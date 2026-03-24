Monthly Tarot Reading April 2026 ( मासिक टैरो राशिफल अप्रैल 2026): टैरो राशिफल के द्वारा किसी भी राशि के भविष्य के बारे में काफी हद तक सटीक जाना जा सकता है। अप्रैल 2026 ( April Horoscope 2026) की बात करें, तो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से काफी खास जाने वाला है। इस माह के आरंभ में ही ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। इस माह मंगल के अलावा सूर्य, बुध राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की बात करें, तो गुरु मिथुन राशि, केतु सिंह राशि, राहु कुंभ राशि और शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा की बात करें, तो वह हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करते रहेंगे, जिससे किसी न किसी ग्रह के संयोग करके शुभ-अशुभ योगों का निर्माण करते रहेंगे। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि अप्रैल माह पैसा, रुतबा, सम्मान, प्रसिद्धि दे सकता है। कुछ राशि के जातकों को नौकरी और बिजनेस में भी अपार सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं या फिर बीमारियां दूर हो सकती है। आइए टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया से जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का मासिक टैरो राशिफल…

अप्रैल माह में बनने वाले योगों की बात करें, तो मीन राशि में मंगल, शनि और सूर्य की युति हो रही है, जिससे मंगल आदित्य के साथ त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। इसके अलावा कुंभ राशि में राहु बुध का संयोग होगा और 11 के बाद बुध मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे वहां चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा शुक्र की बात करें, तो इस माह मेष, वृषभ में रहेंगे, सूर्य मीन और मेष में रहेंगे। बुध माह के अंत में मेष राशि में प्रवेश करेंगे।

मेष मासिक टैरो राशिफल (Aries Monthly Tarot Card Readings)

अप्रैल 2026 मेष राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों को संभालने का महीना है। आपको महसूस होगा कि अगर आपने कमान अपने हाथ में नहीं ली तो चीजें बिखर सकती हैं। हालांकि हर समस्या को खुद हल करने की आदत इस बार आपको थका सकती है। बेहतर होगा कि एक मुख्य लक्ष्य चुनें। चाहे वह करियर हो, सेहत, पैसा या कोई प्रोजेक्ट और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें।

महीने की शुरुआत में आसपास के लोग जल्दबाज़ी या तनाव में दिख सकते हैं, लेकिन आपको शांत रहकर वास्तविक स्थिति समझनी होगी। खर्चों पर भी नज़र रखें, क्योंकि छोटे-छोटे खर्च मिलकर बड़ा असर डाल सकते हैं। रिश्तों में सच्चाई के साथ-साथ बात करने का तरीका भी महत्वपूर्ण रहेगा। नियमित हल्की शारीरिक गतिविधि आपको बेहतर महसूस कराएगी। महीने के अंत तक आपको संतोष इस बात का होगा कि आपने सही चीज़ों पर ध्यान दिया।

एंजल मैसेज: “जल्दबाज़ी मत करो, सही चुनाव करो।”

लकी नंबर: 42

लकी रंग: डीप कोरल

वृषभ मासिक टैरो राशिफल (Taurus Monthly Tarot Card Readings)

वृषभ राशि के लिए अप्रैल 2026 हल्का होने और खुद को प्राथमिकता देने का समय है। आप लंबे समय से दूसरों की जिम्मेदारियां उठा रहे थे, लेकिन अब अपनी ऊर्जा को संभालना जरूरी होगा। महीने की शुरुआत में अधूरे काम पूरे करने से मानसिक शांति मिलेगी। कामकाज में स्थिरता बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बार-बार बदलाव करने से बचें।

आर्थिक मामलों में एक स्पष्ट नियम बनाना जरूरी है, जिससे खर्च संतुलित रहे। रिश्तों में चुप रहने के बजाय अपनी बात साफ शब्दों में रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम लाभ देगा। महीने के अंत तक आप खुद को अधिक संतुलित और शांत महसूस करेंगे।

एंजल मैसेज: “बोझ हल्का करें।”

लकी नंबर: 18

लकी रंग: ऑलिव ब्रॉन्ज

मिथुन मासिक टैरो राशिफल (Gemini Monthly Tarot Card Readings)

मिथुन राशि के लिए अप्रैल 2026 व्यस्तता और सूचनाओं से भरा रह सकता है। कई काम, योजनाएं और विचार एक साथ चलेंगे, जिससे ध्यान भटक सकता है। ऐसे में एक मुख्य लक्ष्य तय कर उस पर लगातार काम करना बेहतर रहेगा। संचार इस महीने महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें और जरूरी बातों की पुष्टि जरूर करें। छोटे-छोटे खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

रिश्तों में अनावश्यक सोच-विचार से बचें और सीधे संवाद करें। रात में मोबाइल या स्क्रीन का उपयोग कम करने से मानसिक शांति मिलेगी। महीने के अंत तक वही लोग सफल महसूस करेंगे जो अधूरे कामों को पूरा करेंगे।

एंजल मैसेज: “कम करो, लेकिन पूरा करो।”

लकी नंबर: 33

लकी रंग: लाइम ज़ेस्ट

कर्क मासिक टैरो राशिफल (Cancer Monthly Tarot Card Readings)

कर्क राशि के लिए अप्रैल 2026 भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहने वाला समय है। आप आसपास के माहौल से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए शुरुआत से ही अपनी सीमाएं तय करना जरूरी होगा। काम में बेहतर परिणाम तब मिलेंगे जब आप एक समय में एक काम पर ध्यान देंगे। खर्चों में भावनात्मक निर्णय लेने से बचें और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें।

रिश्तों में संकेत देने के बजाय स्पष्ट रूप से अपनी जरूरतें बताना फायदेमंद रहेगा। घर का वातावरण आपके मूड को प्रभावित करेगा, इसलिए छोटे-छोटे बदलाव सकारात्मक असर डालेंगे। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद, पानी और संतुलित भोजन जरूरी रहेगा।

एंजल मैसेज: “आपकी शांति सबसे पहले।”

लकी नंबर: 27

लकी रंग: मून व्हाइट

सिंह मासिक टैरो राशिफल (Leo Monthly Tarot Card Readings)

सिंह राशि के लिए अप्रैल 2026 पहचान और प्रभाव का महीना है। लोग आपके काम और व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे, लेकिन खुद को साबित करने की जरूरत महसूस करना आपको थका सकता है। इस समय स्थिरता और निरंतरता पर ध्यान देना अधिक लाभदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र में अपने काम को बोलने दें, अनावश्यक दिखावे से बचें। खर्चों में दिखावे के बजाय गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। रिश्तों में समय और ध्यान देना जरूरी होगा।

अगर थकान महसूस हो तो खुद को समय देना जरूरी है। महीने के अंत तक आप संतोष महसूस करेंगे कि आपने अपने लक्ष्य पर स्थिरता से काम किया।

एंजल मैसेज: “शांत शक्ति ही असली ताकत है।”

लकी नंबर: 16

लकी रंग: एंटीक गोल्ड

कन्या मासिक टैरो राशिफल (Virgo Monthly Tarot Card Readings)

कन्या राशि के लिए अप्रैल 2026 व्यवस्थित होने का समय है। आप अपने जीवन के कई पहलुओं को सुधारना चाहेंगे, लेकिन एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। कार्यक्षेत्र में निरंतरता बनाए रखना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर समझने के लिए खर्चों का रिकॉर्ड रखना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में अपनी बात नरमी से रखना आवश्यक होगा।

स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम जरूरी है। डिजिटल अव्यवस्था भी आपके मन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए उसे भी व्यवस्थित करें। महीने के अंत तक आपको मानसिक हल्कापन महसूस होगा।

एंजल मैसेज: “सरल बनाओ, फिर सुकून पाओ।”

लकी नंबर: 21

लकी रंग: वार्म बेज

तुला मासिक टैरो राशिफल (Libra Monthly Tarot Card Readings)

तुला राशि के लिए अप्रैल 2026 स्पष्टता लाने का समय है। दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना इस बार भारी पड़ सकता है। कामकाज में स्पष्ट जिम्मेदारियां और समयसीमा तय करना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में एक नियम बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में अपनी बात खुलकर और शांति से रखना जरूरी है।

आपके आसपास का वातावरण आपके मूड को प्रभावित करेगा, इसलिए छोटे बदलाव भी सकारात्मक असर देंगे। किसी भी प्रतिक्रिया से पहले थोड़ी देर रुकना आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा।

एंजल मैसेज: “सच्चाई ही संतुलन है।”

लकी नंबर: 30

लकी रंग: डस्टी रोज

वृश्चिक मासिक टैरो राशिफल (Scorpio Monthly Tarot Card Readings)

वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल 2026 आंतरिक रूप से गहरा और सोच-विचार वाला समय है। आपकी समझ और अंतर्ज्ञान तेज रहेगा, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में योजना बनाकर और शांत तरीके से काम करना बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में भावनात्मक खर्चों से बचें और निर्णय लेने से पहले समय दें। रिश्तों में ईमानदारी जरूरी है, लेकिन साथ ही दूसरों को स्पेस देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा।

मानसिक शांति के लिए ध्यान, एकांत और कम शोर वाला वातावरण फायदेमंद रहेगा। महीने के अंत तक आप खुद को अधिक मजबूत और स्पष्ट महसूस करेंगे।

एंजल मैसेज: “शांत फैसले बड़ा बदलाव लाते हैं।”

लकी नंबर: 14

लकी रंग: डीप प्लम

धनु मासिक टैरो राशिफल (Sagittarius Monthly Tarot Card Readings)

धनु राशि के लिए अप्रैल 2026 दिशा तय करने का समय है। आपके पास कई अवसर होंगे, लेकिन एक साथ सब पर ध्यान देने से परिणाम कमजोर हो सकते हैं। दो मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में संपर्क और संवाद से नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी है। रिश्तों में भरोसा बनाए रखने के लिए वादों को निभाना जरूरी होगा।

नई जगहों पर जाना या माहौल बदलना आपके लिए ऊर्जा बढ़ाने वाला साबित होगा। महीने के अंत तक आपको अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे।

एंजल मैसेज: “एक दिशा चुनो और उसी पर टिके रहो।”

लकी नंबर: 25

लकी रंग: इंडिगो इंक

मकर मासिक टैरो राशिफल (Capricorn Monthly Tarot Card Readings)

मकर राशि के लिए अप्रैल 2026 स्थिरता बनाने का समय है। आप सब कुछ नियंत्रित करना चाहेंगे, लेकिन हर जिम्मेदारी अकेले उठाना जरूरी नहीं है। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में लंबित कार्यों को जल्दी पूरा करना मानसिक शांति देगा।

रिश्तों में समय और ध्यान देना जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम जरूरी है। महीने के अंत तक आपको संतोष होगा कि आपने एक मजबूत आधार तैयार किया है।

एंजल मैसेज: “मजबूत बनो, लेकिन बोझ मत उठाओ।”

लकी नंबर: 37

लकी रंग: स्टील ग्रे

कुंभ मासिक टैरो राशिफल (Aquarius Monthly Tarot Card Readings)

कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2026 क्रियाशील रहने का समय है। आपके पास कई विचार होंगे, लेकिन उन्हें वास्तविकता में बदलना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में अपनी बात सरल और स्पष्ट तरीके से रखना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक रूप से अपनी क्षमताओं को सही तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी है। रिश्तों में दूरी बनाए रखने के बजाय संवाद बनाए रखें। मानसिक संतुलन के लिए स्क्रीन टाइम कम करना और शारीरिक गतिविधि बढ़ाना जरूरी होगा। महीने के अंत तक आप एक ठोस प्रगति देख पाएंगे।

एंजल मैसेज: “पहला कदम उठाओ।”

लकी नंबर: 19

लकी रंग: एक्वा टील

मीन मासिक टैरो राशिफल ( Pisces Monthly Tarot Card Readings)

मीन राशि के लिए अप्रैल 2026 संतुलन और स्पष्टता लाने का समय है। आपकी संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान मजबूत रहेगा, लेकिन साथ ही योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में स्पष्टता रखने से काम आसान होगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करना जरूरी है। रिश्तों में अपनी जरूरतों को खुलकर व्यक्त करना फायदेमंद रहेगा।

मानसिक शांति के लिए रात की दिनचर्या सुधारना जरूरी होगा। पर्याप्त नींद और पानी आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। महीने के अंत तक आप खुद को अधिक हल्का और संतुलित महसूस करेंगे।

एंजल मैसेज: “नरम सीमाएं ऊर्जा बचाती हैं।”

लकी नंबर: 280

लकी रंग: सी मिस्ट ग्रीन

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।