Surya Grahan 2026 LIVE Updates: साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। बता दें कि ये एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, जिसे विज्ञान और ज्योतिष दोनों में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य ग्रहण होने का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। साल के दूसरे सूर्य ग्रहण की बात करें, तो ये आज रात को आरंभ होने वाला है। इसी कारण ये भारत में नजर नहीं आने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य चंद्रमा की राशि कर्क में और बुध के नक्षत्र अश्लेषा में लगने वाला है जिसका असर 12 राशियों में किसी न किसी तरह से देखने को मिलने वाला है। आइए जानते हैं साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का समय, सूतक काल, किन देशों में आएगा नजर, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व सहित अन्य जानकारी…

सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा? (Surya Grahan 2026 kitne baje lagega)

भारतीय समय के अनुसार, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज रात 9 बजकर 4 मिनट पर आरंभ होगा, जो मध्य करीब रात 11 बजकर 16 मिनट पर रहेगा और ग्रहण का समापन रात में 1 बजकर 27 मिनट पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट की होगी।

गर्भवती महिलाओं के लिए नियम। सूर्य ग्रहण राशिफल। आज का पंचांग 12 अगस्त 2026।

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