Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों के राजा के अलावा आत्मा, मान-सम्मान और पिता का प्रमुख कारक माना जाता है। सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। इस समय सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान है। वहीं 17 सितंबर को वह इस राशि से निकलकर अपनी समराशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर पहले से ही बुध विराजमान है, जिससे सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, सूर्य के कन्या राशि में आने से कुछ राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ-साथ नौकरी-बिजनेस में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते है सूर्य के कन्या राशि में जाना किन राशियों के लिए हो सकता है शुभ…

पंचांग के अनुसार, 17 सितंबर 2026 सुबह 7:52 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलकर अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और इस राशि में 17 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। जहां पर बुध के साथ युति 17 सितंबर से 26 सितंबर तक रहेगी। इसके बाद वह राशि परिवर्तन कर जाएंगे।

वृषभ राशि पर सूर्य का कन्या राशि में जाने का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में जाना अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के चौथे भाव में सूर्य गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। माता-पिता को अपनी संतान पर गर्व महसूस हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। नई नौकरी तलाश रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही व्यापार में आपके द्वारा बनाई गई रणनीति कारगर हो सकती है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि होगी।

वृश्चिक राशि पर सूर्य का कन्या राशि में जाने का असर (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। इस राशि के दशम भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप हर परेशानी को पार कर पाने में सफल हो सकते हैं। घर-परिवार में खुशनुमा समय बीतने वाला है। घर की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। छात्रों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। शिक्षा के बीच आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। करियर के क्षेत्र में भी आपके द्वारा की जा रही मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। इसके साथ ही पदोन्नति, इंक्रीमेंट के भी योग बन रहे हैं।

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धनु राशि पर सूर्य का कन्या राशि में जाने का असर (Sagittarius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर फलदायी साबित हो सकता है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करके इस राशि की गोचर कुंडली के नवम भाव में रहने वाले हैं। भाग्य के भाव में सूर्य के होने से इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। इसके साथ ही बुधादित्य राजयोग बनने से इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद दिया जा सकता है। ऐसे में आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार में भी मुनाफा के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको मिल सकती है। आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ सकती है। लंबे समय से चली आ रही जीवन में समस्याएं समाप्त हो सकती है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।