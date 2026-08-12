Surya Grahan 2026 LIVE Updates: साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। बता दें कि ये एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, जिसे विज्ञान और ज्योतिष दोनों में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य ग्रहण होने का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। साल के दूसरे सूर्य ग्रहण की बात करें, तो ये आज रात को आरंभ होने वाला है। इसी कारण ये भारत में नजर नहीं आने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य चंद्रमा की राशि कर्क में और बुध के नक्षत्र अश्लेषा में लगने वाला है जिसका असर 12 राशियों में किसी न किसी तरह से देखने को मिलने वाला है। आइए जानते हैं साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का समय, सूतक काल, किन देशों में आएगा नजर, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व सहित अन्य जानकारी…
सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा? (Surya Grahan 2026 kitne baje lagega)
भारतीय समय के अनुसार, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज रात 9 बजकर 4 मिनट पर आरंभ होगा, जो मध्य करीब रात 11 बजकर 16 मिनट पर रहेगा और ग्रहण का समापन रात में 1 बजकर 27 मिनट पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट की होगी।
गर्भवती महिलाओं के लिए नियम। सूर्य ग्रहण राशिफल। आज का पंचांग 12 अगस्त 2026।
कहां देख सकते हैं सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग (Surya Grahan Livestreaming)
आज लगने वाले सूर्य ग्रहण को अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA द्वारा लाइवस्ट्रीम किए जाने की उम्मीद है। यानी जिन देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, वे लोग नासा के यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइव देख पाएंगे।
Surya Grahan 2027 LIVE: कब लगेगा अगला सूर्य ग्रहण
बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त यानी आज लग रहा है। इसके बाद अगला सूर्य ग्रहण नए साल 2027 की 6 फरवरी को लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि, ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा।
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण देखते समय बरतें सावधानियां
कैसे देखें सूर्य ग्रहण
पिनहोल प्रोजेक्शन या पानी में प्रतिबिंब जैसी वैज्ञानिक विधियों से देखें।मोबाइल से सीधा सूर्य की फोटो/वीडियो न लें – सेंसर खराब हो सकता है।बच्चों और बुजुर्गों को अकेले ग्रहण न देखने दें।
सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा (Surya Grahan 2026 Katha)
पुराणों में राहु और केतु को असुर स्वरूप माना गया है। कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश प्रकट हुआ। अमरत्व प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और युक्ति से देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया, जबकि दानवों को अमृत नहीं दिया गया।
उसी समय राहु ने चालाकी से देवता का वेश धारण किया और देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और इसकी सूचना भगवान विष्णु को दी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत का स्पर्श हो जाने के कारण उसका सिर अमर हो गया और आकाश में स्थापित हो गया।
मान्यता है कि वही राहु समय-समय पर सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में देखते हैं।
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण के समय करें इन मंत्रों का जाप
मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण के समय जह करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती हैं और मानसिक तनाव कम करने में मदद मिलती है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय "ॐ सूर्याय नमः, ‘ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः’या ‘ॐ घृणिः सूर्याय नमः’ मंत्र का जाप करें।
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का असर मीन राशि पर
मीन राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव संतान और प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। बच्चों से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए उनके साथ धैर्य से पेश आएं। बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखें। रिलेशनशिप में किसी तरह की गलतफहमी या धोखे से बचने के लिए रिश्तों में पारदर्शिता रखें। वहीं कार्यक्षेत्र में लाभ के अवसर बन सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र, शिक्षा और आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रह सकती है।
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का असर कुंभ राशि पर
कुंभ राशि वालों के लिए यह समय नौकरी और कार्यक्षेत्र के मामले में थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नौकरी में टारगेट या काम से जुड़ी गलती तनाव का कारण बन सकती है। सहकर्मियों से विवाद करने से बचें और ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दें। कर्ज या आर्थिक दबाव भी परेशान कर सकता है। इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचना और आर्थिक योजना बनाकर चलना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही न करें।
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का असर मकर राशि पर
मकर राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण वैवाहिक जीवन और साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी का संकेत दे सकता है। जीवनसाथी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम रखें और जीवनसाथी की सेहत का भी ध्यान रखें। पार्टनरशिप में काम करने वालों को किसी भी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओवरकॉन्फिडेंस से नुकसान हो सकता है, जबकि आलस्य के कारण अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। सही योजना बनाकर काम करेंगे तो यह समय लाभकारी भी साबित हो सकता है।
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का धनु राशि पर असर
धनु राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ससुराल पक्ष से जुड़े मामलों में तनाव या विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही न करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। इस दौरान शांत रहना और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेना आपके लिए बेहतर होगा। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। धार्मिक गतिविधियों से जुड़ना मानसिक शांति दे सकता है।
Surya Grahan 2026 LIVE: इस वक्त दिन में छा जाएगा अंधेरा
बता दें कि आज रात करीब 10 बजकर 29 मिनट पर अद्भुत नजारा देखने को मिलने वाला है। इस दौरान चंद्रमा, सूर्य के लगभग 90% हिस्से को ढक देगा। हालांकि ये भारत नजर नहीं आने वाला है।
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का वृश्चिक राशि पर असर
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण कई मामलों में लाभकारी रह सकता है। भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। विदेश से जुड़े काम, यात्रा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। पिता या बड़े भाई से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बहस से बचें। शिक्षा, टीचिंग और धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अच्छा रह सकता है।
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का तुला राशि पर असर
तुला राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ सावधानियां लेकर आ सकता है। नौकरी या व्यापार में तनाव की स्थिति बन सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को आग, पानी और बिजली से जुड़ी लापरवाही से बचना चाहिए। काम करने वाले लोगों से अनावश्यक बहस न करें। शांत रहकर काम करने से परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं।
Surya Grahan Live: सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं रखें ये बातें
बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह अपने खानपान पर पूरा ध्यान दे सकती है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिससे उन पर सूर्य की नकारात्मक किरणें न पड़े।
सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, ब्लेड आदि से दूर रहना चाहिए।
ग्रहण के समय जप करने से लाभ मिल सकता है।
सूतक काल समाप्त होने के साथ स्नान करें।
गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह का पूरा पालन करें।
भारत में नहीं दिखेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, क्या गर्भवती महिलाओं पर पड़ेगा इसका असर?
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का कन्या राशि पर असर
कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण अपेक्षाकृत लाभकारी रह सकता है। मेहनत का फल मिलने और आर्थिक लाभ प्राप्त होने के अवसर बन सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं और नए अवसर सामने आ सकते हैं। संतान से जुड़े मामलों में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का मौका मिल सकता है। हालांकि शाम के समय गलत संगति और नशीले पदार्थों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। सही दिशा में की गई मेहनत आपको अच्छे परिणाम दे सकती है।
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का सिंह राशि पर असर
सिंह राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण बारहवें भाव से जुड़ा प्रभाव दे सकता है। इस दौरान अनावश्यक खर्च बढ़ने, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की संभावना रह सकती है। माता-पिता से जुड़ी कोई चिंता या मतभेद भी तनाव का कारण बन सकते हैं। विदेश से जुड़े काम या विदेशी जमीन से लाभ के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन ग्रहण के आसपास बड़े निवेश, अचानक यात्रा या किसी बड़े परिवर्तन की योजना बनाने से बचना बेहतर रहेगा। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें।
Surya Grahan 2026 Live: सूर्य ग्रहण के समय करें ये काम
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दिन दूध का दान करना, समय पर भोजन करना, स्नान करके स्वयं को शुद्ध रखना तथा भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है।
पंडित केपी शुक्ल के अनुसार इस ग्रहण का गर्भवती महिलाओं या मंदिरों के कपाट बंद होने जैसी मान्यताओं से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक भय से बचने और मानसिक तनाव न लेने की सलाह दी। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को चिंता छोड़कर ध्यान और मेडिटेशन करने की सलाह दी गई है।
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का कर्क राशि पर असर
कर्क राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ग्रहण कर्क राशि में हो रहा है। इस दौरान मानसिक तनाव, बेचैनी और पुरानी बातों को लेकर चिंता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। ओवरकॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की कमी आपको गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। गलत संगति और बुरी आदतों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा और मार्गदर्शन दे सकती है।
Surya Grahan 2026 Live: कर्क राशि में बना चतुर्ग्रही योग
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लग रहा है। जहां पर सूर्य, बुध, चंद्रमा और गुरु विराजमान है, जिससे चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का असर 12 राशियों पर देखने को मिलने वाला है।
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का मिथुन राशि पर असर
मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मौका मिल सकता है। रुके हुए धन की प्राप्ति या आय के नए स्रोत बनने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि इस दौरान आपकी वाणी पर ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है। परिवार में आपकी कोई बात विवाद का कारण बन सकती है, इसलिए बोलते समय विशेष सावधानी रखें। किसी को बिना सोचे-समझे पैसा उधार न दें और निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का वृषभ राशि पर असर
वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिलने वाला है। इस राशि की गोचर कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस कारण छोटी यात्राओं में सावधानी बरतना जरूरी होगा। छोटे भाई-बहनों की सेहत या उनसे जुड़े किसी मामले को लेकर चिंता हो सकती है। परिवार में अनावश्यक विवाद से बचें और बातचीत करते समय संयम रखें। खेल-कूद या जोखिम वाले कामों से जुड़े लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि ग्रहण के साथ बनने वाला चंद्रमा-बृहस्पति का योग आपके लिए भाग्य का सहयोग बढ़ा सकता है। मेहनत और सही निर्णय से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं।
Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का मेष राशि पर असर
इस राशि के जातकों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण मिला-जुला असर डालने वाला है। ग्रहण के दौरान चतुर्थ भाव में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की युति मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। माता-पिता से जुड़ी कोई चिंता या परिवार में मतभेद तनाव का कारण बन सकते हैं। घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें। सेहत को लेकर भी लापरवाही न करें। हालांकि बृहस्पति-चंद्रमा की स्थिति आपको परिस्थितियों को संभालने में मदद कर सकती है।
Surya Grahan 2026 Live: किस राशि में लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगने वाला है। चंद्रमा की राशि में लग रहा है।बता दें कि इस समय कर्क राशि में सूर्य के अलावा चंद्रमा, गुरु बृहस्पति और बुध विराजमान है।
Surya Grahan 2026 Live: 18 साल बाद हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का संयोग
पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण हरियाली अमावस्या यानी सावन अमावस्या पर लग रहा है। ऐसा संयोग करीब 18 साल बाद लग रहा है। इसलिए ये सूर्य ग्रहण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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Surya Grahan 2026 Live: कहां-कहां नजर आएगा ये सूर्य ग्रहण
ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। लेकिन ये मुख्य रूप से से ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उत्तरी रूप में नजर आएगा। इसके अलावा स्पेन, पुर्तगाल, उत्तरी प्रशांत महासागर, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में दिखेगा।
Surya Grahan 2026 Live: सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा कि नहीं
बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात 9 बजकर 4 मिनट पर आरंभ हो रहा है। ऐसे में ये भारत में नजर नहीं आने वाला है। जिसके कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप आराम से शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं।
Surya Grahan 2026 LIVE: कब से शुरू होगा सूतक काल?
शास्त्रों के अनुसार, सूर्य ग्रहण आरंभ होने के करीब 12 घंटे पहले से सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रहण के समापन के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है। इसलिए सूतक काल मान्य न होगा। अगर भारत में सूर्य ग्रहण नजर आता तो ग्रहण का सूतक काल सुबह 09 बजकर 04 मिनट पर प्रारंभ होता।