Surya Grahan 2026 LIVE Updates: वैदिक ज्योतिष अनुसार 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में लगेगा, जिसके कारण इसका ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। सूर्य ग्रहण के समय ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति का प्रभाव कई राशियों, देश-दुनिया और प्राकृतिक घटनाओं पर देखने को मिल सकता है। वहीं, श्रावण अमावस्या होने के कारण इस दिन स्नान, दान, पितृ तर्पण और भगवान शिव की उपासना का भी विशेष महत्व माना गया है।

12 अगस्त को चंद्र की राशि में लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, जानिए 12 राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव

यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन घटना होने से राशियों पर इसका प्रभाव कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलेगा। वहीं दुनिया के कुछ हिस्सों में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में देखा जा सकेगा, जैसे- ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ क्षेत्र. इसके अलावा फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण का समय, सूतक काल, किन क्षेत्रों में यह दिखाई देगा और 12 राशियों पर इसका संभावित प्रभाव।

ग्रहण का समय और विवरण

तारीख: 12 अगस्त 2026 (बुधवार)

12 अगस्त 2026 (बुधवार) भारतीय समय: रात 9:04 बजे से 13 अगस्त की सुबह 1:27 बजे तक

रात 9:04 बजे से 13 अगस्त की सुबह 1:27 बजे तक राशी और नक्षत्र: कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र

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