Tarot Horoscope 11 November 2026 (आज का टैरो राशिफल 11 नवंबर 2026): बुधवार का टैरो राशिफल नई शुरुआत, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और रिश्तों में मजबूती का संकेत दे रहा है। आज कुछ राशियों को नए प्रोजेक्ट या विचारों पर काम करने की प्रेरणा मिल सकती है, वहीं कुछ लोगों के लिए व्यक्तिगत उपलब्धियां और पुराने दोस्तों से मुलाकात खुशी का कारण बन सकती हैं। करियर और कारोबार में रचनात्मकता और संवाद की भूमिका अहम रहेगी। हालांकि हर अवसर पर तुरंत फैसला लेना जरूरी नहीं है। कुछ मामलों में धैर्य रखकर आगे बढ़ना बेहतर होगा। आज अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें, नए अनुभवों के लिए तैयार रहें और अपने करीबियों को भी समय दें। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का आज का टैरो राशिफल…

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज एस ऑफ वांड्स आपको किसी नए प्रोजेक्ट या विचार की दिशा में पहला कदम उठाने की प्रेरणा देता है, जबकि द मैजिशियन याद दिलाता है कि आपकी संवाद क्षमता और रचनात्मकता विचारों को परिणाम में बदल सकती है। द सन और नाइन ऑफ कप्स खुशी, आत्मविश्वास और अपनी उपलब्धियों से संतुष्टि मिलने का संकेत देते हैं। वहीं सिक्स ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स पुराने रिश्तों, भावनात्मक जुड़ाव और महत्वपूर्ण बातचीत को खास बना सकते हैं।

आज के कार्ड यह भी सलाह देते हैं कि हर अवसर पर तुरंत प्रतिबद्धता जताना जरूरी नहीं है। द फूल नए अनुभवों के लिए तैयार रहने को कहता है, जबकि सेवन ऑफ पेंटाकल्स धैर्य और निरंतर प्रयासों का महत्व समझाता है। पेज ऑफ पेंटाकल्स सीखने और करियर में आगे बढ़ने के अवसरों पर ध्यान देने का संकेत देता है। वहीं द स्टार आपके सपनों के प्रति उम्मीद और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कुल मिलाकर आज अपनी महत्वाकांक्षाओं पर काम करें, रिश्तों को समय दें और अपनी उपलब्धियों की सराहना करना न भूलें। छोटी-छोटी समझदारी भरी कोशिशें ही आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनती हैं।

मेष राशि— एस ऑफ वांड्स

टैरो कार्ड एस ऑफ वांड्स आज आपके जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा लेकर आ सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट, विचार या अवसर को लेकर मन में जोश रहेगा। जिस काम को आप पिछले कुछ समय से शुरू करने की सोच रहे थे, उसकी दिशा में आज पहला कदम उठा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अपने विचार वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखने या कोई नई जिम्मेदारी स्वीकार करने का मौका मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए नई रणनीति, सेवा या विस्तार की योजना पर विचार करना फायदेमंद रहेगा। हालांकि कोई बड़ा निवेश करने से पहले व्यावहारिक योजना जरूर बनाएं। प्रेम संबंधों में आपका उत्साह रिश्ते में नई ताजगी ला सकता है, लेकिन काम के बीच अपनों को समय देना न भूलें। सिंगल जातक किसी से बातचीत शुरू करने के लिए पहल कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में नए अवसरों की संभावनाएं रहेंगी। सेहत के लिए सक्रिय दिनचर्या अपनाना अच्छा रहेगा। आज मिली प्रेरणा को सही दिशा में लगाकर आप किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की शुरुआत कर सकते हैं।

आज का संदेश: नए विचारों और अवसरों का आत्मविश्वास के साथ स्वागत करें। लगातार प्रयास से नई शुरुआत को सफलता में बदला जा सकता है।

वृषभ राशि— नाइन ऑफ कप्स

नाइन ऑफ कप्स कार्ड आज संतुष्टि, खुशी और व्यक्तिगत उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। कोई ऐसा काम पूरा हो सकता है, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और अपनी मेहनत पर गर्व महसूस होगा। कार्यक्षेत्र में किसी जिम्मेदारी को पूरा करने या अच्छे परिणाम मिलने से संतोष मिल सकता है। कारोबार करने वालों को अपनी किसी योजना के सकारात्मक नतीजे दिखाई दे सकते हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर भी मन में राहत और संतुष्टि रहेगी, लेकिन खुशी के उत्साह में गैरजरूरी खर्च करने से बचें। प्रेम संबंधों में पार्टनर का कोई खास व्यवहार या प्यार भरी बातचीत आपका दिन बना सकती है। सिंगल जातकों को किसी की ओर से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। परिवार के सदस्यों की उपलब्धि या सहयोग भी खुशी का कारण बन सकता है। आज अपनी छोटी-बड़ी सफलताओं को पहचानने और उनका आनंद लेने का समय है। सेहत के मामले में खानपान का ध्यान रखें और जरूरत से ज्यादा आराम या खानपान से बचें। जो कुछ हासिल किया है, उसके लिए आभार जताना आपके मन को और सकारात्मक बनाएगा।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों का आनंद लें और छोटी खुशियों को भी महत्व दें। संतुष्टि और आभार आज आपके दिन को खास बना सकते हैं।

मिथुन राशि— द मैजिशियन

द मैजिशियन कार्ड आज आपकी संवाद क्षमता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को मजबूत करने का संकेत दे रहा है। आप अपनी बात और हुनर के दम पर मनचाहा परिणाम हासिल कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कोई प्रस्ताव रखने, मीटिंग में अपनी राय देने या किसी लंबित समस्या का नया समाधान निकालने के लिए दिन अनुकूल है। आपकी बातों से सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए मार्केटिंग, नेटवर्किंग और नए लोगों से संपर्क बनाना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में उपलब्ध संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करें और किसी भी वादे को पूरा करने की क्षमता का आकलन जरूर करें। प्रेम संबंधों में अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करने से आपसी समझ बढ़ सकती है। सिंगल जातक अपनी बातचीत और आत्मविश्वास से किसी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। परिवार में किसी चर्चा के दौरान आपकी समझदारी काम आ सकती है। हालांकि ऐसे वादे न करें, जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो। आपकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की है।

आज का संदेश: अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। रचनात्मक सोच और स्पष्ट बातचीत से आप मनचाहा परिणाम हासिल कर सकते हैं।

♋ कर्क राशि— सिक्स ऑफ कप्स

सिक्स ऑफ कप्स कार्ड आज पुराने रिश्तों, यादों और बीते समय से जुड़े लोगों की ओर आपका ध्यान खींच सकता है। किसी पुराने दोस्त, पूर्व सहकर्मी या ऐसे व्यक्ति से दोबारा बातचीत हो सकती है, जिससे लंबे समय से संपर्क नहीं था। अचानक मिला संदेश या मुलाकात पुरानी अच्छी यादें ताजा कर सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी पुराने संपर्क से उपयोगी सलाह या अवसर मिल सकता है। कोई पुराना प्रोजेक्ट या विचार भी दोबारा आपके सामने आ सकता है, जिसमें आगे बढ़ने की संभावना हो। आर्थिक मामलों में केवल पुराने अनुभवों के आधार पर फैसला न लें, बल्कि मौजूदा स्थिति को भी ध्यान में रखें। प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ पुरानी यादें साझा करने से नजदीकियां बढ़ेंगी। सिंगल जातकों की किसी पुराने परिचित से बातचीत शुरू हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से भावनात्मक सुकून मिलेगा। हालांकि बीते समय की यादों में इतना न खोएं कि वर्तमान की जिम्मेदारियां पीछे छूट जाएं। अपने मन का ख्याल रखें और अतीत तथा वर्तमान के बीच संतुलन बनाए रखें।

आज का संदेश: पुरानी यादों और रिश्तों को संजोएं, लेकिन वर्तमान पर भी ध्यान दें। किसी पुराने परिचित से दोबारा जुड़ना खुशी दे सकता है।

सिंह राशि— द सन

द सन कार्ड आत्मविश्वास, खुशी, स्पष्टता और सफलता का बेहद सकारात्मक संकेत दे रहा है। आज आपका उत्साह और सकारात्मक रवैया निजी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी बात रखने, नई जिम्मेदारी लेने या किसी काम की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है। जो काम पहले मुश्किल लग रहा था, उसे लेकर भी आपका नजरिया सकारात्मक हो सकता है। कारोबार करने वालों को अपने उत्पाद, सेवाओं या योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सकारात्मक स्थिति के बावजूद समझदारी से फैसले लें और केवल उत्साह में खर्च न करें। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने और साथ समय बिताने से रिश्ते में खुशियां बढ़ेंगी। शादीशुदा जातक पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। सिंगल जातकों का खुशमिजाज स्वभाव किसी को आकर्षित कर सकता है। परिवार में भी माहौल खुशनुमा रह सकता है। ऊर्जा अच्छी रहेगी, फिर भी आराम और नियमित दिनचर्या को नजरअंदाज न करें। आज अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने का अच्छा मौका है।

आज का संदेश: आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आज अपनी योजनाओं को पूरा करने और खुशियों का आनंद लेने का दिन है।

कन्या राशि— पेज ऑफ पेंटाकल्स

पेज ऑफ पेंटाकल्स कार्ड सीखने, व्यावहारिक अवसरों और करियर में विकास का संकेत दे रहा है। आज आपको कोई नया कौशल सीखने, कोर्स करने या ऐसी जानकारी हासिल करने का मौका मिल सकता है, जो भविष्य में आपके काम आएगी। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने और नई जिम्मेदारियों को समझने पर ध्यान दें। छोटी-सी सीख भी लंबे समय में आपके करियर को मजबूत कर सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को ऐसे अवसरों पर विचार करना चाहिए, जहां सीखने और आगे बढ़ने की गुंजाइश हो। कारोबार करने वालों के लिए नए बाजार, तकनीक या बिजनेस प्लान को समझना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में बचत और निवेश के विकल्पों की जानकारी जुटाने के लिए समय अच्छा है, लेकिन बिना पूरी जांच के पैसा न लगाएं। प्रेम संबंधों में आपका व्यावहारिक स्वभाव पार्टनर को सहयोग दे सकता है, लेकिन अपनी भावनाएं जाहिर करना भी जरूरी है। विद्यार्थियों को पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। अनुशासित दिनचर्या अपनाएं और खुद पर बेवजह दबाव न डालें।

आज का संदेश: सीखने के नए अवसरों के लिए तैयार रहें। आज हासिल किया गया ज्ञान भविष्य में करियर को नई दिशा दे सकता है।

तुला राशि— द एम्प्रेस

द एम्प्रेस कार्ड आज रचनात्मकता, रिश्तों, आराम और निजी खुशियों पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। आप अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने, किसी रचनात्मक विचार पर काम करने या करीबियों के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी कल्पनाशीलता और दूसरों को समझने की क्षमता नए विचार विकसित करने में मदद करेगी। कला, डिजाइन, ब्यूटी, कम्युनिकेशन या क्रिएटिव बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्साहजनक हो सकता है। आर्थिक मामलों में अपनी सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का मन होगा, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी है। प्रेम संबंधों में प्यार, अपनापन और भावनात्मक सहयोग रिश्ते को मजबूत करेंगे। सिंगल जातक अपनी भावनाएं जाहिर करने में सहज महसूस कर सकते हैं। परिवार में किसी के साथ समय बिताना या छोटा-सा सरप्राइज देना खुशी ला सकता है। अपनी सेहत और व्यक्तिगत देखभाल पर भी ध्यान दें। पर्याप्त आराम करें और उन गतिविधियों के लिए समय निकालें, जिनसे आपको खुशी मिलती है। जिम्मेदारियों के साथ अपनी पसंद और रचनात्मकता को भी जगह दें।

आज का संदेश: रचनात्मकता, रिश्तों और अपनी खुशियों को महत्व दें। खुद और अपनों का ख्याल रखने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि— किंग ऑफ वांड्स

किंग ऑफ वांड्स कार्ड नेतृत्व, दृढ़ निश्चय, महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारी संभालने की क्षमता का संकेत दे रहा है। आज आप किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को लेकर गंभीर हो सकते हैं और उसे पूरा करने के लिए पहल कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता टीम को दिशा देने, नई जिम्मेदारी संभालने या किसी चुनौतीपूर्ण काम को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। कारोबार करने वालों के लिए विकास की योजनाओं की समीक्षा करने और विस्तार की दिशा में व्यावहारिक कदम उठाने का समय है। आपका आत्मविश्वास दूसरों का सहयोग दिला सकता है, लेकिन उन लोगों से जल्दबाजी की उम्मीद न करें, जिनकी काम करने की गति अलग है। आर्थिक मामलों में रणनीति बनाकर आगे बढ़ें और महत्वाकांक्षा में आकर अनावश्यक जोखिम न लें। प्रेम संबंधों में आपका मजबूत व्यक्तित्व सकारात्मक रहेगा, बशर्ते आप पार्टनर की भावनाओं को भी समझें। परिवार के सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दें। सिंगल जातक किसी पसंदीदा व्यक्ति से बातचीत की पहल कर सकते हैं। सेहत के लिए काम के बीच आराम करना जरूरी होगा।

आज का संदेश: अपने लक्ष्य की जिम्मेदारी आत्मविश्वास के साथ संभालें। दृढ़ निश्चय और नेतृत्व क्षमता आपको सफलता की ओर ले जा सकती है।

धनु राशि— द फूल

द फूल कार्ड नई संभावनाओं, नए अनुभवों और बदलाव के लिए तैयार रहने का संदेश दे रहा है। आज आपका मन कुछ अलग करने, किसी नए अवसर को आजमाने या अपनी सामान्य दिनचर्या से बाहर निकलने का हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई नया विचार या प्रोजेक्ट सीखने और आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। यदि आप नौकरी बदलने या कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले सभी पहलुओं की जानकारी हासिल करें। यह कार्ड नई शुरुआत को प्रोत्साहित करता है, लेकिन बिना सोचे-समझे कोई बड़ी प्रतिबद्धता करने की सलाह नहीं देता। आर्थिक मामलों में उत्साह के कारण गैरजरूरी जोखिम या अचानक खर्च करने से बचें। प्रेम संबंधों में नया नजरिया अपनाने से रिश्ते में ताजगी आ सकती है। सिंगल जातक नए लोगों से मिलने और बातचीत करने के लिए उत्साहित रहेंगे। परिवार के सदस्य भी आपको कुछ नया आजमाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें, लेकिन जरूरी जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखें। नए अनुभवों का आनंद लें और बड़े फैसलों में व्यावहारिकता बरतें।

आज का संदेश: नए अवसरों को तलाशने से पीछे न हटें, लेकिन उत्साह में आकर जल्दबाजी न करें। सोच-समझकर की गई शुरुआत बेहतर परिणाम देगी।

मकर राशि— सेवन ऑफ पेंटाकल्स

सेवन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड धीरे-धीरे हो रही प्रगति, धैर्य और लगातार प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। आपको लग सकता है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके अनुसार परिणाम अभी नहीं मिले हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके प्रयास बेकार जा रहे हैं। कार्यक्षेत्र में तुरंत पहचान मिलने की उम्मीद करने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता और निरंतरता पर ध्यान दें। कारोबार करने वाले लोग अब तक हुई प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं और उन क्षेत्रों को पहचान सकते हैं, जहां सुधार की जरूरत है। केवल नतीजों में देरी के कारण अपनी योजनाओं में अचानक बदलाव न करें। आर्थिक मामलों में बचत, निवेश और भविष्य की योजनाओं का आकलन करने के लिए समय अच्छा है। प्रेम संबंधों में धैर्य और लगातार सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार को आपकी जरूरत हो सकती है, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं के लिए भी समय निकालें। विद्यार्थियों को धीमी प्रगति से निराश होने के बजाय तैयारी जारी रखनी चाहिए। सेहत के लिए तनाव से बचें और अपनी दिनचर्या संतुलित रखें। आज का दिन याद दिलाता है कि बड़ी उपलब्धियों के लिए समय और निरंतर मेहनत जरूरी है।

आज का संदेश: अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और प्रक्रिया को समय दें। धीरे-धीरे हो रही प्रगति भी आपको लक्ष्य के करीब ले जा रही है।

कुंभ राशि— द स्टार

द स्टार कार्ड उम्मीद, प्रेरणा और अपने सपनों के प्रति दोबारा विश्वास जगाने का संकेत दे रहा है। यदि हाल के दिनों में आप भविष्य को लेकर असमंजस में थे या किसी लक्ष्य में देरी का सामना कर रहे थे, तो आज आपका उत्साह लौट सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई नया विचार या सकारात्मक बातचीत आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए विचार मिल सकते हैं। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे जातक भी नए विकल्पों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आर्थिक मामलों में लंबे समय की स्थिरता पर ध्यान दें और तुरंत लाभ की उम्मीद न रखें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ और सकारात्मक बातचीत से नजदीकियां बढ़ेंगी। सिंगल जातक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसकी सोच उनसे मेल खाती हो। परिवार का सहयोग भी आपका मनोबल बढ़ा सकता है। मानसिक शांति के लिए अपनी पसंद की गतिविधियों को समय दें। पुरानी निराशाओं को अपने भविष्य की उम्मीदों पर हावी न होने दें। सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा के साथ लगातार प्रयास करना भी जरूरी है।

आज का संदेश: अपनी उम्मीदों और सपनों को जिंदा रखें। प्रेरणा के साथ लगातार मेहनत करने से नए रास्ते खुल सकते हैं।

मीन राशि— टू ऑफ कप्स

टू ऑफ कप्स कार्ड आज आपसी समझ, सम्मान और करीबी रिश्तों में मजबूती का संकेत दे रहा है। किसी खास व्यक्ति के साथ बातचीत या उसका कोई छोटा-सा प्रयास आपको भावनात्मक रूप से करीब ला सकता है। प्रेम संबंधों में पार्टनर की जरूरतों को समझने और अपनी बात खुलकर रखने से आपसी तालमेल बेहतर होगा। यदि हाल में कोई गलतफहमी हुई है, तो शांत बातचीत से उसे दूर करने का मौका मिल सकता है। सिंगल जातकों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी पसंद और सोच उनसे मिलती हो। कार्यक्षेत्र में सहयोग और अच्छे पेशेवर संबंध काम को आसान बना सकते हैं। किसी साझेदारी या मिलकर काम करने के अवसर पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को पहले स्पष्ट कर लें। आर्थिक मामलों में किसी के साथ साझा जिम्मेदारी लेने से पहले सभी शर्तें समझें। परिवार के साथ समय बिताने और एक-दूसरे का सहयोग करने से रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। दूसरों की भावनाएं समझना आपकी खूबी है, लेकिन अपनी जरूरतों को भी खुलकर जाहिर करें। मानसिक संतुलन के लिए आराम और पसंदीदा गतिविधियों को समय दें।

आज का संदेश: ईमानदारी, समझदारी और आपसी सम्मान से रिश्तों को मजबूत बनाएं। जब दोनों पक्ष एक-दूसरे की बात समझते हैं, तो संबंध और गहरे होते हैं।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मैं नए अवसरों का आत्मविश्वास के साथ स्वागत करता/करती हूं। अपनी उपलब्धियों की सराहना करता/करती हूं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं। मैं अपने रिश्तों को महत्व देता/देती हूं और आने वाले कल पर भरोसा रखता/रखती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।