय सामने ला सकता है। लोन, टैक्स, बीमा, निवेश या किसी बड़े भुगतान से जुड़ा मामला आपकी प्राथमिकता बन सकता है। जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित रखें और केवल मौखिक भरोसे पर कोई महत्वपूर्ण फैसला न लें।

कार्यक्षेत्र में आप किसी नई योजना पर चुपचाप काम कर सकते हैं। यह नई नौकरी, प्रोजेक्ट, बिजनेस आइडिया या किसी आवेदन से जुड़ा हो सकता है। बेहतर होगा कि जब तक पूरी तैयारी न हो जाए, तब तक अपनी योजनाएं सीमित लोगों तक ही रखें। इसी दौरान कोई ऐसी जानकारी भी मिल सकती है जो आपके करियर को लेकर सोच बदल दे।

आर्थिक स्थिति संभली हुई रहेगी, लेकिन जितनी आय होगी, उतनी ही जल्दी कोई जिम्मेदारी भी सामने आ सकती है। केवल इसलिए किसी और की आर्थिक या पारिवारिक जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें क्योंकि लोग आपको सक्षम मानते हैं।

प्रेम जीवन में गंभीर बातचीत का समय है। विवाहित या प्रेम संबंध में रहने वाले लोग विश्वास, आर्थिक जिम्मेदारियों, भावनात्मक निकटता या पुराने मतभेदों पर खुलकर बात कर सकते हैं। इस बार चुप्पी समस्या का समाधान नहीं बनेगी। अविवाहित लोगों का आकर्षण किसी शांत, रहस्यमयी और भावनात्मक रूप से गहरे व्यक्ति की ओर बढ़ सकता है। हालांकि केवल आकर्षण के आधार पर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें।

तनाव का असर जोड़ों के दर्द, पाचन, नींद या ऊर्जा की कमी के रूप में महसूस हो सकता है। शरीर को पर्याप्त आराम देना जरूरी रहेगा।

महीने के अंत तक एक कठिन बातचीत राहत लेकर आएगी। भले ही वह चर्चा आसान न हो, लेकिन उसके बाद मन का बोझ काफी हल्का महसूस होगा।

लकी नंबर: 10

लकी डे: शनिवार

एंजेल मैसेज: हर जिम्मेदारी हमेशा आपके ही कंधों पर हो, यह जरूरी नहीं। समय आने पर बोझ उतारना भी बुद्धिमानी है।

कुंभ मासिक टैरो राशिफल (Aquarius Monthly Tarot Card Readings)

अगस्त में आपके जीवन का केंद्र रिश्ते और साझेदारियां रहेंगी। चाहे वह जीवनसाथी हो, प्रेम संबंध, दोस्ती, बिजनेस पार्टनर या कोई क्लाइंट, कई रिश्तों में स्पष्टता की जरूरत महसूस होगी। साथ ही आप यह भी समझने लगेंगे कि कौन-सा रिश्ता बराबरी का है और कहां केवल आप ही समझौते कर रहे हैं।

कार्यक्षेत्र में नए समझौते, अनुबंध या साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं। कोई नया क्लाइंट या सहयोग भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। हालांकि किसी भी समझौते से पहले समय-सीमा, भुगतान और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह पढ़ना और समझना जरूरी होगा।

किसी दूसरे व्यक्ति की देरी आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। इससे झुंझलाहट होगी, लेकिन किसी एक विकल्प पर निर्भर रहने के बजाय बैकअप योजना तैयार रखना समझदारी होगी।

प्रेम जीवन में कई रिश्तों को नई दिशा मिल सकती है। विवाहित या प्रेम संबंध में रहने वाले लोग भविष्य, शादी, साथ रहने या परिवार से जुड़े विषयों पर गंभीर बातचीत कर सकते हैं। लंबे समय से अनिश्चित चल रहा रिश्ता अब किसी स्पष्ट निर्णय की ओर बढ़ेगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी आत्मविश्वासी और बेबाक स्वभाव वाले व्यक्ति से हो सकती है। आकर्षण तुरंत होगा, लेकिन दोनों अपनी-अपनी शर्तों पर चलना चाहेंगे।

साझा धन या संयुक्त खर्चों को लेकर स्पष्टता बनाए रखें। आर्थिक मामलों में पारदर्शिता भविष्य के विवादों से बचाएगी।

अनियमित नींद, अधिक स्क्रीन टाइम और मानसिक तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

महीने के अंतिम सप्ताह में आप अपनी सीमाएं तय करना सीखेंगे। कई जगहों पर आपको महसूस होगा कि हर बात की सफाई देने के बजाय केवल ‘नहीं’ कहना ही पर्याप्त है।

लकी नंबर: 11

लकी डे: शनिवार

एंजेल मैसेज: सच्चा रिश्ता कभी आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप खुद को छोटा करके उसे बचाए रखें।

मीन मासिक टैरो राशिफल ( Pisces Monthly Tarot Card Readings)

अगस्त का महीना रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में व्यस्त रख सकता है। काम, घर, स्वास्थ्य और दूसरों की छोटी-छोटी जरूरतें आपका अधिकांश समय ले सकती हैं। यदि आपने समय का सही प्रबंधन नहीं किया तो आपकी अपनी प्राथमिकताएं लगातार पीछे छूट सकती हैं।

करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी। भले ही तुरंत प्रशंसा न मिले, लेकिन आपके काम और जिम्मेदारी निभाने के तरीके पर वरिष्ठों की नजर रहेगी। कार्यस्थल पर टीम, दिनचर्या या काम के समय में बदलाव संभव है। शुरुआत में यह असुविधाजनक लगेगा, लेकिन आगे चलकर यही बदलाव आपके लिए बेहतर साबित होगा।

जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किसी परिचित के माध्यम से या बिल्कुल अलग क्षेत्र में अवसर मिल सकता है। केवल इसलिए उसे ठुकराने की जल्दबाजी न करें क्योंकि वह आपकी पहली पसंद नहीं है।

आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, बशर्ते अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य, पालतू जानवर, वाहन या घर की मरम्मत से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। ये बहुत बड़े नहीं होंगे, लेकिन बजट को प्रभावित जरूर कर सकते हैं।

प्रेम जीवन में भावनाओं से ज्यादा व्यवहार का महत्व रहेगा। इस महीने यह पहचानना आसान होगा कि मुश्किल समय में वास्तव में कौन आपके साथ खड़ा है। अविवाहित लोगों की मुलाकात कार्यस्थल, फिटनेस सेंटर, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों या रोजमर्रा की दिनचर्या के दौरान किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। यह रिश्ता धीरे-धीरे लेकिन मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगा।

स्वास्थ्य को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। लंबे समय से टल रही जांच, बार-बार होने वाली परेशानी या अनियमित नींद पर ध्यान देना आवश्यक है।

महीने का अंतिम सप्ताह संतोष और उपलब्धि का एहसास देगा। लंबे समय से अधूरा पड़ा कोई काम आखिरकार पूरा हो सकता है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी।

लकी नंबर: 12

लकी डे: सोमवार

एंजेल मैसेज: छोटी-छोटी अच्छी आदतें नियमित रूप से अपनाने से वह बदलाव आता है, जो केवल बड़े वादों से कभी नहीं आता।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।