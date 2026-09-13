Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ता है। पंचांग के अनुसार अब 17 सितंबर 2026 को सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं।

सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश से जहां कुछ राशियों को करियर और आर्थिक मामलों में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कुछ राशि वालों के लिए यह समय तरक्की, मान-सम्मान और धनलाभ के अवसर लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सिंह, कुंभ, वृष और मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कई मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार सूर्य का यह गोचर 17 सितंबर की सुबह करीब 7:58 बजे होगा और सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। आपको बता दें कि सूर्य और बुध देव में मित्रता का भाव है। साथ ही यहां पर सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा।

कन्या राशि में सूर्य का गोचर क्यों है खास?

ज्योतिष शास्त्र अनुसार कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और सूर्य-बुध की युति को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान कन्या राशि में बुध की मौजूदगी के कारण बुधादित्य योग का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार बुधादित्य योग बुद्धि, निर्णय क्षमता, करियर और कार्यक्षेत्र में सफलता से जुड़ा माना जाता है।

हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति, लग्न और दशा-अंतर्दशा के आधार पर गोचर का वास्तविक प्रभाव अलग-अलग हो सकता है। इसलिए नीचे बताए गए फल सामान्य ज्योतिषीय गणना पर आधारित हैं।

सिंह राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। ऐसे में सूर्य का कन्या राशि में गोचर आपके लिए आर्थिक मामलों को प्रभावित कर सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का लाभ मिलने और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। आय के नए साधन तलाश रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं।

कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। हालांकि धन से जुड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। मान-सम्मान बढ़ने और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने के भी योग बन सकते हैं।

वृषभ राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Virgo Zodiac)

वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का कन्या गोचर करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है।

व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट या नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग भी बन सकते हैं। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना लाभकारी रहेगा।

कुंभ राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Aqurius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और मेहनत का उचित परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

कारोबार करने वाले जातकों को नए क्लाइंट या नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आने के योग हैं। हालांकि साझेदारी और बड़े निवेश से जुड़े मामलों में पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय लेना उचित रहेगा।

मीन राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Pisces Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर साझेदारी और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकता है। नौकरी करने वालों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं।

कारोबारियों के लिए यह समय नई डील और बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्थिक लाभ के अवसर बन सकते हैं, लेकिन किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उसके सभी पहलुओं को ध्यान से जांचना जरूरी रहेगा।

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहेगा प्रभाव

सूर्य 17 सितंबर 2026 को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और करीब एक महीने तक इसी राशि में रहेंगे। इस अवधि में सूर्य के गोचर का प्रभाव नौकरी, कारोबार, धन, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।