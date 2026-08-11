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Surya Grahan 2026 LIVE Updates: वैदिक ज्योतिष अनुसार 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में लगेगा, जिसके कारण इसका ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। सूर्य ग्रहण के समय ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति का प्रभाव कई राशियों, देश-दुनिया और प्राकृतिक घटनाओं पर देखने को मिल सकता है। वहीं, श्रावण अमावस्या होने के कारण इस दिन स्नान, दान, पितृ तर्पण और भगवान शिव की उपासना का भी विशेष महत्व माना गया है।

12 अगस्त को चंद्र की राशि में लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, जानिए 12 राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव

यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन घटना होने से राशियों पर इसका प्रभाव कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलेगा। वहीं दुनिया के कुछ हिस्सों में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में देखा जा सकेगा, जैसे- ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ क्षेत्र. इसके अलावा फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण का समय, सूतक काल, किन क्षेत्रों में यह दिखाई देगा और 12 राशियों पर इसका संभावित प्रभाव।

ग्रहण का समय और विवरण

  • तारीख: 12 अगस्त 2026 (बुधवार)
  • भारतीय समय: रात 9:04 बजे से 13 अगस्त की सुबह 1:27 बजे तक
  • राशी और नक्षत्र: कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र

Live Updates
18:59 (IST) 11 Aug 2026

सूर्य ग्रहण का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

ग्रहण का प्रभाव आपकी योजनाओं और संपर्कों पर देखने को मिल सकता है। नई जगह से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। कारोबार में पुराने ग्राहकों से लाभ हो सकता है। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा और परिवार का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी होगी। आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय लेना फायदेमंद रहेगा।

18:24 (IST) 11 Aug 2026

सूर्य ग्रहण का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

यह सूर्य ग्रहण आपके लिए करियर और पारिवारिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यापारियों को किसी बड़े निर्णय से पहले पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा। पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य के लिहाज से सिरदर्द, थकान या तनाव महसूस हो सकता है। नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम लाभकारी रहेगा।

17:57 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 Live: सूर्य ग्रहण पर बन रहा गजकेसरी राजयोग

वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण पर चंद्र और गुरु की युति से गजकेसरी राजयोग बन रहा है।

17:19 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 Live: सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा?

य़ह सूर्य ग्रहण यूरोप के अधिकांश हिस्सों, कनाडा, रूस के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका के कुछ देशों में नजर आएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी स्पेन, अटलांटिक महासागर और पुर्तगाल के कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में यह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा।

16:52 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 in India: क्या भारत में नजर आएगा सूर्य ग्रहण?

पंचांग के अनुसार 12 अगस्त 2026 को होने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। ग्रहण के दौरान भारत में रात का समय होगा, इसलिए देश के किसी भी हिस्से से इस खगोलीय घटना को प्रत्यक्ष रूप से देख पाना संभव नहीं होगा।

16:28 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 Live: सूर्य ग्रहण पर बन रहा चतुर्ग्रही योग

वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण पर कर्क राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। यह योग सूर्य, बुध चंद्र और गुरु ग्रह के संयोग से बनेगा।

16:11 (IST) 11 Aug 2026
Surya Grahan 2026 Live: सूर्य ग्रहण पर बन रहा है हंस महापुरुष राजयोग

वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण पर गुरु के अपने उच्च राशि कर्म में संचऱण करने से हंस राजयोग बन रहा है।

15:37 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 Live: ग्रहण काल में नहीं करने चाहिए ये कार्य

ग्रहण काल में नया व्यवसाय, सगाई, गृह प्रवेश या नया काम शुरू नहीं करना चाहिए।

15:17 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 Live: क्या होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण?

यह ग्रहण  तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। इस स्थिति में कुछ समय के लिए पूर्ण अंधकार जैसा अनुभव होता है।

14:55 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 India LIVE:सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए

सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि ग्रहण के समय निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

14:20 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 India LIVE: सूर्य ग्रहण पर बन रहे हैं 4 राजयोग

सूर्य ग्रहण के दिन हंस राजयोग, शशि आदित्य राजयोग, गजकेसरी राजयोग और बुधादित्य राजयोग एक साथ बन रहे हैं।

13:51 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 India LIVE: सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं करें भोजन

सूर्य ग्रहण भोजन पकाना या खाना भी वर्जित है। हालांकि ग्रहण काल में बुजुर्ग, बालक या रोगों से पीड़ित व्यक्ति पर ये नियम लागू नहीं होता है।

13:26 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 India LIVE: सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं करें ये कार्य

सूर्य ग्रहण के दौरान तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलवा आपको बाल, दाढ़ी बनवाने या नाखून काटने से भी बचना चाहिए।

13:23 (IST) 11 Aug 2026

सूतक काल नहीं होगा मान्य Surya Grahan 2026 India LIVE

सूतक काल का आरंभ 12 अगस्त को सुबह में 9 बजकर 4 मिनट पर होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। इसलिए आप आराम से मंदिर में पूजा पाठ आदि कार्य कर सकते हैं।

13:11 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 India LIVE: गर्भवती महिलाएं नहीं निकलें घर से बाहर

सूर्यग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि आपको बेहद जरुरी है बाहर जाना तो आप गेरू का लेप अपने पेट पर लगाकर जा सकती हैं।

12:51 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 India LIVE: ग्रहण के समय बरते ये सावधानियां

ग्रहण काल के दौरान भगवान की मूर्तियों का स्पर्श न करना चाहिए। साथ न ही किसी मंदिर में प्रवेश करना चाहिए।

12:36 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 India LIVE: सोने से बचना चाहिए

सूर्यग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। क्योंकि, ऐसा करने से गर्भवती महिला और उसके बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

12:30 (IST) 11 Aug 2026

सूर्य ग्रहण का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सूर्य ग्रहण के दौरान आपको अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें।

12:25 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 India LIVE: सूर्य ग्रहण सावन अमावस्या के दिन लग रहा है

ज्योतिष अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है।

12:13 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 India LIVE: सूतक काल नहीं होगा मान्य

सूर्यग्रहण का सूतक काल की तो भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूर्यग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है।

12:08 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2026 India LIVE: सावन अमावस्या पर लगेगा सूर्य ग्रहण

पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण सावन अमावस्या के दिन लगेगा। साथ ही इस दिन हरियाली अमावस्या भी है।

12:01 (IST) 11 Aug 2026

Surya Grahan 2024 India LIVE: कब लगता है सूर्य ग्रहण?

एस्ट्रोनोमी के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच से जब चंद्रमा गुजरता है तो कुछ वक्त के लिए सूर्य को ढक लेता है। इस दौरान चंद्रमा के बीच में आने से सूर्य की रोशनी सीधे पृथ्वी पर नहीं आ पाती और कुछ जगहों पर अंधेरा छा जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं।

11:57 (IST) 11 Aug 2026

सूर्य ग्रहण के दौरान खाना नहीं बनाना चाहिए (Surya Grahan 2026 Live)

सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन बनाना या खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा से भोजन अशुद्ध हो जाता है।

11:48 (IST) 11 Aug 2026

गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? (Surya Grahan 2026 Live)

सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। सिलाई-कढ़ाई, चाकू-कैंची यानी काटने-छीलने वाले काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। ऐसा करने पर गर्भ में पल रहे बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही ग्रहण के दौरान भोजन भी नहीं करना चाहिए।

11:47 (IST) 11 Aug 2026

सूतक काल का समय (Surya Grahan 2026 Live)

शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। लेकिन 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ग्रहण भारत से दिखाई नहीं दे रहा है। यह केवल वहां मान्य होता है जहां ग्रहण प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

11:40 (IST) 11 Aug 2026

इस राशि और नक्षत्र में लगेगा सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2026 Live)

पंचांग अनुसार सूर्य ग्रहण चंद्रमा के स्वामित्व वाली राशि कर्क और आश्लेषा नक्षत्र में लगने जा रहा है।

11:39 (IST) 11 Aug 2026

सूर्य ग्रहण 2026 कब और कितने बजे लगेगा? (Surya Grahan 2026 Date & Timings) 

फ्यूचर पंचांग के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 बजे से शुरू होगा और देर रात 1:27 बजे (13 अगस्त) पर समाप्त होगा।